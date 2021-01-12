«Ъ»: институт при Россвязи предложил создать единую систему удалённой загрузки и хранения профилей eSIM Статьи редакции
Операторы считают, что это небезопасно и приведет к монополизации рынка.
Проект создания единой платформы с поддержкой отечественной криптографии готовит подведомственный Россвязи Центральный научно-исследовательский институт связи, рассказали три источника «Коммерсанта».
Платформой будет управлять ЦНИИС, а операторы связи должны пользоваться его услугами, следует из проекта. В институте не ответили на запрос издания. В Минцифры рассказали, что одобряют инициативу, но исполнитель должен определиться в результате конкурса.
- С помощью технологии eSIM можно избавиться от традиционной SIM-карты и использовать встроенный чип, с помощью которого абоненты смогут подключиться к сетям разных операторов. Уже более 20 моделей смартфонов Apple, Samsung, Huawei и около десяти планшетов Apple, доступных в России, поддерживают eSIM.
- Пока нет законов, которые регулируют eSIM в России, но в 2020 году власти разрешили мобильным операторам МТС, «МегаФон», «Билайн» и Tele2 вместе с виртуальными «Тинькофф Мобайл», «СберМобайл» и «ВТБ Мобайл» тестировать технологию, пишет издание. Каждому оператору выделили по 15 тысяч номеров.
Сейчас для загрузки и хранения профилей абонентов eSIM операторы используют решения иностранных Gemalto, Giesecke + Devrient, GigSky, российского «А1 Системс» и других, добавляет «Коммерсантъ».
- По словам одного из источников издания, предполагается, что проект будет финансироваться государством, но в проекте это не уточняется. Есть риск, что затраты могут быть переложены на операторов связи, следовательно, на абонентов, добавил он.
- В «Билайне» считают, что создание централизованной базы приведет к монополизации рынка, поэтому лучше использовать разных поставщиков. В МТС согласны: распределенная система хранения данных наиболее безопасна, считают там.
- Старший консультант по операторским решениям «Инфосистемы Джет» Денис Гудцов считает, что система поможет отслеживать, контролировать и защищать профили, а для операторов ничего не изменится — они и сейчас самостоятельно не обслуживают абонентов eSIM.
Ага, чтоб сливать удобнее
Загадочный динозавр
Всегда знаешь, где и у кого купить. Оптимизация рынка, ничего личного, никого лишнего.
АААПЧХИИ...Не шпионы БРО????? НЕ НЕ ШПИОНЫ БРО! ТОЧНО НЕ ШПИОНЫ БРО НЕ НЕ НЕ НЕ ...
Для танкистов стоило рассказать, что такое "создать единую систему удаленной загрузки и хранения профилей eSIM" и чем это грозит для рядового пользователя, кроме оплаты работы ненужных людей.
и сократить количество бумажных запросов за данными по номеру от УВД, МВД, ФСБ и так далее, ведь если в НИИ всё хранится, значит и запросы слать не надо!
Оператором не нравится, так как у них снова начнутся проблемы с перебежчиками и им нужно будет снижать цены на тарифы...
Типа так проще будет сменить оператора с сохранением номера, чем сейчас?
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