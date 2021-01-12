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Рая Хачатрян

«Ъ»: институт при Россвязи предложил создать единую систему удалённой загрузки и хранения профилей eSIM Статьи редакции

Операторы считают, что это небезопасно и приведет к монополизации рынка.

  • Проект создания единой платформы с поддержкой отечественной криптографии готовит подведомственный Россвязи Центральный научно-исследовательский институт связи, рассказали три источника «Коммерсанта».

  • Платформой будет управлять ЦНИИС, а операторы связи должны пользоваться его услугами, следует из проекта. В институте не ответили на запрос издания. В Минцифры рассказали, что одобряют инициативу, но исполнитель должен определиться в результате конкурса.

  • С помощью технологии eSIM можно избавиться от традиционной SIM-карты и использовать встроенный чип, с помощью которого абоненты смогут подключиться к сетям разных операторов. Уже более 20 моделей смартфонов Apple, Samsung, Huawei и около десяти планшетов Apple, доступных в России, поддерживают eSIM.
  • Пока нет законов, которые регулируют eSIM в России, но в 2020 году власти разрешили мобильным операторам МТС, «МегаФон», «Билайн» и Tele2 вместе с виртуальными «Тинькофф Мобайл», «СберМобайл» и «ВТБ Мобайл» тестировать технологию, пишет издание. Каждому оператору выделили по 15 тысяч номеров.

  • Сейчас для загрузки и хранения профилей абонентов eSIM операторы используют решения иностранных Gemalto, Giesecke + Devrient, GigSky, российского «А1 Системс» и других, добавляет «Коммерсантъ».

  • По словам одного из источников издания, предполагается, что проект будет финансироваться государством, но в проекте это не уточняется. Есть риск, что затраты могут быть переложены на операторов связи, следовательно, на абонентов, добавил он.
  • В «Билайне» считают, что создание централизованной базы приведет к монополизации рынка, поэтому лучше использовать разных поставщиков. В МТС согласны: распределенная система хранения данных наиболее безопасна, считают там.
  • Старший консультант по операторским решениям «Инфосистемы Джет» Денис Гудцов считает, что система поможет отслеживать, контролировать и защищать профили, а для операторов ничего не изменится — они и сейчас самостоятельно не обслуживают абонентов eSIM.

#новость #операторы

579 просмотров
11 11 комментариев
4
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11 комментариев
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alex twit

3

Ага, чтоб сливать удобнее

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Загадочный динозавр

alex
1

Всегда знаешь, где и у кого купить. Оптимизация рынка, ничего личного, никого лишнего.

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Игорь Крафт

alex
–1

АААПЧХИИ...Не шпионы БРО????? НЕ НЕ ШПИОНЫ БРО! ТОЧНО НЕ ШПИОНЫ БРО НЕ НЕ НЕ НЕ ...

Ответить

alex twit

Игорь
0

Успокойся и не кричи

Ответить

Airat Kafman

2

Для танкистов стоило рассказать, что такое "создать единую систему удаленной загрузки и хранения профилей eSIM" и чем это грозит для рядового пользователя, кроме оплаты работы ненужных людей.

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Относительный холод

0

Вот это интересно. Давно пора изменить ситуацию, когда номер и симкарта на 100% принадлежат ОПСОСу.

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НечеловеческаяЛогика

Относительный
1

и сократить количество бумажных запросов за данными по номеру от УВД, МВД, ФСБ и так далее, ведь если в НИИ всё хранится, значит и запросы слать не надо!

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fffggg gggfff

НечеловеческаяЛ…
0

не шлют они ничего ОПСОСам, там софт свой давно.

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Михаил

0

Есть у кого-нибудь информация, когда esim заработает на Apple Watch в России?

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Влад

0

Оператором не нравится, так как у них снова начнутся проблемы с перебежчиками и им нужно будет снижать цены на тарифы...

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Артем Головачев

Влад
0

Типа так проще будет сменить оператора с сохранением номера, чем сейчас?

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