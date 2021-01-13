«ВКонтакте», Boom и ivi: App Annie рассказала, в каких приложениях россияне потратили больше всего денег в 2020 году Статьи редакции
Лидируют соцсети, аудио- и видеосервисы и приложения для знакомств.
Россияне потратили в мобильных приложениях $1,33 млрд в 2020 году, следует из данных аналитической компании App Annie (есть у vc.ru). Пользователи провели в них всего 94 млрд часов — по 3,5 часа в день в среднем․ Это на 40% больше результатов 2019 года.
Больше всего активных пользователей в России в 2020 году было у WhatsApp. Соцсети и мессенджеры занимают более половины списка: на втором месте Instagram, на четвертом — «ВКонтакте», а на пятом — Viber. Третье место в списке занимает приложение «Сбербанк Онлайн».
Самым популярным приложением по количеству скачиваний стал TikTok, за ним следуют мессенджеры WhatsApp и Telegram. В пятерке также «Сбербанк Онлайн» и Instagram. На десятом месте в списке Zoom, который россияне скачивали из-за перехода на удаленку в результате пандемии коронавируса.
Больше всего денег пользователи потратили в сервисах Mail.ru Group — «ВКонтакте» и в стриминговом сервисе Boom, встроенном в соцсеть, а также в «Одноклассниках» (пятое место). В списке три видеосервиса (онлайн-кинотеатр ivi, YouTube и Okko) и два приложения для знакомств (Tinder, Mamba).
На 85% выросло количество времени, которые россияне потратили в финансовых приложениях: на первом месте «Сбербанк Онлайн», за ним идут «Тинькофф Инвестиции» и «Тинькофф», «ВТБ Онлайн» и приложение «Альфа банка», следует из данных App Annie.
Россияне провели в стриминговых сервисах 6,93 млрд часов в четвертом квартале 2020 года по сравнению с 6,2 млрд в 2019 году. Больше всего времени россияне потратили на видео в апреле-июне 2020 года. В списке лидирует YouTube, там средний пользователь тратит 30,4 часов в месяц. Также популярны MX Player, Twitch, YouTube Kids и «Кинопоиск». Последний AppAnnie называет самым «прорывным» среди сервисов в 2020 году.
Среди онлайн-магазинов по количеству проводимого времени лидирует «Авито», за ним следуют Wildberries, AliExpress, Ozon и «Юла».
Категория «Еда и напитки» в России выросла на 105% в четвертом квартале 2020 года: больше всего сессий было в приложении ритейлера «Пятёрочка», второе и третье места занимают сервисы доставки Delivery Club и «Яндекс.Еда» соответственно. В пятерке также приложение «Вкусвилла» и «Едадил».
Рынок мобильных игр вырос во всем мире и по прогнозам App Annie, в 2021 году пользователи потратят на них не менее $120 млрд. Россияне дольше всего играли в Roblox, Brawl Stars и Among Us, а больше всего денег потратили в Brawl Starts, Hero Wars и State of Survival.
"в каких приложениях россияне потратили больше всего денег в 2020 году"
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