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Рая Хачатрян

«ВКонтакте», Boom и ivi: App Annie рассказала, в каких приложениях россияне потратили больше всего денег в 2020 году Статьи редакции

Лидируют соцсети, аудио- и видеосервисы и приложения для знакомств.

3 3 комментария
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Россияне потратили в мобильных приложениях $1,33 млрд в 2020 году, следует из данных аналитической компании App Annie (есть у vc.ru). Пользователи провели в них всего 94 млрд часов — по 3,5 часа в день в среднем․ Это на 40% больше результатов 2019 года.

Больше всего активных пользователей в России в 2020 году было у WhatsApp. Соцсети и мессенджеры занимают более половины списка: на втором месте Instagram, на четвертом — «ВКонтакте», а на пятом — Viber. Третье место в списке занимает приложение «Сбербанк Онлайн».

Самым популярным приложением по количеству скачиваний стал TikTok, за ним следуют мессенджеры WhatsApp и Telegram. В пятерке также «Сбербанк Онлайн» и Instagram. На десятом месте в списке Zoom, который россияне скачивали из-за перехода на удаленку в результате пандемии коронавируса.

Больше всего денег пользователи потратили в сервисах Mail.ru Group — «ВКонтакте» и в стриминговом сервисе Boom, встроенном в соцсеть, а также в «Одноклассниках» (пятое место). В списке три видеосервиса (онлайн-кинотеатр ivi, YouTube и Okko) и два приложения для знакомств (Tinder, Mamba).

На 85% выросло количество времени, которые россияне потратили в финансовых приложениях: на первом месте «Сбербанк Онлайн», за ним идут «Тинькофф Инвестиции» и «Тинькофф», «ВТБ Онлайн» и приложение «Альфа банка», следует из данных App Annie.

Россияне провели в стриминговых сервисах 6,93 млрд часов в четвертом квартале 2020 года по сравнению с 6,2 млрд в 2019 году. Больше всего времени россияне потратили на видео в апреле-июне 2020 года. В списке лидирует YouTube, там средний пользователь тратит 30,4 часов в месяц. Также популярны MX Player, Twitch, YouTube Kids и «Кинопоиск». Последний AppAnnie называет самым «прорывным» среди сервисов в 2020 году.

Среди онлайн-магазинов по количеству проводимого времени лидирует «Авито», за ним следуют Wildberries, AliExpress, Ozon и «Юла».

Категория «Еда и напитки» в России выросла на 105% в четвертом квартале 2020 года: больше всего сессий было в приложении ритейлера «Пятёрочка», второе и третье места занимают сервисы доставки Delivery Club и «Яндекс.Еда» соответственно. В пятерке также приложение «Вкусвилла» и «Едадил».

Рынок мобильных игр вырос во всем мире и по прогнозам App Annie, в 2021 году пользователи потратят на них не менее $120 млрд. Россияне дольше всего играли в Roblox, Brawl Stars и Among Us, а больше всего денег потратили в Brawl Starts, Hero Wars и State of Survival.

Россияне потратили на мобильные приложения $1,2…
По количеству скачиваний в мире за январь-ноябрь лидирует TikTok, по тратам пользователей — Tinder.
vc.ru

#новость #appannie #исследование

3 3 комментария
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Airat Kafman

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"в каких приложениях россияне потратили больше всего денег в 2020 году"

В Сбербанк Онлайн

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Sergey Ontime

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Церковный череп

Sergey
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