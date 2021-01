Рынок мобильных игр вырос во всем мире и по прогнозам App Annie, в 2021 году пользователи потратят на них не менее $120 млрд. Россияне дольше всего играли в Roblox, Brawl Stars и Among Us, а больше всего денег потратили в Brawl Starts, Hero Wars и State of Survival.