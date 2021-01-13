Dropbox уволит 11% сотрудников — из-за перехода на удалёнку компании нужно меньше работников Статьи редакции
Акции компании упали на 3,5% после этого объявления.
Dropbox заявила, что уволит 11% сотрудников. Изменения затронут 315 человек, которых уведомят об этом к концу рабочего дня.
«Шаги, которые мы предпринимаем сегодня, болезненны, но необходимы», — рассказал гендиректор Dropbox Дрю Хьюстон. Акции компании упали на 3,5% после этого объявления.
По данным Fortune, в компании работает 2851 человек. Dropbox обещала сохранить количество рабочих мест до конца 2020 года, но Хьюстон заявил, что теперь компания должна внести изменения, чтобы «создать здоровый и процветающий бизнес», пишет CNBC.
Сокращение рабочих мест поможет компании сосредоточиться на своих главных приоритетах на 2021 год, которые включают развитие основных продуктов Dropbox, инвестиции в новые продукты и повышение эффективности.
В октябре 2020 года Dropbox навсегда перевела сотрудников на удалёнку, а офисы компании стали местами для совещаний. Хьюстон заявил, что теперь компании требуется меньше ресурсов для поддержки офисов, поэтому Dropbox сокращает и перераспределяет ресурсы.
Косты же режут, эффективность повышают - акции наоборот рости должны?
Или рынок объяснениям не верит и считает что дела в компании плохо идут, и сокращения провели под видом оптимизации?
У Dropbox основной продукт - облачное хранилище и спрос на такие услуги вырос в разы за время пандемии. Если компания не может перевести своих сотрудников с одного проекта на какой-то новый, то у нее очень большие проблемы в сфере управления.
Комментаторам с vс не угодить. Много сотрудников: "зачем они там нужны?" Сокращают сотрудников: "проблемы в сфере управления".
Дальний единорожек88
Тоже об этом подумал, вполне логичный ход.
С полным переходом на удалёнку, оказалось что н-ное кол-во человек только создавали видимость и травили байки у кофе-машины, оказались лишними.
И вообще, некогда мне тут с вами, пойду поработаю, клиенты уже проснулись и пишут.
Интересно, установили они наконец причинно-следственную связь "годами предлагаем минимальный план за $9.99/2ТБ" и "что-то пошло не так" или тут уже ничего не поможет?
С чем боролись, на то и напоролись
Вспомните ещё уютные офисы и курилку с коллегами
Металлический кофе
А чего тут раскрывать? Вполне очевидно, что многие компании вполне себе могут сократить офисный планктон и ничего особо не потерять. Не все, но многие )
ну так-то частично он пересекается, офисы надо обслуживать, содержать, убирать
Металлический
Много факторов, даже лень писать. Ниже вон уже ответили. А в крупных офисах это еще и администраторы, например. Перейдя на удаленку, компании поняли, что некоторые работники им не нужны, так как они половину рабочего времени тупо просиживают штаны в офисе и их вполне можно заменить временными работниками и платить по факту (то есть, меньше).
Одно дело, когда Джон приходит в офис каждый день, а другое дело, когда Джон сидит дома. И возникает вопрос: а нужен ли Джон с зарплатой 50 в час, если есть Викрам, который будет делать туже работу, но за 10.
У них в штате были уборщицы? Иначе о каких вакансиях речь?
Наверняка убрали людей, которые просто напросто не нужны. В одной известной мне компании была такая "чистка" - в одно время руководство понабрало разработчиков под текущие роадмапы на полгода вперёд, а когда задачи закончились, то стало непонятно что с ними делать (скажем половина из разработчиков вполне справлялась, остальным задачи высасывались из пальца).
И это я ещё молчу про кучу "вице президентов по организации совещаний" и "meeting minutes директоров", которые пока крутились в офисе ещё как-то могли своим присутствием оправдать свою важность и надобность - ну а удалёнка все расставила по местам.
Еще одно доказательство, что удаленка - не такое уж добро. А для кого-то и вообще зло.
Больной чайник
Добро для биза и работников приносящих стоимость в продукт, не добро для балласта 😂
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