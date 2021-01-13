Сервисы
Евгения Евсеева

Dropbox уволит 11% сотрудников — из-за перехода на удалёнку компании нужно меньше работников Статьи редакции

Акции компании упали на 3,5% после этого объявления.

Dropbox заявила, что уволит 11% сотрудников. Изменения затронут 315 человек, которых уведомят об этом к концу рабочего дня.

«Шаги, которые мы предпринимаем сегодня, болезненны, но необходимы», — рассказал гендиректор Dropbox Дрю Хьюстон. Акции компании упали на 3,5% после этого объявления.

По данным Fortune, в компании работает 2851 человек. Dropbox обещала сохранить количество рабочих мест до конца 2020 года, но Хьюстон заявил, что теперь компания должна внести изменения, чтобы «создать здоровый и процветающий бизнес», пишет CNBC.

Сокращение рабочих мест поможет компании сосредоточиться на своих главных приоритетах на 2021 год, которые включают развитие основных продуктов Dropbox, инвестиции в новые продукты и повышение эффективности.

В октябре 2020 года Dropbox навсегда перевела сотрудников на удалёнку, а офисы компании стали местами для совещаний. Хьюстон заявил, что теперь компании требуется меньше ресурсов для поддержки офисов, поэтому Dropbox сокращает и перераспределяет ресурсы.

#новость #dropbox

2332 просмотров
24 24 комментария
10
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
{ "author_name": "Евгения Евсеева", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","dropbox"], "comments": 24, "likes": 10, "favorites": 7, "is_advertisement": false, "subsite_label": "services", "id": 196414, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Wed, 13 Jan 2021 18:37:40 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
24 комментария
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Хозяин

10

Косты же режут, эффективность повышают - акции наоборот рости должны?

Или рынок объяснениям не верит и считает что дела в компании плохо идут, и сокращения провели под видом оптимизации?

Ответить

Max Chirin

Хозяин
2

ДА

Ответить

Вася Пражкин

Хозяин
0

У Dropbox основной продукт - облачное хранилище и спрос на такие услуги вырос в разы за время пандемии. Если компания не может перевести своих сотрудников с одного проекта на какой-то новый, то у нее очень большие проблемы в сфере управления.

Ответить

Igor Filippov

Вася
0

Комментаторам с vс не угодить. Много сотрудников: "зачем они там нужны?" Сокращают сотрудников: "проблемы в сфере управления".

Ответить

Дальний единорожек88

Хозяин
0

Тоже об этом подумал, вполне логичный ход.
С полным переходом на удалёнку, оказалось что н-ное кол-во человек только создавали видимость и травили байки у кофе-машины, оказались лишними.

И вообще, некогда мне тут с вами, пойду поработаю, клиенты уже проснулись и пишут.

Ответить

Murad Kakabaev

7

Интересно, установили они наконец причинно-следственную связь "годами предлагаем минимальный план за $9.99/2ТБ" и "что-то пошло не так" или тут уже ничего не поможет? 

Ответить

alex twit

5

С чем боролись, на то и напоролись
Вспомните ещё уютные офисы и курилку с коллегами

Ответить

Д Хб

alex
3

Просто набросили или раскроете мысль?

Ответить

Металлический кофе

Д
8

А чего тут раскрывать? Вполне очевидно, что многие компании вполне себе могут сократить офисный планктон и ничего особо не потерять. Не все, но многие ) 

Ответить

Д Хб

Металли…
1

Как на возможность сократить клерков повлияла удалёнка?
Как связан офисный планктон и сотрудники, занимающиеся обслуживанием офиса? Это - непересекающиеся множества.

Ответить

Максим Цуприк

Д
2

ну так-то частично он пересекается, офисы надо обслуживать, содержать, убирать

Ответить

Igor Filippov

Максим
0

Те кто убирают офис - 100% не сотрудники, а контракторы. 

Ответить

Металлический

Д
0

Много факторов, даже лень писать. Ниже вон уже ответили. А в крупных офисах это еще и администраторы, например. Перейдя на удаленку, компании поняли, что некоторые работники им не нужны, так как они половину рабочего времени тупо просиживают штаны в офисе и их вполне можно заменить временными работниками и платить по факту (то есть, меньше).

Одно дело, когда Джон приходит в офис каждый день, а другое дело, когда Джон сидит дома. И возникает вопрос: а нужен ли Джон с зарплатой 50 в час, если есть Викрам, который будет делать туже работу, но за 10. 

Ответить

Константин Полухтин

5

Сочувствую низкому-среднему и среднему-среднему классу.

Ответить

Maxim Medvedev

2

У них в штате были уборщицы? Иначе о каких вакансиях речь?

Ответить

Anton S.

Maxim
2

Наверняка убрали людей, которые просто напросто не нужны. В одной известной мне компании была такая "чистка" - в одно время руководство понабрало разработчиков под текущие роадмапы на полгода вперёд, а когда задачи закончились, то стало непонятно что с ними делать (скажем половина из разработчиков вполне справлялась, остальным задачи высасывались из пальца).

И это я ещё молчу про кучу "вице президентов по организации совещаний" и "meeting minutes директоров", которые пока крутились в офисе ещё как-то могли своим присутствием оправдать свою важность и надобность - ну а удалёнка все расставила по местам.

Ответить

Заинтересованный бинокль

Anton
2

Ждём возникновение новой профессии: senior Zoom master

Ответить

Больной чайник

Заинтер…
0

И адептов нового тренда зумбан без которого нельзя проводить встречи в зумме эффективно. 

Ответить

3216q114

Maxim
0

Даже если были, что-то их многовато выходит на 2,5к человек.

Ответить

Ray Smith

0

Еще одно доказательство, что удаленка - не такое уж добро. А для кого-то и вообще зло.

Ответить

Больной чайник

Ray
2

Добро для биза и работников приносящих стоимость в продукт, не добро для балласта 😂

Ответить

Чувствительный лолипоп

0

Они чего-то нового/интересного в 2020 сделали? Или только на старом едут?

Ответить

ilia

0

11% штата - секретари, уборщицы и охранники?)

Ответить

Больной чайник

0

С херали акции просели, ведь расходов меньше прибыль больше? Рынок проявил свой иррационализм, налетай инвестора! 

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

Checkaso
Подписан
Отписаться
Как работает индексация приложений в App Store и Google Play?
ASO (App Store Optimization) помогает улучшить видимость приложения и увеличить органический трафик из поиска. Сторы ск…
0
Мегаплан
Подписан
Отписаться
Старый Новый год, или 5 наблюдений о русских за работой
Иностранцы, работающие в России, рассказали, с какими сюрпризами российского менталитета они столкнулись и к чему им пр…
0
IPQuorum
Подписан
Отписаться
Опубликован топ-50 инновационных компаний, лидирующих на рынке интеллектуальной собственности США
Россия в списках не значится, при этом отечественные ориентиры весьма точные: глобальные технологические тренды учтены…
0

Показать еще

Лучшие комментарии
Dmitry Myachin
за день
Банки: дай нам сведения о себе, родственниках до 7 колена, скан ануса, разрешение на избивание тебя колллекторами и на отправку рекламы 24/7. Также банки: спасибо, мы всё это забрали, никогда теперь не удалим, продадим…
Ассоциация банков России выступила против раскрытия причин отказов в выдаче кредитов
Сергей Пустовит
за неделю
Перевод с яндексовского на русский: Андрей, чтоб ты сдох! Я из команды Яндекс.Маркета. Очень жаль, что не получилось вас наебать. Отсутствие начисленных баллов вы можете увидеть в своём личном кабинете, в разделе «Мои…
Купил смартфон на «Яндекс.Маркете» — за это маркетплейс обещал 3000 баллов кэшбека в «Плюсе», которые я так и не получил

Комментарии

Igor Filippov

Dropbox уволит 11% сотрудников…

Егор Рублев

DNS не возвращает деньги за…

Igor Filippov

Dropbox уволит 11% сотрудников…

Nick Rozhdesvenski

YooMoney предупредил о смене…

Артур

Британский медицинский стартап…

Чистые Трусы

Dropbox уволит 11% сотрудников…

Вася Пражкин

Dropbox уволит 11% сотрудников…

Константин

Пользователь «Хабра…

Ilya Sorokin

Dropbox уволит 11% сотрудников…

Тинькофф

«Тинькофф Инвестиции…

Shlomo Goldenberg

Латвия, Эстония и Литва…

Too many irons in…

Dropbox уволит 11% сотрудников…

Aleksander…

60 полезных сайтов для поиска…

Василий

Пользователь «Хабра…

ilia

«Яндекс» поделился правами на…

Too many irons in…

Dropbox уволит 11% сотрудников…

Kelerius

Dropbox уволит 11% сотрудников…

Артур

Латвия, Эстония и Литва…

Too many irons in…

Dropbox уволит 11% сотрудников…

Denis Raguzov

Мошенники начали притворяться…
null