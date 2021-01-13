Dropbox уволит 11% сотрудников…

Акции компании упали на 3,5% после этого объявления.

Dropbox заявила, что уволит 11% сотрудников. Изменения затронут 315 человек, которых уведомят об этом к концу рабочего дня.

«Шаги, которые мы предпринимаем сегодня, болезненны, но необходимы», — рассказал гендиректор Dropbox Дрю Хьюстон. Акции компании упали на 3,5% после этого объявления.

По данным Fortune, в компании работает 2851 человек. Dropbox обещала сохранить количество рабочих мест до конца 2020 года, но Хьюстон заявил, что теперь компания должна внести изменения, чтобы «создать здоровый и процветающий бизнес», пишет CNBC.

Сокращение рабочих мест поможет компании сосредоточиться на своих главных приоритетах на 2021 год, которые включают развитие основных продуктов Dropbox, инвестиции в новые продукты и повышение эффективности.

В октябре 2020 года Dropbox навсегда перевела сотрудников на удалёнку, а офисы компании стали местами для совещаний. Хьюстон заявил, что теперь компании требуется меньше ресурсов для поддержки офисов, поэтому Dropbox сокращает и перераспределяет ресурсы.