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Рая Хачатрян

«Сбер» создал сервис видеоконференций с подключением по ссылке Статьи редакции

Банк планировал подключить к сервису своих клиентов в начале 2021 года.

28 28 комментариев
1498 просмотров

«Сбер» разработал сервис видеоконференций «СберМитап» и начал его тестировать, первым на это обратило внимание издание «Октагон» 31 декабря. Сервис работает через браузер, устанавливать отдельную программу не надо.

Проект выполнило подразделение SberUser, следует из информации на сайте «СберМитапа». Эта же команда занималась разработкой браузера SberBrowser для для внутренней экосистемы банка. С ноября компания искала программистов именно для создания «СберМитапа» — это слово встречается в вакансиях «Сбера», пишет «Октагон».

Согласно описанию одной из вакансий, на 18 декабря у сервиса было 10 тысяч пользователей, 90% из которых — сотрудники банка. С начала 2021 года банк планировал переориентировать сервис на клиентов банка. В «Сбере» не ответили на вопросы vc.ru, когда запустили сервис и всем ли он доступен.

Через «СберМитап» можно создать вебинар или конференцию. На вебинар можно пригласить до семи спикеров и 2 тысяч зрителей, но есть ограничение в 40 минут. К конференции могут присоединится до 12 участников с видео или до 25 участников с аудио. Редактор vc.ru смог зарегистрироваться в сервисе с помощью «Сбербанк Онлайн» и создать конференцию.

Принять участие в видеоконференции могут только клиенты «Сбера», пишет «Октагон». У сотрудников издания не сработала авторизация через SMS, им пришлось сканировать сгенерированный сайтом QR-код в «Сбербанк Онлайн». В результате система подгрузила имя через «Сбер ID» и запросила разрешение на съёмку. В итоге так «Сбербанк» сможет получить фотографии и записи голоса всех, кто отказался от сдачи биометрии, пишет издание.

Российские аналоги Zoom

Собственный сервис видеозвонков «Телемост» в июне представил «Яндекс». Присоединиться к звонку могут до 35 пользователей — без регистрации. Ссылку-приглашение на встречу можно открыть в браузере, мобильных и десктопных приложениях «Диска» и в приложениях «Почты» для iOS и Android.

В апреле 2020 года сервис видеозвонков запустила Mail.ru Group с количеством участников до 100 человек. Чтобы подключиться к звонку, нужно перейти по ссылке из приглашения — её может создать любой пользователь с аккаунтом в «Почте Mail.ru». Остальным участникам беседы не нужна регистрация.

В декабре 2020 года РБК сообщил, что «Ростелеком» и Mail.ru Group планируют запустить российский сервис для видеоконференций «Сферум» в первом квартале 2021 года, он будет ориентироваться на школы. Регистрацию в «Сферуме» можно будет пройти через учётную запись во «ВКонтакте» (VK Connect) или через Госуслуги.

О создании отечественных аналогов Zoom объявило Минцифры в начале ноября. По словам главы ведомства Максута Шадаева, над сервисами, которые должны появиться к 2022 году, работают «Яндекс» и Mail.ru Group, но подробностей он не привёл.

#новость #сбер

28 28 комментариев
5
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28 комментариев
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Артур

16

Одному мне сбер напоминает hooli?

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Sergei Zotov

Артур
5

жду, чтобы Грефу придумали подпись как у Гэвина Белсона)

Ответить

Ярослав Шенцов

Артур
0

Нет) Сберу очень далеко))
Вспомните , кто был CEO в хули) - правильно бывший разраб,  а в Sber - ceo  просто х^* в пиджаке))

Ответить

Антон

5

"Включите камеру и поднесите карту поближе"

Ответить

Совместный теркин30см

Антон
2
Ответить

Seller of Happiness

4

Как можно отписаться от новостей Сбер - Создал !

Ответить

Михаил Б

Seller
3

Вам необходимо воспользоваться сервисом СберОтписка

Ответить

Сергей Леопольдович

Михаил
3

а есть Сберписка ? 

Ответить

Seller of

Сергей
1

Она автоматом подключается.

Ответить

Сергей

Seller
0

Хто? 

Ответить

Аарон Малис

Сергей
–1

 Хто?

Чтобы начать нормально говорить, вам нужно вытащить Сберписку

Ответить

Иван Худяков

4

Сбер, хватит собирать с нас биометрию!
Мы хотим быть свободными

Ответить

Sergei Zotov

3

Товарищу-майору понадобилось больше данных

Ответить

Dmitry Mikushin

2

Одному мне качество камеры напоминает 4K?

Ответить

Денис Донцов

2

"Регистрацию в «Сферуме» можно будет пройти через учётную запись во «ВКонтакте» (VK Connect или через Госуслуги."
Вконтакте и госуслуги можно ставить знак равно;)))

Ответить

Ярослав Шенцов

2

Сойти с ума,)))
 они открыли для себя webRtc...))))))

Ответить

Александр Котовский

1

«Не сработала регистрация по смс»... представляю заголовки: «Сбер разработал самоуправляемый СберМобиль, но у юзер не смог сесть - не сработала система открывания дверей...»

Ответить

Sergei Zotov

Александр
0

это еще хорошо. Хуже будет, когда не сработают тормоза

Ответить

Варвара Артемьева

0

Сервис для видеоконференций

SMART TV Сбер

Ребят, а что дальше? 

Ответить

Ярослав Шенцов

Варвара
1

CamSber, где сотрудники выполняют  ..   кульбиты перед web камерой для клиента,  ради  выполнения плана по депозитам и КН со стороны зрителя)))))

Ответить

Сергей Леопольдович

Варвара
0

SberWin ... 

Ответить

Варвара Артемьева

Сергей
1

SBERcasino))))

Ответить

Сергей

Варвара
1

Если посмотреть на % ставок по депозитам, уже есть....

Ответить

33_rublya

Варвара
0

СберТелекран, конечно же.

Ответить

Денис Дизкейн

0

Чую скоро о создании операционки услышим. 

Ответить

Максим Горький

0

Ждем запуска прачечных самообслуживания СберСтирка и ритуального сервиса СберГроб. Без них это не экосистема !

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Vitold Sedyshev

0

Вот непойму когда не было короны они сидели все дрочились делали какую-то херню, а сейчас начали один за другим запиливать типовые решения на базе WebRTC. Им самим то не противно?

Ответить

Alexey Bo

0

Н̶у̶ж̶н̶у̶ю̶ ̶ш̶т̶у̶к̶у̶ ̶с̶д̶е̶л̶а̶л̶и̶.̶ ̶И̶ ̶в̶о̶в̶р̶е̶м̶я̶ ̶ж̶е̶

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