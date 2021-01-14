Банк планировал подключить к сервису своих клиентов в начале 2021 года.

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«Сбер» разработал сервис видеоконференций «СберМитап» и начал его тестировать, первым на это обратило внимание издание «Октагон» 31 декабря. Сервис работает через браузер, устанавливать отдельную программу не надо.

Проект выполнило подразделение SberUser, следует из информации на сайте «СберМитапа». Эта же команда занималась разработкой браузера SberBrowser для для внутренней экосистемы банка. С ноября компания искала программистов именно для создания «СберМитапа» — это слово встречается в вакансиях «Сбера», пишет «Октагон».

Согласно описанию одной из вакансий, на 18 декабря у сервиса было 10 тысяч пользователей, 90% из которых — сотрудники банка. С начала 2021 года банк планировал переориентировать сервис на клиентов банка. В «Сбере» не ответили на вопросы vc.ru, когда запустили сервис и всем ли он доступен.

Через «СберМитап» можно создать вебинар или конференцию. На вебинар можно пригласить до семи спикеров и 2 тысяч зрителей, но есть ограничение в 40 минут. К конференции могут присоединится до 12 участников с видео или до 25 участников с аудио. Редактор vc.ru смог зарегистрироваться в сервисе с помощью «Сбербанк Онлайн» и создать конференцию.

Принять участие в видеоконференции могут только клиенты «Сбера», пишет «Октагон». У сотрудников издания не сработала авторизация через SMS, им пришлось сканировать сгенерированный сайтом QR-код в «Сбербанк Онлайн». В результате система подгрузила имя через «Сбер ID» и запросила разрешение на съёмку. В итоге так «Сбербанк» сможет получить фотографии и записи голоса всех, кто отказался от сдачи биометрии, пишет издание.

Российские аналоги Zoom

Собственный сервис видеозвонков «Телемост» в июне представил «Яндекс». Присоединиться к звонку могут до 35 пользователей — без регистрации. Ссылку-приглашение на встречу можно открыть в браузере, мобильных и десктопных приложениях «Диска» и в приложениях «Почты» для iOS и Android.

В апреле 2020 года сервис видеозвонков запустила Mail.ru Group с количеством участников до 100 человек. Чтобы подключиться к звонку, нужно перейти по ссылке из приглашения — её может создать любой пользователь с аккаунтом в «Почте Mail.ru». Остальным участникам беседы не нужна регистрация.

В декабре 2020 года РБК сообщил, что «Ростелеком» и Mail.ru Group планируют запустить российский сервис для видеоконференций «Сферум» в первом квартале 2021 года, он будет ориентироваться на школы. Регистрацию в «Сферуме» можно будет пройти через учётную запись во «ВКонтакте» (VK Connect) или через Госуслуги.