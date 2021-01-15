Минцифры запланировало эксперимент по замене водительских прав QR-кодами в 2021 году Статьи редакции
Эксперимент согласовали с МВД и планируют провести в четырёх регионах.
- Минцифры планирует провести в некоторых регионах эксперимент, который позволит использовать вместо водительского удостоверения мобильное приложение с QR-кодом, пишет ТАСС. Об этом рассказал замглавы Минцифры Олег Качанов во время Гайдаровского форума.
- По словам Качанова, у ведомства есть определённый план, который согласовали с МВД. Эксперимент хотят провести в четырёх регионах России в 2021 году.
- Вместо свидетельства о регистрации транспортного средства и водительского удостоверения водитель может показать мобильное предложение, где в формате QR-кода находится информация о документах.
- «Инспектор смог бы считать QR-код и получить информацию. Если забыл дома права, сидишь и не трясёшься, ведь телефон-то всегда с собой, его точно не забудешь», — пояснил Качанов.
- В ноябре 2020 года глава Минцифры Максут Шадаев анонсировал проект цифровых аналогов паспорта, водительских прав и других документов в 2021 году. О деталях он не сообщал.
А если нет телефона?
Берёшь у гаишника телефон и входишь у свой аккаунт
У второго гаишника😄
А потом инспектор «извините, терминал не ловит» с вас штраф пятихат на первый раз
Этот QR код должен быть в госуслугах, зачем городить новое приложение. И QR код можно будет сохранить как фото или напечатать. Тогда не имеет значение какой телефон и есть ли он вообще. Идея хорошая, посмотрим на реализацию.
Следующий шаг это привязать права (возможно и не только на управление транспортным средством) к лицу. Полагаю, в течение 5-6 лет введут.
А если телефон нокия 3310
А если телефон сел?
Пилят бюджеты. Больше вся эта возня нахрен никому не нужна. Электронные трудовые книжки народ уже в основном "поддержал". С правами тоже самое будет.
Международные в одном пластике придумать не могут. Сделали бы уже арпва-банковская карта. ГИБДД пошла проверять права к себе в машину и сразу сняли сколькотнадотнаиужин.
Не очень понятно, как проводить сверку владельца и предъявителя. Только по фото? Я могу показать QR-код любого похожего на меня человека. В случае обычных прав, хотя бы нужно физически их иметь, а здесь достаточно знания строки данных из QR. Хотя глобально, конечно многочисленные документы – это пережитки прошлого. Все идёт к тому, что будет единый профиль, включающий все документы сразу. Другой вопрос, что доступ к этому профилю будет у любого мента, А значит, данные всех граждан уже проще просто вывесить на едином сайте, все равно доступ к ним дырявый, как решето.
Если без шуток, то имело бы смысл выпустить одну единую электронную карту гражданина, которая бы содержала на чипе все документы сразу. А в устройство для считывания заложить разграничения доступа по ведомству, чтобы гаишный терминал не мог получить данных из секторов налоговой и военных. В эту карту имеет смысл заложить сразу контрольную биометрику, чтобы можно было проверить владельца на объемное фото, отпечатки, радужку или голос. Если подойти с умом, можно реализовать все безопасно и защищенным от воровства. Но беда в том, что у государства нет подобных компетенций и знаний. Доверят реализацию очередному Ланиту, который сварганят очередные госуслуги.
Непонятно зачем вообще нужен доп костыль, если есть технологии распознавания, которые в толпе определяют людей, а лицо находящееся прямо перед объективом сможет распознать в 99,9 процентов случаев
Номерные знаки давно свое отжили, можно было устанавливать на машину 2-3 датчика и все едет в потоке навел радар и привет.
Просто бред как всегда у нас в стране до сих пор 80% на почте пишут квитанции ручкой шариковой
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