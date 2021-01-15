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Евгения Евсеева

Минцифры запланировало эксперимент по замене водительских прав QR-кодами в 2021 году Статьи редакции

Эксперимент согласовали с МВД и планируют провести в четырёх регионах.

  • Минцифры планирует провести в некоторых регионах эксперимент, который позволит использовать вместо водительского удостоверения мобильное приложение с QR-кодом, пишет ТАСС. Об этом рассказал замглавы Минцифры Олег Качанов во время Гайдаровского форума.
  • По словам Качанова, у ведомства есть определённый план, который согласовали с МВД. Эксперимент хотят провести в четырёх регионах России в 2021 году.
  • Вместо свидетельства о регистрации транспортного средства и водительского удостоверения водитель может показать мобильное предложение, где в формате QR-кода находится информация о документах.
  • «Инспектор смог бы считать QR-код и получить информацию. Если забыл дома права, сидишь и не трясёшься, ведь телефон-то всегда с собой, его точно не забудешь», — пояснил Качанов.
  • В ноябре 2020 года глава Минцифры Максут Шадаев анонсировал проект цифровых аналогов паспорта, водительских прав и других документов в 2021 году. О деталях он не сообщал.

#новость

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25 25 комментариев
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25 комментариев
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Артем Глухих

2

Кажется, что норм идея.

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Игорь Крафт

1

А если нет телефона?

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Al'bert

Игорь
1

Тогда и qr не нужен xD

Ответить

Alexander Selivanov

Игорь
1

Берёшь у гаишника телефон и входишь у свой аккаунт

Ответить

Alexander Selivanov

Alexander
0

У второго гаишника😄

Ответить

Roman Kotov

Alexand…
0

И платный смс отправляешь на подписку

Ответить

Максим Наумов

1

А потом инспектор «извините, терминал не ловит» с вас штраф пятихат на первый раз

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Игорь Крафт

1

А если ты шаман из Якутии??

Ответить

Vladimir S.

1

Этот QR код должен быть в госуслугах, зачем городить новое приложение. И QR код можно будет сохранить как фото или напечатать. Тогда не имеет значение какой телефон и есть ли он вообще. Идея хорошая, посмотрим на реализацию.

Ответить

Алексис Второй

1

Следующий шаг это привязать права (возможно и не только на управление транспортным средством) к лицу. Полагаю, в течение 5-6 лет введут.

Ответить

Игорь Крафт

0

А если телефон нокия 3310

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Al'bert

Игорь
1

Вози тогда с собой пластик и плоти если забыл

Ответить

Игорь Крафт

Al'bert
0

А с QR кодом не придется платить?

Ответить

Al'bert

Игорь
0

Не придется

Ответить

Игорь Крафт

0

А если телефон сел?

Ответить

Al'bert

Игорь
0

В машине всегда есть зарядка

Ответить

question question

Игорь
0

прикуриватель

Ответить

Alexander Selivanov

Игорь
0

В машине есть usb

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Сергей Смыков

0

Пилят бюджеты. Больше вся эта возня нахрен никому не нужна. Электронные трудовые книжки народ уже в основном "поддержал". С правами тоже самое будет.

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Игорь Крафт

0

А если сеть не ловит?

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Антон

0

Международные в одном пластике придумать не могут. Сделали бы уже арпва-банковская карта. ГИБДД пошла проверять права к себе в машину и сразу сняли сколькотнадотнаиужин.

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Павел Евграфович

0

Не очень понятно, как проводить сверку владельца и предъявителя. Только по фото? Я могу показать QR-код любого похожего на меня человека. В случае обычных прав, хотя бы нужно физически их иметь, а здесь достаточно знания строки данных из QR. Хотя глобально, конечно многочисленные документы – это пережитки прошлого. Все идёт к тому, что будет единый профиль, включающий все документы сразу.  Другой вопрос, что доступ к этому профилю будет у любого мента, А значит, данные всех граждан уже проще просто вывесить на едином сайте, все равно доступ к ним дырявый, как решето. 

Если без шуток, то имело бы смысл выпустить одну единую электронную карту гражданина, которая бы содержала на чипе все документы сразу. А в устройство для считывания заложить разграничения доступа по ведомству, чтобы гаишный терминал не мог получить данных из секторов налоговой и военных. В эту карту имеет смысл заложить сразу контрольную биометрику, чтобы можно было проверить владельца на объемное фото, отпечатки, радужку или голос. Если подойти с умом, можно реализовать все безопасно и защищенным от воровства. Но беда в том, что у государства нет подобных компетенций и знаний. Доверят реализацию очередному Ланиту, который сварганят очередные госуслуги. 

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Александ Есть

0

Непонятно зачем вообще нужен доп костыль, если есть технологии распознавания, которые в толпе определяют людей, а лицо находящееся прямо перед объективом сможет распознать в 99,9 процентов случаев

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Александ Есть

0

Номерные знаки давно свое отжили, можно было устанавливать на машину 2-3 датчика и все едет в потоке навел радар и привет.

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Денис Морганов

0

Просто бред как всегда у нас в стране до сих пор 80% на почте пишут квитанции ручкой шариковой

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