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Евгения Евсеева

The Information: Apple планирует запустить сервис подписки на подкасты Статьи редакции

Apple может конкурировать со Spotify и Amazon на рынке подкастинга, предложив авторам заработать больше денег.

  • Apple собирается запустить сервис подписки на подкасты, пишет The Information со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
  • Apple будет конкурировать с другими компаниями, которые активно развивают направление подкастов. Компания может предложить авторам возможность заработать больше денег, взимая плату за отдельные подкасты, пишет издание.
  • Приложение «Подкасты» установлено на всех приложениях на базе iOS, но до сих пор компания не пыталась заработать деньги на этом бизнесе, сообщает The Information.
  • В декабре 2020 года одного из крупнейших одного из крупнейших издателей подкастов Wondery приобрела Amazon — переговоры о возможной покупке вела в том числе и Apple. Компания запустила подкасты в сентябре 2020 года.
  • Spotify потратил более $800 млн на покупку подкастинговых компаний, писал Bloomberg. В феврале 2019 года компания купила студии Gimlet Media и Anchor, а затем — Parcast и Ringer. В 2020 году Spotify приобрела эксклюзивные права на распространение подкаста Джо Рогана The Joe Rogan Experience и компанию для хостинга подкастов Megaphone.
  • Spotify планирует монетизировать подкасты — в ноябре 2020 года сервис провел опрос среди жителей США, чтобы узнать мнение об отдельной подписке на подкасты по цене от $3.

#новость #apple #подкасты

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2 2 комментария
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Feduard Klimkin

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Тут бесплатные лень слушать, а вы ещё и бабки за это хотите брать)

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Bobo Momo

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Мой CastBox пустеет...

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