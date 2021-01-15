The Information: Apple планирует запустить сервис подписки на подкасты Статьи редакции
Apple может конкурировать со Spotify и Amazon на рынке подкастинга, предложив авторам заработать больше денег.
- Apple собирается запустить сервис подписки на подкасты, пишет The Information со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
- Apple будет конкурировать с другими компаниями, которые активно развивают направление подкастов. Компания может предложить авторам возможность заработать больше денег, взимая плату за отдельные подкасты, пишет издание.
- Приложение «Подкасты» установлено на всех приложениях на базе iOS, но до сих пор компания не пыталась заработать деньги на этом бизнесе, сообщает The Information.
- В декабре 2020 года одного из крупнейших одного из крупнейших издателей подкастов Wondery приобрела Amazon — переговоры о возможной покупке вела в том числе и Apple. Компания запустила подкасты в сентябре 2020 года.
- Spotify потратил более $800 млн на покупку подкастинговых компаний, писал Bloomberg. В феврале 2019 года компания купила студии Gimlet Media и Anchor, а затем — Parcast и Ringer. В 2020 году Spotify приобрела эксклюзивные права на распространение подкаста Джо Рогана The Joe Rogan Experience и компанию для хостинга подкастов Megaphone.
- Spotify планирует монетизировать подкасты — в ноябре 2020 года сервис провел опрос среди жителей США, чтобы узнать мнение об отдельной подписке на подкасты по цене от $3.
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