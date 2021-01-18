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Евгения Евсеева

«Коммерсантъ»: Honor собрался выпустить смартфоны с поддержкой сервисов Google в 2021 году Статьи редакции

Бренд избежит санкций благодаря отделению от Huawei.

Китайский бренд смартфонов Honor готовит новую линейку устройств с поддержкой сервисов Google, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на два источника, знакомые с ситуацией.

Близкий к компании источник подтвердил изданию, что Honor планирует представить весной 2021 года новую линейку смартфонов, в которых не будет приложений Huawei AppGallery — магазин приложений останется только на ранее вышедших устройствах.

Линейка выйдет в том числе и в России. В Honor, Huawei и Google не стали комментировать эту информацию.

«Коммерсантъ» обнаружил, что Huawei и Honor начали разделять онлайн-продажи устройств двух брендов в России. 13–14 января сайт Huawei не работал из-за технических работ, а после обновления с сайта пропали После модели Honor. Они представлены на отдельном сайте бренда Honor, которым в России также управляют структуры Huawei, пишет издание.

  • В мае 2019 года министерство торговли США поместило Huawei в чёрный список. От сотрудничества с Huawei отказалась Google: производитель смартфонов не может выпускать устройства с предустановленными сервисами компании.
  • В качестве альтернативы компания создала платформу Huawei Mobile Services. В августе 2019 года Huawei представила ОС Harmony, которую можно использовать на смартфонах, «умных» колонках и других устройствах.
  • В ноябре 2020 года Huawei объявила о продаже бренда Honor — покупателем стали более 30 агентов и дилеров, которые объединились в компанию Shenzhen Zhixin New Information Technology, среди которых поддерживаемые правительством Шэньчжэня компании.
  • Компания сообщила, что эта сделка «поможет продавцам и поставщикам пережить трудное время» и обеспечит «выживание» Honor. Сумма сделки не раскрывается, но 10 ноября Reuters сообщил о планах Huawei продать Honor за $15 млрд.

#новость #honor #huawei

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Aleksey Bobkov

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неуловимый Honor

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Очевидный блик

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Honor планирует представить весной 2021 года новую линейку смартфонов, в которых не будет приложений Huawei AppGallery

Не взлетел у них AppGallery — не помогли ни проплаченные отзывы, ни агрессивная реклама, ни даже замануха для разработчиков.

Не врубаются китайцы, что самая главная их проблема — их историческое происхождение, и бесконечный шлейф скандалов, связанных со сбором персональных данных, а не железо, и не магазины приложений. Оттого и на родном рынке у них — успех, а на иностранных — провал.

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