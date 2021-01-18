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Рая Хачатрян

Картографический сервис Maps.me привлёк $50 млн на запуск мультивалютного кошелька Статьи редакции

Пользователи сервиса смогут бронировать билеты и отели с низкой комиссией.

2 2 комментария
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Картографический сервис Maps.me привлек $50 млн — главным инвестором стал фонд Alameda Research, в компанию инвестировали также Genesis Capital и CMS Holdings, пишет Coindesk.

Инвестиции пойдут на запуск мультивалютного кошелька внутри сервиса и позволит создать на платформе экосистему децентрализованных финансов (DeFi). Легкий доступ к DeFI через мобильное приложение поможет развитию этого сегмента, считает генеральный директор Alameda Research Сэм Бэнкман-Фрид.

С помощью кошелка и инструментов DeFi 140 млн пользователей Maps.me получат доступ к ряду платежных и инвестиционных инструментов, заявили в компании. На ноябрь 2020 года активная аудитория сервиса составляла около 10 млн пользователей в месяц, количество загрузок приложения — больше 140 млн.

Пользователи Maps.me получат возможность бронировать билеты, отели и другое напрямую через интегрированный кошелек с практически нулевой комиссией, пишет издание. Они также смогут отправлять и тратить деньги в нескольких валютах, получить кэшбек и обменивать средства без скрытых процентов.

Maps.me был основан в 2010 году белорусскими предпринимателями и разработчиками Юрием Мельничком, Виктором Говако и Александром Золотаревым. Она входила в Mail.ru Group с 2014 года до ноября 2020 года — тогда компания продала сервис за 1,56 млрд рублей ($20 млн).

Новый владелец — Daegu Limited, которая входит в Parity.com Group, предоставляющую услуги мгновенных денежных переводов. Основатели Parity.com — Виктор Мангазеев и Алекс Гребнев.

В декабре сооснователь сервиса для любителей активного отдыха ActiveTrip.me Александр Широколобов писал, что на этапе переговоров в Maps.me провели исследование на востребованность услуги конвертации валют без комиссии для оплаты отелей в путешествиях — спрос есть, выяснили в компании.

По его словам, Maps.me для Daegu Limited — это «источник дешевой релевантной аудитории». В финтехе дорогое привлечение пользователей: в Parity.com оно составляет от $100 до $200 за пользователя, а в Maps.me — 15 центов, добавил он. По собственным данным, в 2019 году выручка Maps.me составила 159 млн рублей, убыток по EBITDA — 25 млн.

#новость #mapsme

2 2 комментария
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2 комментария
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Алексей Алексеев

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Навигатор у них кривой кстати. Часто не туда ведет и варианты маршрута выбирает не оптимальные. 

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Idite Delami

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Офигеть, вот не ожидал, что Мапс.ми подастся в финтех, да ещё и в альткойны, да ещё и в 2021-м году, когда там уже Yearn, Uniswap, Sushiswap и прочие игроки.

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