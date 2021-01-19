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Евгения Евсеева

Citrix купит сервис для совместной работы Wrike с российскими корнями за $2,25 млрд Статьи редакции

Vista Equity Partners приобрела Wrike в 2018 году за $800 млн.

6 6 комментариев
1757 просмотров

Citrix подтвердила покупку платформы для организации рабочих процессов Wrike от российского разработчика за $2,25 млрд. Компания планирует закрыть сделку в первой половине 2021 года.

Облачные технологии Wrike ускорят переход Citrix к облачной бизнес-модели и помогут создать полноценную платформу для управления рабочими процессами на основе SaaS, утверждает компания.

Также объединение поможет Citrix расширить свою платформу и добавить новые возможности, которые позволят повысить эффективность и производительность сотрудников за счёт автоматизации и оптимизации командной работы.

Вместе Citrix и Wrike будут обслуживать более 400 тысяч клиентов в 140 странах. После закрытия сделки Wrike получит доступ к партнёрской экосистеме Citrix.

Согласно заявлению, в 2021 году годовая регулярная выручка Wrike вырастет примерно на 30% до $180-190 млн.

В 2006 году сервис для управления проектами Wrike разработал Андрей Филёв. В 2018 году Vista Equity Partners приобрела Wrike за $800 млн.

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#новость #wrike

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6 комментариев
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Mik Chernomordikov

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Вы бы написали, что Wrike основан Андреем Филевым из Санкт-Петербурга!
В других новостях у вас обычно это даже в заголовках

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Влад Доброрадных

Mik
1

Он и сейчас управляет Wrike на должности CEO

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Airat Kafman

Mik
0

В 2006 году сервис для управления проектами Wrike разработал Андрей Филёв.

А этот абзац для вас шутка какая-то?)

Ответить

Константин Шукалов

2

Ну, купили и купили )

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Дмитрий Тенетович

0

Citrix? Они еще живы? 0_о.

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Paul Repin

0

Верстать меня кочерыжкой!

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