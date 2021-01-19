Сервисы
Евгения Евсеева

Citrix объявила о покупке платформы для организации рабочих процессов Wrike за $2,25 млрд Статьи редакции

Компании объединятся для создания полноценной платформы для управления рабочими процессами.

0 Обсудить
224 просмотров

Citrix подтвердила покупку платформы для организации рабочих процессов Wrike за $2,25 млрд. Компания планирует закрыть сделку в первой половине 2021 года.

Облачные технологии Wrike ускорят переход Citrix к облачной бизнес-модели и помогут создать полноценную платформу для управления рабочими процессами на основе SaaS, утверждает компания.

Также объединение поможет Citrix расширить свою платформу и добавить новые возможности, которые позволят повысить эффективность и производительность сотрудников за счёт автоматизации и оптимизации командной работы.

Вместе Citrix и Wrike будут обслуживать более 400 тысяч клиентов в 140 странах. После закрытия сделки Wrike получит доступ к партнёрской экосистеме Citrix.

Согласно заявлению, в 2021 году годовая регулярная выручка Wrike вырастет примерно на 30% до $180-190 млн.

Основанная в 2006 году платформа Wrike позволяет управлять проектами, рабочими процессами, сроками выполнения и другим. В 2018 году Vista Equity Partners приобрела Wrike за $800 млн.

#новость #wrike

0 Обсудить
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
{ "author_name": "Евгения Евсеева", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","wrike"], "comments": 0, "likes": 2, "favorites": 5, "is_advertisement": false, "subsite_label": "services", "id": 198508, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Tue, 19 Jan 2021 21:07:08 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
0 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

Graph Visual Communications
Подписан
Отписаться
5 слов, которые появились в 2020 году, но повлияют на коммуникации в 2021
Язык — отражение реальности. В конце 2020 академические словари выделили топ слов, которые появились за год, и назвали…
1
Checkaso
Подписан
Отписаться
Гайд по дизайну страницы приложения в App Store и Google Play
Если вы собираетесь делать релиз приложения, вам нужно правильно оформить его страницу в сторе. В этом материале мы соб…
0
КОРУС Консалтинг
Подписан
Отписаться
Как не допустить ошибки при цифровой трансформации в ритейле? Советы «Азбуки вкуса»
Нет смысла просто внедрять ИТ-инструменты по причине слепой гонки вооружений на рынке. О цифровом подходе к бизнес-проц…
1

Показать еще

Лучшие комментарии
Влад Борщ
за день
Самокритично конечно....
«Теперь окончательно»: «Рокетбанк» объявил о закрытии
Akshan
за неделю
Тинькофф, а почему в чате при переписке никто не извинился перед клиентом за «некорректную консультацию»? Если у вас какой-то сотрудник (который, видимо, раньше отвечал за речь бота Олега) напился и требует cvc от…
Сотрудник «Тинькофф банка» оскорбил матом, банк ничего не предпринял

Комментарии

Andrey Petrosyan

Тайм-менеджмент для ленивых

Володя Родионов

Билайн: новый тарифный план не…

Paavo Ulmanis

Убытки из-за разницы курса…

U K

Британский образовательный…

Artemida Svet

Как мы запустили cтартап…

Игорь Рачук

Теперь в приложении «Тинькофф…

Таир Газиев

Российская мебельная компания…

alex twit

«Абсолютное читерство»: магазин…

Сергей Силаев

Становление компании VozWooden…

Я не скажу свое…

«Абсолютное читерство»: магазин…

Ray Smith

Может ли Яндекс.Такси…

Шизоидная обезьяна

История одного поиска

Дюша Метёлкин

Dating Group Дмитрия Волкова…

Ray Smith

Может ли Яндекс.Такси…

Макс Мухарёв

«Тинькофф банк» заставляет…

Сергей Силаев

Становление компании VozWooden…

Максим Слуцкий

Билайн режет скорость на…

Дюша Метёлкин

Билайн: новый тарифный план не…

Сергей Силаев

Становление компании VozWooden…

Michael Solar

Dating Group Дмитрия Волкова…
null