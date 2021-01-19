Компании объединятся для создания полноценной платформы для управления рабочими процессами.

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Citrix подтвердила покупку платформы для организации рабочих процессов Wrike за $2,25 млрд. Компания планирует закрыть сделку в первой половине 2021 года.

Облачные технологии Wrike ускорят переход Citrix к облачной бизнес-модели и помогут создать полноценную платформу для управления рабочими процессами на основе SaaS, утверждает компания.

Также объединение поможет Citrix расширить свою платформу и добавить новые возможности, которые позволят повысить эффективность и производительность сотрудников за счёт автоматизации и оптимизации командной работы.

Вместе Citrix и Wrike будут обслуживать более 400 тысяч клиентов в 140 странах. После закрытия сделки Wrike получит доступ к партнёрской экосистеме Citrix.

Согласно заявлению, в 2021 году годовая регулярная выручка Wrike вырастет примерно на 30% до $180-190 млн.