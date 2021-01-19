Citrix объявила о покупке платформы для организации рабочих процессов Wrike за $2,25 млрд Статьи редакции
Компании объединятся для создания полноценной платформы для управления рабочими процессами.
Citrix подтвердила покупку платформы для организации рабочих процессов Wrike за $2,25 млрд. Компания планирует закрыть сделку в первой половине 2021 года.
Облачные технологии Wrike ускорят переход Citrix к облачной бизнес-модели и помогут создать полноценную платформу для управления рабочими процессами на основе SaaS, утверждает компания.
Также объединение поможет Citrix расширить свою платформу и добавить новые возможности, которые позволят повысить эффективность и производительность сотрудников за счёт автоматизации и оптимизации командной работы.
Вместе Citrix и Wrike будут обслуживать более 400 тысяч клиентов в 140 странах. После закрытия сделки Wrike получит доступ к партнёрской экосистеме Citrix.
Согласно заявлению, в 2021 году годовая регулярная выручка Wrike вырастет примерно на 30% до $180-190 млн.
Основанная в 2006 году платформа Wrike позволяет управлять проектами, рабочими процессами, сроками выполнения и другим. В 2018 году Vista Equity Partners приобрела Wrike за $800 млн.
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