Площадка планирует объединить функции Medium, Patreon и Substack, чтобы стать лучшей в мире платформой для блогов, общения с аудиторией и заработка на ней.

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«ЖЖ умерло», — объявил в декабре 2020 года Артемий Лебедев, один из самых известных пользователей блог-платформы LiveJournal. Дизайнер вёл свой блог на площадке с 2001 года, а теперь переехал на другой сервис — Teletype от российских основателей.

После перехода Лебедева аудитория площадки выросла на треть — сейчас площадкой пользуется 6 млн человек в месяц, рассказал vc.ru один из сооснователей платформы Евгений Муравьёв.

Он с партнёром хочет сделать из Teletype «лучшую паблишинг-платформу в мире» и считает, что у команды есть всё для этого. В разговоре с vc.ru Муравьёв объяснил, зачем создавать паблишинг-платформу в период упадка текстовых блогов и почему главная задача Teletype — это не хранение материалов.

Делали для себя

Юридически Teletype принадлежит Supercoin Corp — американской компании, которую создали Евгений Муравьёв и Николай Иванушкин. Это не первый их проект: они работают в сфере стартапов уже больше пяти лет.

До предпринимательства партнёры работали в игровой компании Innova. Муравьёв возглавлял видеосервис Ayyo, который входил в группу Innova, а Иванушкин был ведущим фронтенд-разработчиком проекта.

Евгений Муравьёв и Николай Иванушкин

В 2016 году Муравьёв запустил рекомендательный сервис о кино Must, Иванушкин в нём стал техническим директором. Им помог основатель Innova Геворк Саркисян, который стал партнёром проекта.

У создателей Teletype не было большого желания параллельно с Must создавать блог-платформу и бороться с уже состоявшимися сервисами. Однако им нужна была удобная и привлекательная площадка, чтобы рассказывать о своих проектах, и представленные на рынке решения им не понравились.

У нас было желание рассказывать людям, что мы делаем, в какой-то очень удобной и привлекательной форме. На тот момент, когда мы искали платформы, ни одной нормальной не было. Не было нигде красивой типографичной платформы. Стартаперский дух возобладал над нами, и мы решили сделать собственное решение. Оно получилось красивым, что нашло отклик во многих авторах, в первую очередь в России и в СНГ. Евгений Муравьёв

Основатели открыли публичный доступ к Teletype в 2017 году. На старте он был ориентирован на западный рынок. Как объясняет Муравьёв, если уж создавать проект с потенциалом развития, то лучше смотреть в сторону западных стран — там больше потенциала и возможностей для привлечений инвестиций.

Запуск Teletype обошёлся основателям в $200 тысяч — это были их собственные средства. Позже ещё $50 тысяч вложил президент и инвестор сервиса Must Арташес Туманов — он присоединился к проекту летом 2018 года. По словам создателей, это были единственные инвестиции, которые привлекала Supercoin.

Medium и Patreon как ориентиры

Муравьёв рассказывает, что на рынке паблишинг-платформ его интересуют два крупных сервиса — блог-платформа Medium и сервис для сбора средств для авторов Patreon. Оба проекта американские.

Это два огромных гиганта, которые умеют делать хорошо что-то одно. Кажется, что сейчас на рынке идёт борьба за внимание пользователей. Очевидно, почему всякие супераппы начинают пользоваться популярностью — потому что очень сложно заставить пользователей скачать приложение, пользоваться им, поставить на главный экран. Поэтому если тебе удалось это сделать с одним приложением, то все стараются через это приложение всячески достучаться до пользователей. «Яндекс Go» тому пример. Есть Medium, есть Patreon. Но у каждого из них один большой плюс и один большой минус. Мы хотим вот все эти минусы собрать в один плюс. Евгений Муравьёв

Medium, по данным на май 2019 года, насчитывал почти 100 млн пользователей в месяц по всему миру. Платформа ориентируется на текстовые блоги.

Medium

Большой минус Medium, о котором говорит Муравьёв, это реклама — площадка зарабатывала на ней с момента запуска в октябре 2013 года. В январе 2017 года Medium изменил свою бизнес-модель, добавив для читателей подписку на эксклюзивные публикации за $5.

Из этих денег сервис выплачивает гонорары авторам, подключившимся к партнёрской программе. Medium определяет сумму выплаты на основе активного времени чтения. По собственным данным, за два года компания выплатила блогерам более $6 млн.

Patreon, в отличие от Medium и Teletype, в первую очередь предлагает сервисы монетизации материалов за счёт донатов от пользователей — им пользуются музыканты, блогеры и другие авторы. Сам сервис зарабатывает на комиссии — она составляет от 5% до 12% от общего размера пожертвований в месяц.

Patreon

К сентябрю 2020 года на Patreon было зарегистрировано 200 тысяч авторов, общая аудитория которых достигает 6 млн подписчиков. По собственным данным компании, с момента запуска сервиса авторы собрали $2 млрд от пользователей.

ЖЖ, с которого Лебедев перешёл на новую площадку, Муравьёв считает «старым и политизированным». «Там неудобно потреблять контент, и всё завешено рекламой, как новогодняя ёлка», — говорит он.

Пик популярности ЖЖ, который сейчас принадлежит Rambler Group, в России пришёлся на апрель 2013 года — тогда его аудитория достигала 21 млн пользователей. К февралю 2017 года их число снизилось до 12,86 млн человек. По данным аналитического сайта Similarweb, в декабре 2020 года общее количество неуникальных посещений ЖЖ составило 82,6 млн — больше 57% из них приходится на пользователей из России.

Создатели Teletype хотят совместить функции Medium и Patreon и построить площадку, на которой можно публиковать свои материалы и на ней же их монетизировать. Но пока сервис полностью бесплатный.

При этом Teletype не планирует ограничиваться текстовыми блогами — авторы также могут постить видео и аудио.

Понятно, что блог-платформы в мире переживают тяжёлые времена и мало кто умеет на них зарабатывать. Мы идём в другую сторону. Мы именно паблишинг-платформа с возможностью доступа к сообществу и монетизацией. То есть ты не приходишь сюда за хостингом текстов. Евгений Муравьёв

Взлёт в России

Первый пост самой Teletype на площадке опубликован в 2018 году: тогда сервис впервые рассказал о своих возможностях.

Главная страница состоит из одной ленты со всеми публикациями с блогов, на которые подписан пользователь. Посты сортируются в хронологическом порядке. Их дополняют два виджета: трендовые материалы и рекомендуемые блоги.

Один блог могут вести несколько авторов, а один автор может писать в несколько разных — похожим образом работают «Яндекс.Дзен» и Medium. Пользователи могут создать категории для публикаций на своей странице. Материалы можно комментировать или оставлять реакции в виде смайликов.

К блогу можно привязать собственный домен вида: blog.yourdomain.ru, или домены первого уровня: yourdomain.ru. Например, адрес Артемия Лебедева выглядит так — blog.tema.ru.

В отличие от похожего сервиса Telegra.ph, Teletype.in индексируется поисковиками. Для отслеживания статистики посещений можно подключить к блогу Google Analytics или «Яндекс.Метрику».

Одним из плюсов сервиса Муравьёв называет собственный быстрый редактор Teletype.

Это наше самое большое достижение, что мы написали собственный WYSIWYG (What You See Is What You Get), который мы контролируем, управляем и можем давать разнообразную функциональность авторам для работы с контентом. Евгений Муравьёв

Для Telegram и Facebook работает функция мгновенного просмотра Instant View — именно за счёт неё сервис после запуска набрал популярность в Telegram-каналах, рассказывает Муравьёв.

Создатели Teletype никогда не рекламировали его — в самом начале после анонсов на Product Hunt проект рос органически, но медленно. Муравьёв объясняет, что для активного продвижения продукта команда ещё должна найти product-market fit (ценность продукта для потребителей), валидировать её, понять свою аудиторию и полностью завершить разработку площадки. «Хотя нет, надо сделать еще около миллиона других вещей и вот уже потом продвигать», — говорит он.

Российская аудитория стала массово приходить на проект в момент блокировки Telegram в апреле 2018 года, вместе с которым был заблокирован принадлежащий мессенджеру сервис для публикации статей Telegraph.

Пользователи начали искать альтернативу и нашли такой же минималистичный Teletype. Это помогло вырасти сервису с примерно 100-200 тысяч пользователей в месяц до 1-1,5 млн, причём эти люди не ушли после разблокировки Telegram и Telegraph, рассказывает Муравьёв.

К сожалению, на костях Telegram мы очень сильно выросли. Естественно мы всячески любим Telegram, общаемся с ними и поддерживаем. У нас есть с ними интеграция. На самом деле это просто доказало, что мы сделали качественный продукт, и такая ситуация помогла маркетировать его пользователям, и пользователи полюбили его. Если бы мы сделали плохое решение, и это была бы временная альтернатива, то после разблокировки трафик наверное упал бы, но мы только растём. Евгений Муравьёв

После прихода русскоязычной аудитории команда решила сменить вектор развития и сосредоточилась на местном рынке. Лебедев пришёл на сервис «по знакомству» — Муравьёв был знаком с ним по другим проектам и пригласил опробовать платформу.

Команда предложила дизайнеру сделать любые нужные функции, чтобы он «мог спокойно заниматься контентом и не думать ни о чем». Сам Лебедев говорит, что поверил в проект в том числе потому, что команда была готова прислушиваться к его «хотелкам».

Он согласился, потому что ЖЖ в целом уже «не алё» по каким-то нововведениям, по работе с аудиторией, с мобильной версией. Тут очевидно, что даже не надо особо убеждать кого-то переходить на Teletype. Это кажется супер логичным ходом. Евгений Муравьёв

Дальше расти Teletype планирует за счёт привлечения новых авторов. Компания уже ведёт переговоры с «топовыми авторами», которые хотят поучаствовать в проекте. Некоторые из них — знакомые, другим команда писала с предложением сама.

Они видят для себя ценность, потому что мы предлагаем им тот функционал и тот новый опыт работы с пользователями, которого нигде нет. Поэтому в первую очередь собираемся расти за счёт того, что мы будем получать качественных авторов и качественный контент, а на качественный контент придёт аудитория. Евгений Муравьёв

Teletype пока не приносит денег и создатели финансируют его из своих накоплений и инвестиций. Точную сумму трат Муравьёв не раскрывает, но говорит, что самые крупные расходы приходятся на небольшую команду сервиса и других значимых трат у проекта нет.

Донаты, подписка и рассылки — три больших цели

Сейчас основная часть шестимиллионной аудитории Teletype состоит из российских пользователей, «небольшая» доля приходится на США, говорит сооснователь сервиса. При этом точные доли в компании не называют.

Муравьёв считает, что в мире нет удобного дизайн-ориентированного сервиса, который позволял бы легко получить красивую «обёртку» для материалов. По его словам, это первая задача, которую решает Teletype.

В будущем блог можно будет персонализировать: изменить основной цвет, добавить обложку. Например, разработчики кастомизировали страницу Лебедева по его просьбе.

Тема попросил нас сделать классический дизайн профиля, к которому привыкли его читатели. Мы не были против. В этом не было какого-то смысла эксклюзивности. В будущем мы хотим дать людям возможность управлять своим layout. Блог Лебедева скорее для нас техническая песочница, там мы тестируем много новой функциональности, которую потом выкатываем на всех. Надеюсь, что он этого не узнает. Евгений Муравьёв

К середине 2021 года создатели планируют подключить к платформе монетизацию. Она будет состоять из двух частей — донаты и paywall.

Донаты пользователи смогут прикреплять к своим комментариям. В случае с paywall авторы смогут закрыть конкретную публикацию или весь блог целиком и предоставлять доступ по подписке или по единоразовому платежу. Цену подписки автор будет устанавливать сам.

Teletype будет зарабатывать на комиссии. Её размер компания пока не установила, но по словам Муравьёва, она будет на уровне средней рыночной — около 5%.

Муравьёв обещает, что Teletype не будет завешен баннерами и рекламными постами — только если авторы сами этого не захотят и не добавят ссылку на баннер. «Это их пространство, и они сами решают, как работать с аудиторией», — говорит он.

Кроме возможностей самой платформы и вариантов монетизации, Teletype планирует привлекать авторов сервисами для работы с пользователями.

Паблишинг-платформы эгоистично относятся к своим пользователям: авторы, которые приносят свою аудиторию, не могут с ней ничего сделать. Например, в ЖЖ вы же не можете взять и забрать пользователей своих оттуда или сделать рассылку по своим пользователям.



И ни в одном другом сервисе не можете. Мы как раз наоборот говорим о том, что твоя аудитория — это твои пользователи, и они приходят за тобой. Мы даём тебе удобные инструменты, чтобы ты работал с этой аудиторией. Евгений Муравьёв

Например, сервис хочет добавить рассылку по пользователям. Если у автора есть своя пользовательская база, он сможет загрузить их e-mail в сервис и делать по ним рассылки, как в американском сервисе Substack. Отличие в том, что Substack занимается только рассылками.