«Ъ»: «Билайн» запустит виртуального помощника в феврале 2021 года Статьи редакции
Оператор собирается создать аналог Replika, рассказал источник издания.
«Билайн» разрабатывает виртуального помощника для неформального общения и рекомендаций досуга на базе искусственного интеллекта, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на сайт проекта и его Telegram-канал.
Как узнало издание, оператор в декабре 2020 года зарегистрировал сайт yourvirtualfriend.ru. «Виртуальный друг» поможет организовать досуг и будет давать бонусы в виде промокодов, например, в кафе, говорится на странице проекта.
Сайт ведёт на канал в Telegram, где сообщается, что первая версия виртуального помощника появится в феврале 2021 года. В «Билайне» отказались от комментариев, но знакомый с планами оператора источник издания рассказал, что оператор хочет создать аналог проекта Replika.
Replika запустили в 2017 году бывший обозреватель «Афиши» Евгения Куйда и специалист в области компьютерной лингвистики из МГУ Филипп Дудчук. Проект начинался как «умный» ассистент в банковском приложении, превратился в помощника по выбору ресторанов, а затем — в мессенджер, позволявший пользователям создавать свою цифровую копию.
Виртуальный помощник «Билайна» будет «учиться» и «расти» по мере общения с пользователем, сообщил источник издания. По его словам, проект поможет повысить выручку за счет интеграции в том числе продуктов «Билайна» в рекомендации. Курировать его будет исполнительный вице-президент по развитию цифрового и нового бизнеса Джордж Хелд.
В 2018 году «Билайн» представил чат-бота «Марка», но приложение не обновлялось с 2018 года. Виртуальные ассистенты и цифровые помощники уже есть у МТС, «МегаФона» и Tele2.
У билайна есть свое приложение в котором есть раздел поддержки. Работает таким образом: у тебя возникает проблема, ты звонишь в поддержку, там сообщают, что ждать примерно полчаса и лучше написать в приложение.
Ты идёшь в приложение, общаешься с тупым ботом, добиваешься вызова человека, он тебе пишет надо подождать ХХ минут и ты ждёшь. Но ждешь не правильно — ждать нужно с открытым приложением и не давать телефону засыпать!
Потому что уведомление тебе не придёт!!!
И уже, за последние несколько лет, я (как старый клиент) несколько раз участвовал в опросах по качеству и неоднократно писал об этой фигне... но билайн разрабатывает новых ботов.
И ещё из наболевшего:
У меня есть Питерская симка, сейчас я живу далеко от питера, но чтобы сделать себе e-sim (то есть сканировать какой-то QR-код) мне надо обязательно приехать в питер. При том, что новый номер с есим могу оформить в приложении.
Совместный Мика
Я пишу в личных сообщениях Билайну на ФБ, там регистрируют мою заявку и потом по ней перезванивает человек)
потому что надоело самому часами ждать ответа оператора в тп билайна
Отток абонентов и качество связи, очевидно, уже победили
1) Сидишь. Общаешься с друзьями. Тут на телефоне выскакивает тихое уведомление:
"Не хотите подключиться к рассылке видео с котиками? 7 руб. в сутки"
Кто-нибудь из друзей:
- Моника Белуччи классная, ДА.
Подписка подтверждена
2) Прилег поспать после бессонной ночи. "Виртуальный друг":
- Подключим Вийон и будем смотреть лучшие клипы Тимоти?
- ДА заеbал ты уже!
- Принято. Подключаем)
Какой электронный помощник, у них живые то не в зуб ногой. Если случается проблема то это просто целый квест. Хотя... может алгоритмы и правда будут умнее чем ленивые сотрутники
К Билайну испытываю теплые чувства по старой памяти, но в дискуссиях уже много лет привожу в пример, как кейс компании, которая поставила на первое место маркетинг, рекламу и ещё кучу всего, кроме своего основного продукта. Вложения в сеть, базовые станции, вышки и инфраструктуру уступали конкурентам, но не уступал маркетинговый бюджет. Маркетологи компании играют ценами и скидками в сторону демпинга, но качество сети, домашнего интернета и ТВ худшее среди конкурентов. Основную работу надо работать хорошо, а не вот это вот все. Тем более на сотовом рынке и в нынешнюю эпоху MNP.
Желание Билайна идти в ногу со временем и создавать умных ассистентов понятно, но не понятно, на какую аудиторию рассчитывает компания. Очевидно, что на своих абонентов, которые и так не довольны клиентским сервисом. (В частности службой поддержки и временем ожидания хоть какого-то ответа). Предлагаю Билайн задуматься над созданием ассистента на базе искусственного интеллекта для помощи своим абонентам по телефону. По принципу той же Алисы, которой задаешь вопросы, а она отвечает.
Может для начала стоило бы поднять качество предоставляемых услуг?
yourvirtualfriend ru Краткость - сестра таланта!
У билайна во владении 450 доменов в зоне ru. Есть очень крутые слова. Почему не взять не использованный один из них, не понимаю.
Все теперь заживем как люди, крутой сервис, низкие цены на гречу, большие выплаты
Чеченский историк
Да хрен с ней, с гречкой! Валежник же разрешили!
Как только что-то бесплатное или льготное официально и с помпой освещают, так сразу в этой сфере начинается бардак и за это начинают давать реально большие сроки. Валежник всем и бесплатно - из этой фантастической серии.
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