Сервисы
Евгения Евсеева

«Ъ»: «Билайн» запустит виртуального помощника в феврале 2021 года Статьи редакции

Оператор собирается создать аналог Replika, рассказал источник издания.

19 19 комментариев
1487 просмотров

«Билайн» разрабатывает виртуального помощника для неформального общения и рекомендаций досуга на базе искусственного интеллекта, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на сайт проекта и его Telegram-канал.

Как узнало издание, оператор в декабре 2020 года зарегистрировал сайт yourvirtualfriend.ru. «Виртуальный друг» поможет организовать досуг и будет давать бонусы в виде промокодов, например, в кафе, говорится на странице проекта.

Сайт ведёт на канал в Telegram, где сообщается, что первая версия виртуального помощника появится в феврале 2021 года. В «Билайне» отказались от комментариев, но знакомый с планами оператора источник издания рассказал, что оператор хочет создать аналог проекта Replika.

Replika запустили в 2017 году бывший обозреватель «Афиши» Евгения Куйда и специалист в области компьютерной лингвистики из МГУ Филипп Дудчук. Проект начинался как «умный» ассистент в банковском приложении, превратился в помощника по выбору ресторанов, а затем — в мессенджер, позволявший пользователям создавать свою цифровую копию.

Виртуальный помощник «Билайна» будет «учиться» и «расти» по мере общения с пользователем, сообщил источник издания. По его словам, проект поможет повысить выручку за счет интеграции в том числе продуктов «Билайна» в рекомендации. Курировать его будет исполнительный вице-президент по развитию цифрового и нового бизнеса Джордж Хелд.

В 2018 году «Билайн» представил чат-бота «Марка», но приложение не обновлялось с 2018 года. Виртуальные ассистенты и цифровые помощники уже есть у МТС, «МегаФона» и Tele2.

Четыре жизни Replika: что происходит с проектом…
В этом году сервис запустит монетизацию и превратится в личного ИИ-психолога.
vc.ru

#новость #билайн

19 19 комментариев
6
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
{ "author_name": "Евгения Евсеева", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u0431\u0438\u043b\u0430\u0439\u043d"], "comments": 19, "likes": 6, "favorites": 4, "is_advertisement": false, "subsite_label": "services", "id": 198972, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Thu, 21 Jan 2021 08:19:42 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
19 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Егор Корницкий

19

У билайна есть свое приложение в котором есть раздел поддержки. Работает таким образом: у тебя возникает проблема, ты звонишь в поддержку, там сообщают, что ждать примерно полчаса и лучше написать в приложение.

Ты идёшь в приложение, общаешься с тупым ботом, добиваешься вызова человека, он тебе пишет надо подождать ХХ минут и ты ждёшь. Но ждешь не правильно — ждать нужно с открытым приложением и не давать телефону засыпать!
Потому что уведомление тебе не придёт!!!

И уже, за последние несколько лет, я (как старый клиент) несколько раз участвовал в опросах по качеству и неоднократно писал об этой фигне... но билайн разрабатывает новых ботов.

И ещё из наболевшего:
У меня есть Питерская симка, сейчас я живу далеко от питера, но чтобы сделать себе e-sim (то есть сканировать какой-то QR-код) мне надо обязательно приехать в питер. При том, что новый номер с есим могу оформить в приложении.

Ответить

Иван Сергеев

Егор
1

Ну так уходите к другим. Зачем страдать? Или страдать запланировано?

Ответить

Keyz Bryansky

Егор
0

Сервис. Все для "любимого" абонента

Ответить

Дмитрий

Егор
0

Вот общение с поддержкой в приложении реально бесит. Неужели нельзя нормально сделать

Ответить

Совместный Мика

Егор
0

Я пишу в личных сообщениях Билайну на ФБ, там регистрируют мою заявку и потом по ней перезванивает человек)
потому что надоело самому часами ждать ответа оператора в тп билайна

Ответить

Pavel Pokrovsky

8

Отток абонентов и качество связи, очевидно, уже победили

Ответить

xxx xxx

Pavel
2

Все наши операторы одного поля ягоды, никуда эти абоненты с подводной лодки не денутся.

Ответить

Airat Kafman

6

1) Сидишь. Общаешься с друзьями. Тут на телефоне выскакивает тихое уведомление:
"Не хотите подключиться к рассылке видео с котиками? 7 руб. в сутки"
Кто-нибудь из друзей:
 - Моника Белуччи классная, ДА.

Подписка подтверждена

2) Прилег поспать после бессонной ночи. "Виртуальный друг":
- Подключим Вийон и будем смотреть лучшие клипы Тимоти?
- ДА заеbал ты уже!
- Принято. Подключаем)

Ответить

Никола Рыжков

3

Какой электронный помощник, у них живые то не в зуб ногой. Если случается проблема то это просто целый квест. Хотя... может алгоритмы и правда будут умнее чем ленивые сотрутники

Ответить

Sayyar Tatar

2

К Билайну испытываю теплые чувства по старой памяти, но в дискуссиях уже много лет привожу в пример, как кейс компании, которая поставила на первое место маркетинг, рекламу и ещё кучу всего, кроме своего основного продукта. Вложения в сеть, базовые станции, вышки и инфраструктуру уступали конкурентам, но не уступал маркетинговый бюджет. Маркетологи компании играют ценами и скидками в сторону демпинга, но качество сети, домашнего интернета и ТВ худшее среди конкурентов. Основную работу надо работать хорошо, а не вот это вот все. Тем более на сотовом рынке и в нынешнюю эпоху MNP.

Ответить

Lina M

0

Желание Билайна идти в ногу со временем и создавать умных ассистентов понятно, но не понятно, на какую аудиторию рассчитывает компания. Очевидно, что на своих абонентов, которые и так не довольны клиентским сервисом. (В частности службой поддержки и временем ожидания хоть какого-то ответа). Предлагаю Билайн задуматься над созданием ассистента на базе искусственного интеллекта для помощи своим абонентам по телефону. По принципу той же Алисы, которой задаешь вопросы, а она отвечает.

Ответить

Денис Вячеславович

Lina
2

Может для начала стоило бы поднять качество предоставляемых услуг?

Ответить

Lina M

Денис
1

Безусловно.

Ответить

Павел Гросс-Днепров

1

yourvirtualfriend ru Краткость - сестра таланта!
У билайна во владении 450 доменов в зоне ru. Есть очень крутые слова. Почему не взять не использованный один из них, не понимаю.

Ответить

alex twit

1

Виртуального наёбщика

Ответить

Василий Петров

0

Все теперь заживем как люди, крутой сервис, низкие цены на гречу, большие выплаты

Ответить

Чеченский историк

Василий
0

Да хрен с ней, с гречкой! Валежник же разрешили!

В России официально разрешили сбор валежника
С 1 января 2019 года в России вступили в силу законы о бесплатном сборе валежника в лесах…
iz.ru
Ответить

Борис Смирнов

Чеченский
0

Как только что-то бесплатное или льготное официально и с помпой освещают, так сразу в этой сфере начинается бардак и за это начинают давать реально большие сроки. Валежник всем и бесплатно - из этой фантастической серии.

Ответить

seleko l

0

Приложение-то до ума не могут довести. Представляю каков будет их ИИ.

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

НФК-Сбережения
Подписан
Отписаться
«Как обеспечить быстрый положительный результат от инвестирования?»
Такой вопрос задают многие инвесторы. Одним из способов, который позволяет скорее увидеть плоды от инвестиционных опера…
0
БКС Мир инвестиций
Подписан
Отписаться
Как надувной матрас перевернул индустрию туризма. История Airbnb
В школе дизайна Род-Айленда студентам рассказывали, что быть дизайнером — значит «проектировать мир вокруг себя». И вот…
0
Yandex.Cloud
Подписан
Отписаться
Как биоинформатики Genotek разработали сервис генеалогических деревьев
История о том, как биоинформатики российского стартапа в области исследований ДНК Genotek с помощью технологий serverle…
2

Показать еще

Лучшие комментарии
Pavel Komarovskiy
за день
Управляющие компании в рекламе: "Инвестировать просто! Вам не нужны специальные знания! Просто доверьтесь профессионалам и зарабатывайте! Вот, нажмите здесь кнопочку КУПИТЬ поскорее!" Управляющие компании в…
«Райффайзен» предложил мне вложиться в ПИФ: на примере рассказываю, как банки «раздевают» клиентов
Ol Ka
за неделю
Ох, сколько воспоминаний...
Российская мебельная компания представила кабины для Zoom-звонков — они стоят от 350 тысяч рублей

Комментарии

S.Z

SpaceX вернула ранее летавшую…

Александр Кучеряев

Путеводитель по Чукотке: что…

Mikhail Che

Как жил веб-дизайнер в 2000 году

Илья Ефимов

Как жил веб-дизайнер в 2000 году

Sergey Redmi

Как жил веб-дизайнер в 2000 году

Юлия Дюк

«Булочки не блестят»: почему…

S.Z

SpaceX вернула ранее летавшую…

Павел Евграфович

Как жил веб-дизайнер в 2000 году

S.Z

SpaceX вернула ранее летавшую…

Юлия Дюк

«Булочки не блестят»: почему…

Andrei Smirnovsky

Исследование: четверть…

Stas Klymenko

SpaceX вернула ранее летавшую…

Владислав Егоров

Как мы заказали кофе у братьев…

Egor Komarov

Как жил веб-дизайнер в 2000 году

Александр Кучеряев

Кейс: Как увеличить конверсию…

Поджог Сараев

Исследование: четверть…

Ol Ka

Кейс: Как увеличить конверсию…

Stas Klymenko

SpaceX вернула ранее летавшую…

Александр Кучеряев

Кейс: Как увеличить конверсию…

Павел Евграфович

Как жил веб-дизайнер в 2000 году
null