Оператор собирается создать аналог Replika, рассказал источник издания.

{"id":198972,"url":"https:\/\/vc.ru\/services\/198972-kommersant-bilayn-zapustit-virtualnogo-pomoshchnika-v-fevrale-2021-goda","title":"\u00ab\u041a\u043e\u043c\u043c\u0435\u0440\u0441\u0430\u043d\u0442\u044a\u00bb: \u00ab\u0411\u0438\u043b\u0430\u0439\u043d\u00bb \u0437\u0430\u043f\u0443\u0441\u0442\u0438\u0442 \u0432\u0438\u0440\u0442\u0443\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e\u0433\u043e \u043f\u043e\u043c\u043e\u0449\u043d\u0438\u043a\u0430 \u0432 \u0444\u0435\u0432\u0440\u0430\u043b\u0435 2021 \u0433\u043e\u0434\u0430","services":{"facebook":{"url":"https:\/\/www.facebook.com\/sharer\/sharer.php?u=https:\/\/vc.ru\/services\/198972-kommersant-bilayn-zapustit-virtualnogo-pomoshchnika-v-fevrale-2021-goda","short_name":"FB","title":"Facebook","width":600,"height":450},"vkontakte":{"url":"https:\/\/vk.com\/share.php?url=https:\/\/vc.ru\/services\/198972-kommersant-bilayn-zapustit-virtualnogo-pomoshchnika-v-fevrale-2021-goda&title=\u00ab\u041a\u043e\u043c\u043c\u0435\u0440\u0441\u0430\u043d\u0442\u044a\u00bb: \u00ab\u0411\u0438\u043b\u0430\u0439\u043d\u00bb \u0437\u0430\u043f\u0443\u0441\u0442\u0438\u0442 \u0432\u0438\u0440\u0442\u0443\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e\u0433\u043e \u043f\u043e\u043c\u043e\u0449\u043d\u0438\u043a\u0430 \u0432 \u0444\u0435\u0432\u0440\u0430\u043b\u0435 2021 \u0433\u043e\u0434\u0430","short_name":"VK","title":"\u0412\u041a\u043e\u043d\u0442\u0430\u043a\u0442\u0435","width":600,"height":450},"twitter":{"url":"https:\/\/twitter.com\/intent\/tweet?url=https:\/\/vc.ru\/services\/198972-kommersant-bilayn-zapustit-virtualnogo-pomoshchnika-v-fevrale-2021-goda&text=\u00ab\u041a\u043e\u043c\u043c\u0435\u0440\u0441\u0430\u043d\u0442\u044a\u00bb: \u00ab\u0411\u0438\u043b\u0430\u0439\u043d\u00bb \u0437\u0430\u043f\u0443\u0441\u0442\u0438\u0442 \u0432\u0438\u0440\u0442\u0443\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e\u0433\u043e \u043f\u043e\u043c\u043e\u0449\u043d\u0438\u043a\u0430 \u0432 \u0444\u0435\u0432\u0440\u0430\u043b\u0435 2021 \u0433\u043e\u0434\u0430","short_name":"TW","title":"Twitter","width":600,"height":450},"telegram":{"url":"tg:\/\/msg_url?url=https:\/\/vc.ru\/services\/198972-kommersant-bilayn-zapustit-virtualnogo-pomoshchnika-v-fevrale-2021-goda&text=\u00ab\u041a\u043e\u043c\u043c\u0435\u0440\u0441\u0430\u043d\u0442\u044a\u00bb: \u00ab\u0411\u0438\u043b\u0430\u0439\u043d\u00bb \u0437\u0430\u043f\u0443\u0441\u0442\u0438\u0442 \u0432\u0438\u0440\u0442\u0443\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e\u0433\u043e \u043f\u043e\u043c\u043e\u0449\u043d\u0438\u043a\u0430 \u0432 \u0444\u0435\u0432\u0440\u0430\u043b\u0435 2021 \u0433\u043e\u0434\u0430","short_name":"TG","title":"Telegram","width":600,"height":450},"odnoklassniki":{"url":"http:\/\/connect.ok.ru\/dk?st.cmd=WidgetSharePreview&service=odnoklassniki&st.shareUrl=https:\/\/vc.ru\/services\/198972-kommersant-bilayn-zapustit-virtualnogo-pomoshchnika-v-fevrale-2021-goda","short_name":"OK","title":"\u041e\u0434\u043d\u043e\u043a\u043b\u0430\u0441\u0441\u043d\u0438\u043a\u0438","width":600,"height":450},"email":{"url":"mailto:?subject=\u00ab\u041a\u043e\u043c\u043c\u0435\u0440\u0441\u0430\u043d\u0442\u044a\u00bb: \u00ab\u0411\u0438\u043b\u0430\u0439\u043d\u00bb \u0437\u0430\u043f\u0443\u0441\u0442\u0438\u0442 \u0432\u0438\u0440\u0442\u0443\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e\u0433\u043e \u043f\u043e\u043c\u043e\u0449\u043d\u0438\u043a\u0430 \u0432 \u0444\u0435\u0432\u0440\u0430\u043b\u0435 2021 \u0433\u043e\u0434\u0430&body=https:\/\/vc.ru\/services\/198972-kommersant-bilayn-zapustit-virtualnogo-pomoshchnika-v-fevrale-2021-goda","short_name":"Email","title":"\u041e\u0442\u043f\u0440\u0430\u0432\u0438\u0442\u044c \u043d\u0430 \u043f\u043e\u0447\u0442\u0443","width":600,"height":450}},"isFavorited":false} 135 просмотров

«Билайн» разрабатывает виртуального помощника для неформального общения и рекомендаций досуга на базе искусственного интеллекта, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на сайт проекта и его Telegram-канал.

Как узнало издание, оператор в декабре 2020 года зарегистрировал сайт yourvirtualfriend.ru. «Виртуальный друг» поможет организовать досуг и будет давать бонусы в виде промокодов, например, в кафе, говорится на странице проекта.

Объявление на vc.ru Отключить рекламу Управление цифровым продуктом Профессиональная переподготовка от НИУ ВШЭ. Онлайн с 25 января. 6 месяцев Узнать

Сайт ведёт на канал в Telegram, где сообщается, что первая версия виртуального помощника появится в феврале 2021 года. В «Билайне» отказались от комментариев, но знакомый с планами оператора источник издания рассказал, что оператор хочет создать аналог проекта Replika.

Replika запустили в 2017 году бывший обозреватель «Афиши» Евгения Куйда и специалист в области компьютерной лингвистики из МГУ Филипп Дудчук. Проект начинался как «умный» ассистент в банковском приложении, превратился в помощника по выбору ресторанов, а затем — в мессенджер, позволявший пользователям создавать свою цифровую копию.

Виртуальный помощник «Билайна» будет «учиться» и «расти» по мере общения с пользователем, сообщил источник издания. По его словам, проект поможет повысить выручку за счет интеграции в том числе продуктов «Билайна» в рекомендации. Курировать его будет исполнительный вице-президент по развитию цифрового и нового бизнеса Джордж Хелд.