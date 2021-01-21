«Коммерсантъ»: «Билайн» запустит виртуального помощника в феврале 2021 года Статьи редакции
Оператор собирается создать аналог Replika, рассказал источник издания.
«Билайн» разрабатывает виртуального помощника для неформального общения и рекомендаций досуга на базе искусственного интеллекта, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на сайт проекта и его Telegram-канал.
Как узнало издание, оператор в декабре 2020 года зарегистрировал сайт yourvirtualfriend.ru. «Виртуальный друг» поможет организовать досуг и будет давать бонусы в виде промокодов, например, в кафе, говорится на странице проекта.
Сайт ведёт на канал в Telegram, где сообщается, что первая версия виртуального помощника появится в феврале 2021 года. В «Билайне» отказались от комментариев, но знакомый с планами оператора источник издания рассказал, что оператор хочет создать аналог проекта Replika.
Replika запустили в 2017 году бывший обозреватель «Афиши» Евгения Куйда и специалист в области компьютерной лингвистики из МГУ Филипп Дудчук. Проект начинался как «умный» ассистент в банковском приложении, превратился в помощника по выбору ресторанов, а затем — в мессенджер, позволявший пользователям создавать свою цифровую копию.
Виртуальный помощник «Билайна» будет «учиться» и «расти» по мере общения с пользователем, сообщил источник издания. По его словам, проект поможет повысить выручку за счет интеграции в том числе продуктов «Билайна» в рекомендации. Курировать его будет исполнительный вице-президент по развитию цифрового и нового бизнеса Джордж Хелд.
В 2018 году «Билайн» представил чат-бота «Марка», но приложение не обновлялось с 2018 года. Виртуальные ассистенты и цифровые помощники уже есть у МТС, «МегаФона» и Tele2.
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