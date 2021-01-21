Сервисы
Евгений Делюкин

Beeper — единый клиент для Telegram, WhatsApp, Slack и других чатов от создателя «умных» часов Pebble Статьи редакции

Эрик Мигиковски считает, что приложений для чатов стало слишком много, так как друзья, коллеги и семья могут пользоваться разными сервисами — и объединил их в универсальном сервисе.

8 8 комментариев
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Предприниматель представил Beeper на Product Hunt:

  • Приложение собирает все сообщения с чатов в одном «ящике» пользователя.
  • Позволяет искать сразу во всех чатах.
  • Создавать отложенные сообщения, архивы и напоминания.
  • Фильтровать входящие по группам.

Beeper подключается к 15-ти мессенджерам, каждые несколько недель будут добавляться новые сервисы, обещают создатели.

Для чего нужен Beeper

Идея создать Beeper пришла во время работы над Pebble, когда команда решала проблемы с отправкой ответов на сообщения из iMessage и WhatsApp, говорит Мигиковски.

По мнению предпринимателя, онлайн-общение стало слишком сложным и медленным, так как оно разрослось по множеству приложений: для работы, друзей, семейного общения.

Сложно вспомнить, кто каким сервисом пользуется, куда знакомый прислал название хорошего ресторана и где отправить вопрос, чтобы коллега ответил на него быстрее всего. Это «налог на общение», дополнительная когнитивная нагрузка, которая, на первый взгляд, связана с простыми действиями.

Мигиковски делит людей на два типа, которым может помочь Beeper:

  1. Изолированные пользуются использует только один чат-сервис и заставляет других.
  2. Амбисоциальные используют множество сервисов. У них установлено больше пяти мессенджеров, они следят, какие друзья в какой сети сидят, чтобы понимать, как с ними связаться.
У каждого пользователя есть свой «сервисный» пузырь, приводит метафору Мигиковски

По мнению основателя Beeper, в Китае бизнес ведется быстрее, так как для всё общение проходит в одном канале — WeChat. Там знакомятся, общаются, связываются по видео- и аудиосвязи. По умолчанию все используют чат и быстро отвечают, и это серьёзно разгружает почтовый ящик.

«Я хочу тот мир (по аналогии с WeChat — vc.ru), но без авторитарных властей, читающих все сообщения», — заявляет создатель Beeper.

Также Мигиковски недоволен скоростью развития мессенджеров. Он сравнивает их — не в пользу мессенджеров — с сервисами по работе с электронной почтой. В этой сфере новые проекты появляются чуть ли не каждую неделю вроде Superhuman или Substack.

Почему я не могу мгновенно искать во всех чатах?

Почему рабочие уведомления WhatsApp не отключаются после 18:00?

Почему при смене телефона всё ещё есть риск потерять историю сообщений?

Сколько вкладок мне нужно одновременно открыть на ноутбуке, чтобы оставаться на связи с друзьями?

Почему я не могу ответить голосом жене на сообщение через Google Home или в Instagram во время вождения?

Эрик Мигиковски

Запустить новый чат с уникальными и полезными функциями куда сложнее, отмечает Мигиковски. Подобные сервисы закрываются, так как им не удаётся привлечь к себе внимание значительного числа пользователей.

Взломать существующие мессенджеры и добавить туда новые и полезные функции не получится, дополняет он: у многих закрытый исходный код и приходится довольствоваться плагинами и ботами.

Технологии должны отойти на второй план, а пользователь — просто общаться с семьей, друзьями и коллегами по работе через «универсальную коммуникационную шину», считает предприниматель.

Как устроен Beeper

Сервис Мигиковски основан на протоколе распределённой базы данных Matrix. Она позволяет объединить и синхронизировать чаты различных мессенджеров через специальные «мосты» с открытым исходным кодом.

«Мосты» Matrix

По мнению предпринимателя, Matrix решает перечисленные проблемы и не создаёт ещё один обреченный на провал мессенджер. Мигиковски профинансировал «мосты» для Hangouts, Slack, Instagram, Facebook, Twitter — каждый обошёлся в $500 и больше. Создать «мост» для WeChat он уговорил друзей, оставшиеся вознаграждения — для Airbnb, Tinder, Gmail и других приложений.

«Мосты» Matrix в 2020 году: красным — в альфе, синим — в бете, зеленым — готовые

В 2019-м предприниматель запустил закрытую разработку NovaChat. Позже её переименовали в Beeper и выпустили 21 января 2021 года.

К примеру, с помощью Beeper можно общаться через iMessage на Android и Windows через «пару трюков», утверждают создатели. Первый — установить Beeper на Mac в качестве «моста».

Второй более изощренный — команда Beeper высылает каждому пользователю восстановленный взломанный (c джейлбрейком) iPhone с установленным Beeper, который соединяется с iMessage.

Eric Migicovsky @ericmigi
@kevinpurdy https://t.co/fQ960gU7Xm
iPhone 4 для пользователей Beeper и работы iMessage на других платформах

Мигиковски считает, что единый сервис на базе открытого Matrix позволяет:

  • Работать быстрее и экономить время — без переключения между приложениями и рабочими пространствами, как в Slack.
  • Искать сразу по всем сетям и сортировать чаты по категориям «работа», «семья, «друзья» независимо от того, откуда пишет собеседник.
  • Не переключаться во время рабочего дня и полностью отключаться от рабочих уведомлений, когда нужен перерыв.
  • Все разговоры с человеком в разных мессенджерах отображаются в единой ленте.
  • Экспериментировать с функциональностью и быстрее добавлять новые возможности в чаты, так как они находятся в одной базе данных. Beeper поддерживает ботов, расширения, плагины и интеграции через Matrix API.
  • Избежать «Ока Саурона»: сеть зашифрована и децентрализована, что затрудняет блокировку, можно переключиться на другого провайдера, а у разработчиков Matrix есть прототип p2p-сервера, работающего в браузере.
  • Общаться без «экрана»: Facebook, Instagram и Twitter полагаются на рекламу и слабо развивают сервисы на устройствах без дисплеев, тогда как Matrix можно настроить на работу с AirPods, Google Assistant, Alexa и другими голосовыми сервисами.
  • Все «мосты» Beeper — с открытым исходным кодом на Gitlab, пользователи также могут запустить бэкенд-стек сервиса на собственном сервере Matrix или заплатить за хостинг Beeper.

По словам основателя, Beeper технологически отличается от сервисов Franz и Station, которые работают на Electron или через Chrome и требовательны к ресурсам устройства.

Сервис платный, подписка стоит $10 в месяц. Пока Beeper распространяется по приглашениям — нужно отправить заявку через сайт и пройти опрос.

#мессенджеры #opensource

8 8 комментариев
7
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Ildar Offerman

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Тепло вспомнилась Miranda 😩

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Чеченский историк

1

Не ИИ захватит мир.

Мир захватят агрегаторы 🤭

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Roman Moskovskiy

0

Агрегатор агрегаторов?

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Галя школяр

0

Классная штука) Я год назад пыталась сама такую написать, с консольным интерфейсом

Ответить

ztaz zu

0

ага, и закончится это тем (когда ватсап или эпл прикроют доступ), что будет как раньше, только появится ещё одно приложение... :(

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ЯжПрограммист

ztaz
0

Да именно этим и закончится бдует приложение в лучшем случае криво аггрегирующее несколько мессенджеров. Идее и проблеме сто лет в обед, и попыток было много сложить всё в одно метсто. Сейчас Опера кое-как аггрегирует соц сети и мессенджеры, ну кроме слака и скайпа.

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Andrew Shmig

0

Как они к Skype подключились, если у того нет API? Закрыли же после того, как Microsoft купил и апгрейда инфраструктуры.

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Danil Kuznetsov

0

А какой-нибудь Franz уже давно существует. Мне кажется, агрегаторов месссенджеров скоро будет больше самих мессенджеров

Franz – a free messaging app for Slack, Facebook…
Franz is a free messaging app /former emperor of Austria, that combines chat & messaging services…
meetfranz.com
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