Beeper — единый клиент для Telegram, WhatsApp, Slack и других чатов от создателя «умных» часов Pebble Статьи редакции
Эрик Мигиковски считает, что приложений для чатов стало слишком много, так как друзья, коллеги и семья могут пользоваться разными сервисами — и объединил их в универсальном сервисе.
Предприниматель представил Beeper на Product Hunt:
- Приложение собирает все сообщения с чатов в одном «ящике» пользователя.
- Позволяет искать сразу во всех чатах.
- Создавать отложенные сообщения, архивы и напоминания.
- Фильтровать входящие по группам.
Beeper подключается к 15-ти мессенджерам, каждые несколько недель будут добавляться новые сервисы, обещают создатели.
Для чего нужен Beeper
Идея создать Beeper пришла во время работы над Pebble, когда команда решала проблемы с отправкой ответов на сообщения из iMessage и WhatsApp, говорит Мигиковски.
По мнению предпринимателя, онлайн-общение стало слишком сложным и медленным, так как оно разрослось по множеству приложений: для работы, друзей, семейного общения.
Сложно вспомнить, кто каким сервисом пользуется, куда знакомый прислал название хорошего ресторана и где отправить вопрос, чтобы коллега ответил на него быстрее всего. Это «налог на общение», дополнительная когнитивная нагрузка, которая, на первый взгляд, связана с простыми действиями.
Мигиковски делит людей на два типа, которым может помочь Beeper:
- Изолированные пользуются использует только один чат-сервис и заставляет других.
- Амбисоциальные используют множество сервисов. У них установлено больше пяти мессенджеров, они следят, какие друзья в какой сети сидят, чтобы понимать, как с ними связаться.
По мнению основателя Beeper, в Китае бизнес ведется быстрее, так как для всё общение проходит в одном канале — WeChat. Там знакомятся, общаются, связываются по видео- и аудиосвязи. По умолчанию все используют чат и быстро отвечают, и это серьёзно разгружает почтовый ящик.
«Я хочу тот мир (по аналогии с WeChat — vc.ru), но без авторитарных властей, читающих все сообщения», — заявляет создатель Beeper.
Также Мигиковски недоволен скоростью развития мессенджеров. Он сравнивает их — не в пользу мессенджеров — с сервисами по работе с электронной почтой. В этой сфере новые проекты появляются чуть ли не каждую неделю вроде Superhuman или Substack.
Запустить новый чат с уникальными и полезными функциями куда сложнее, отмечает Мигиковски. Подобные сервисы закрываются, так как им не удаётся привлечь к себе внимание значительного числа пользователей.
Взломать существующие мессенджеры и добавить туда новые и полезные функции не получится, дополняет он: у многих закрытый исходный код и приходится довольствоваться плагинами и ботами.
Технологии должны отойти на второй план, а пользователь — просто общаться с семьей, друзьями и коллегами по работе через «универсальную коммуникационную шину», считает предприниматель.
Как устроен Beeper
Сервис Мигиковски основан на протоколе распределённой базы данных Matrix. Она позволяет объединить и синхронизировать чаты различных мессенджеров через специальные «мосты» с открытым исходным кодом.
По мнению предпринимателя, Matrix решает перечисленные проблемы и не создаёт ещё один обреченный на провал мессенджер. Мигиковски профинансировал «мосты» для Hangouts, Slack, Instagram, Facebook, Twitter — каждый обошёлся в $500 и больше. Создать «мост» для WeChat он уговорил друзей, оставшиеся вознаграждения — для Airbnb, Tinder, Gmail и других приложений.
В 2019-м предприниматель запустил закрытую разработку NovaChat. Позже её переименовали в Beeper и выпустили 21 января 2021 года.
К примеру, с помощью Beeper можно общаться через iMessage на Android и Windows через «пару трюков», утверждают создатели. Первый — установить Beeper на Mac в качестве «моста».
Второй более изощренный — команда Beeper высылает каждому пользователю восстановленный взломанный (c джейлбрейком) iPhone с установленным Beeper, который соединяется с iMessage.
Мигиковски считает, что единый сервис на базе открытого Matrix позволяет:
- Работать быстрее и экономить время — без переключения между приложениями и рабочими пространствами, как в Slack.
- Искать сразу по всем сетям и сортировать чаты по категориям «работа», «семья, «друзья» независимо от того, откуда пишет собеседник.
- Не переключаться во время рабочего дня и полностью отключаться от рабочих уведомлений, когда нужен перерыв.
- Все разговоры с человеком в разных мессенджерах отображаются в единой ленте.
- Экспериментировать с функциональностью и быстрее добавлять новые возможности в чаты, так как они находятся в одной базе данных. Beeper поддерживает ботов, расширения, плагины и интеграции через Matrix API.
- Избежать «Ока Саурона»: сеть зашифрована и децентрализована, что затрудняет блокировку, можно переключиться на другого провайдера, а у разработчиков Matrix есть прототип p2p-сервера, работающего в браузере.
- Общаться без «экрана»: Facebook, Instagram и Twitter полагаются на рекламу и слабо развивают сервисы на устройствах без дисплеев, тогда как Matrix можно настроить на работу с AirPods, Google Assistant, Alexa и другими голосовыми сервисами.
- Все «мосты» Beeper — с открытым исходным кодом на Gitlab, пользователи также могут запустить бэкенд-стек сервиса на собственном сервере Matrix или заплатить за хостинг Beeper.
По словам основателя, Beeper технологически отличается от сервисов Franz и Station, которые работают на Electron или через Chrome и требовательны к ресурсам устройства.
Сервис платный, подписка стоит $10 в месяц. Пока Beeper распространяется по приглашениям — нужно отправить заявку через сайт и пройти опрос.
Классная штука) Я год назад пыталась сама такую написать, с консольным интерфейсом
ага, и закончится это тем (когда ватсап или эпл прикроют доступ), что будет как раньше, только появится ещё одно приложение... :(
Да именно этим и закончится бдует приложение в лучшем случае криво аггрегирующее несколько мессенджеров. Идее и проблеме сто лет в обед, и попыток было много сложить всё в одно метсто. Сейчас Опера кое-как аггрегирует соц сети и мессенджеры, ну кроме слака и скайпа.
Как они к Skype подключились, если у того нет API? Закрыли же после того, как Microsoft купил и апгрейда инфраструктуры.
А какой-нибудь Franz уже давно существует. Мне кажется, агрегаторов месссенджеров скоро будет больше самих мессенджеров
Блоги компаний
Показать еще