Рынок сейчас высоко оценивает агрегаторы, но у сервиса сильные конкуренты, считают эксперты.

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В 2022 году сервис по поиску жилья ЦИАН может провести IPO в США, рассказал Bloomberg представитель одного из акционеров сервиса, партнер инвестфонда «Эльбрус Капитал» Дмитрий Крюков. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на агентство, в компании подтвердили изданию планы выйти на биржу.

В ближайшем будущем ЦИАН может быть оценена в $1 млрд, считает инвестор. Сроки, биржу и предполагаемый объем размещения в компании не раскрыли.

В феврале 2020 года в списке самых дорогих компаний рунета Forbes «ЦИАН Групп» заняла 16 место — ее стоимость оценили в $115 млн. Согласно данным базы «Контур.Фокус» выручка юрлица сервиса ООО «Айриэлтор» в 2019 году составила 3,6 млрд рублей, а чистый убыток — 597 млн рублей.

В базе ЦИАН сейчас более 28 тысяч предложений с арендой квартир в Москве: у Avito 22 тысячи, у «ДомКлик» — 9,2 тыячи, у «Яндекс.Недвижимости» — 7,5 тысяч, пишет «Коммерсантъ».

Согласно «Контуру», 100% компании принадлежит кипрской Mimons Investments Limited. Основные акционеры ЦИАН — «Эльбрус Капитал» и Goldman Sachs, их доли не раскрываются, отмечает «Коммерсантъ». Им также принадлежат 37,3% и 13,9% долей в сервисе по поиску работы HeadHunter, который в мае 2019 провел IPO на Nasdaq с оценкой в $675 млн. Сейчас капитализация компании составляет $1,47 млрд.