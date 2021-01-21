Сервисы
Рая Хачатрян

Сервис по поиску жилья ЦИАН запланировал выход на биржу Статьи редакции

Рынок сейчас высоко оценивает агрегаторы, но у сервиса сильные конкуренты, считают эксперты.

8 8 комментариев
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В 2022 году сервис по поиску жилья ЦИАН может провести IPO в США, рассказал Bloomberg представитель одного из акционеров сервиса, партнер инвестфонда «Эльбрус Капитал» Дмитрий Крюков. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на агентство, в компании подтвердили изданию планы выйти на биржу.

В ближайшем будущем ЦИАН может быть оценена в $1 млрд, считает инвестор. Сроки, биржу и предполагаемый объем размещения в компании не раскрыли.

В феврале 2020 года в списке самых дорогих компаний рунета Forbes «ЦИАН Групп» заняла 16 место — ее стоимость оценили в $115 млн. Согласно данным базы «Контур.Фокус» выручка юрлица сервиса ООО «Айриэлтор» в 2019 году составила 3,6 млрд рублей, а чистый убыток — 597 млн рублей.

В базе ЦИАН сейчас более 28 тысяч предложений с арендой квартир в Москве: у Avito 22 тысячи, у «ДомКлик» — 9,2 тыячи, у «Яндекс.Недвижимости» — 7,5 тысяч, пишет «Коммерсантъ».

Согласно «Контуру», 100% компании принадлежит кипрской Mimons Investments Limited. Основные акционеры ЦИАН — «Эльбрус Капитал» и Goldman Sachs, их доли не раскрываются, отмечает «Коммерсантъ». Им также принадлежат 37,3% и 13,9% долей в сервисе по поиску работы HeadHunter, который в мае 2019 провел IPO на Nasdaq с оценкой в $675 млн. Сейчас капитализация компании составляет $1,47 млрд.

Агрегаторы и маркетплейсы сейчас оцениваются дорого, так что и размещение ЦИАН может быть успешным, считает инвестиционный менеджер компании «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин. Но у компании есть сильные конкуренты, например, Avito и «Яндекс.Недвижимость», а это усложняет монетизацию, добавляет он.

#новость #циан

8 8 комментариев
2
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Алина Романова

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Как ты проиграл квартиру на бирже? Циан! Циан. Циан. Циан.

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Георгий Станков

1

а чистый убыток — 597 млн рублей.

Это что он за 19 лет существования до сих пор не вышел в плюс? Или я что-то не так понял

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Сергей Милосердов

Георгий
1

Стартап.

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Дмитрий Шарыпов

Георгий
0

"выручка юрлица сервиса ООО «Айриэлтор» в 2019 году составила 3,6 млрд рублей, а чистый убыток — 597 млн рублей." Там выручка в миллиардах написана, так что он в плюсе.

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Игорь Протасов

0

Как можно на сайте просадить 4 млрд? 
На зарплату секретаршам? 

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BearStrikesBack

0

оценена в $1 млрд, 3,6 млрд рублей, а чистый убыток — 597 млн рублей.

Выручка - 50 млн. долларов.
Убыток - 10 млн. долларов.
Оценка - 1 млрд. долларов. 

:))))))))))

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Андрей

0

хз в Краснодарском крае Цианом никто не пользуется

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404 not found

–1

Оп оп, копим бабки на опционы? Так то норм новость!) 

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