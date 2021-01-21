Компания может опасаться реакции пользователей, которые уже раскритиковали Facebook и других.

{"id":199306,"url":"https:\/\/vc.ru\/services\/199306-google-ne-obnovlyala-ios-prilozheniya-s-nachala-dekabrya-togda-apple-obyazala-kompanii-soobshchat-o-sobiraemyh-dannyh","title":"Google \u043d\u0435 \u043e\u0431\u043d\u043e\u0432\u043b\u044f\u043b\u0430 iOS-\u043f\u0440\u0438\u043b\u043e\u0436\u0435\u043d\u0438\u044f \u0441 \u043d\u0430\u0447\u0430\u043b\u0430 \u0434\u0435\u043a\u0430\u0431\u0440\u044f \u2014 \u0442\u043e\u0433\u0434\u0430 Apple \u043e\u0431\u044f\u0437\u0430\u043b\u0430 \u043a\u043e\u043c\u043f\u0430\u043d\u0438\u0438 \u0441\u043e\u043e\u0431\u0449\u0430\u0442\u044c \u043e \u0441\u043e\u0431\u0438\u0440\u0430\u0435\u043c\u044b\u0445 \u0434\u0430\u043d\u043d\u044b\u0445","services":{"facebook":{"url":"https:\/\/www.facebook.com\/sharer\/sharer.php?u=https:\/\/vc.ru\/services\/199306-google-ne-obnovlyala-ios-prilozheniya-s-nachala-dekabrya-togda-apple-obyazala-kompanii-soobshchat-o-sobiraemyh-dannyh","short_name":"FB","title":"Facebook","width":600,"height":450},"vkontakte":{"url":"https:\/\/vk.com\/share.php?url=https:\/\/vc.ru\/services\/199306-google-ne-obnovlyala-ios-prilozheniya-s-nachala-dekabrya-togda-apple-obyazala-kompanii-soobshchat-o-sobiraemyh-dannyh&title=Google \u043d\u0435 \u043e\u0431\u043d\u043e\u0432\u043b\u044f\u043b\u0430 iOS-\u043f\u0440\u0438\u043b\u043e\u0436\u0435\u043d\u0438\u044f \u0441 \u043d\u0430\u0447\u0430\u043b\u0430 \u0434\u0435\u043a\u0430\u0431\u0440\u044f \u2014 \u0442\u043e\u0433\u0434\u0430 Apple \u043e\u0431\u044f\u0437\u0430\u043b\u0430 \u043a\u043e\u043c\u043f\u0430\u043d\u0438\u0438 \u0441\u043e\u043e\u0431\u0449\u0430\u0442\u044c \u043e \u0441\u043e\u0431\u0438\u0440\u0430\u0435\u043c\u044b\u0445 \u0434\u0430\u043d\u043d\u044b\u0445","short_name":"VK","title":"\u0412\u041a\u043e\u043d\u0442\u0430\u043a\u0442\u0435","width":600,"height":450},"twitter":{"url":"https:\/\/twitter.com\/intent\/tweet?url=https:\/\/vc.ru\/services\/199306-google-ne-obnovlyala-ios-prilozheniya-s-nachala-dekabrya-togda-apple-obyazala-kompanii-soobshchat-o-sobiraemyh-dannyh&text=Google \u043d\u0435 \u043e\u0431\u043d\u043e\u0432\u043b\u044f\u043b\u0430 iOS-\u043f\u0440\u0438\u043b\u043e\u0436\u0435\u043d\u0438\u044f \u0441 \u043d\u0430\u0447\u0430\u043b\u0430 \u0434\u0435\u043a\u0430\u0431\u0440\u044f \u2014 \u0442\u043e\u0433\u0434\u0430 Apple \u043e\u0431\u044f\u0437\u0430\u043b\u0430 \u043a\u043e\u043c\u043f\u0430\u043d\u0438\u0438 \u0441\u043e\u043e\u0431\u0449\u0430\u0442\u044c \u043e \u0441\u043e\u0431\u0438\u0440\u0430\u0435\u043c\u044b\u0445 \u0434\u0430\u043d\u043d\u044b\u0445","short_name":"TW","title":"Twitter","width":600,"height":450},"telegram":{"url":"tg:\/\/msg_url?url=https:\/\/vc.ru\/services\/199306-google-ne-obnovlyala-ios-prilozheniya-s-nachala-dekabrya-togda-apple-obyazala-kompanii-soobshchat-o-sobiraemyh-dannyh&text=Google \u043d\u0435 \u043e\u0431\u043d\u043e\u0432\u043b\u044f\u043b\u0430 iOS-\u043f\u0440\u0438\u043b\u043e\u0436\u0435\u043d\u0438\u044f \u0441 \u043d\u0430\u0447\u0430\u043b\u0430 \u0434\u0435\u043a\u0430\u0431\u0440\u044f \u2014 \u0442\u043e\u0433\u0434\u0430 Apple \u043e\u0431\u044f\u0437\u0430\u043b\u0430 \u043a\u043e\u043c\u043f\u0430\u043d\u0438\u0438 \u0441\u043e\u043e\u0431\u0449\u0430\u0442\u044c \u043e \u0441\u043e\u0431\u0438\u0440\u0430\u0435\u043c\u044b\u0445 \u0434\u0430\u043d\u043d\u044b\u0445","short_name":"TG","title":"Telegram","width":600,"height":450},"odnoklassniki":{"url":"http:\/\/connect.ok.ru\/dk?st.cmd=WidgetSharePreview&service=odnoklassniki&st.shareUrl=https:\/\/vc.ru\/services\/199306-google-ne-obnovlyala-ios-prilozheniya-s-nachala-dekabrya-togda-apple-obyazala-kompanii-soobshchat-o-sobiraemyh-dannyh","short_name":"OK","title":"\u041e\u0434\u043d\u043e\u043a\u043b\u0430\u0441\u0441\u043d\u0438\u043a\u0438","width":600,"height":450},"email":{"url":"mailto:?subject=Google \u043d\u0435 \u043e\u0431\u043d\u043e\u0432\u043b\u044f\u043b\u0430 iOS-\u043f\u0440\u0438\u043b\u043e\u0436\u0435\u043d\u0438\u044f \u0441 \u043d\u0430\u0447\u0430\u043b\u0430 \u0434\u0435\u043a\u0430\u0431\u0440\u044f \u2014 \u0442\u043e\u0433\u0434\u0430 Apple \u043e\u0431\u044f\u0437\u0430\u043b\u0430 \u043a\u043e\u043c\u043f\u0430\u043d\u0438\u0438 \u0441\u043e\u043e\u0431\u0449\u0430\u0442\u044c \u043e \u0441\u043e\u0431\u0438\u0440\u0430\u0435\u043c\u044b\u0445 \u0434\u0430\u043d\u043d\u044b\u0445&body=https:\/\/vc.ru\/services\/199306-google-ne-obnovlyala-ios-prilozheniya-s-nachala-dekabrya-togda-apple-obyazala-kompanii-soobshchat-o-sobiraemyh-dannyh","short_name":"Email","title":"\u041e\u0442\u043f\u0440\u0430\u0432\u0438\u0442\u044c \u043d\u0430 \u043f\u043e\u0447\u0442\u0443","width":600,"height":450}},"isFavorited":false} 620 просмотров

Google не добавляет в App Store «ярлыки конфиденциальности» и не обновляет свои приложения на iOS с 7 декабря, пишет MacRumors. 8 декабря Apple обязала разработчиков приложений сообщать пользователям, какие данные они собирают.

Метки появились только у приложений Google Translate, Google Authenticator, Motion Stills, Google Play Movies и Google Classroom. Все остальные, включая браузер Chrome, Gmail, YouTube и другие. не отображают информацию, сообщает издание.

5 января Fast Company обвинила Google в том, что компания намеренно не добавляет информацию о собираемых данных. По версии издания, компания специально выпустила несколько обновлений своих сервисов до 8 декабря. Но в тот же день в Google сообщили TechCrunch, что обновят данные для пользователей до 17 января.

В компании не объяснил причину задержки — как правило, она гораздо чаще обновляет приложения в App Store, а ее приложения для Android продолжают регулярно обновляться, пишет MacRumors.