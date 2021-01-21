Google не обновляла iOS-приложения с начала декабря — тогда Apple обязала компании сообщать о собираемых данных Статьи редакции
Компания может опасаться реакции пользователей, которые уже раскритиковали Facebook и других.
Google не добавляет в App Store «ярлыки конфиденциальности» и не обновляет свои приложения на iOS с 7 декабря, пишет MacRumors. 8 декабря Apple обязала разработчиков приложений сообщать пользователям, какие данные они собирают.
Метки появились только у приложений Google Translate, Google Authenticator, Motion Stills, Google Play Movies и Google Classroom. Все остальные, включая браузер Chrome, Gmail, YouTube и другие. не отображают информацию, сообщает издание.
5 января Fast Company обвинила Google в том, что компания намеренно не добавляет информацию о собираемых данных. По версии издания, компания специально выпустила несколько обновлений своих сервисов до 8 декабря. Но в тот же день в Google сообщили TechCrunch, что обновят данные для пользователей до 17 января.
В компании не объяснил причину задержки — как правило, она гораздо чаще обновляет приложения в App Store, а ее приложения для Android продолжают регулярно обновляться, пишет MacRumors.
Как пишет Fast Company, Google не хочет предоставить данные для создания «ярлыков конфиденциальности» из-за отрицательной реакции пользователей после того, как они ознакомились с информацией от других компаний, например, от Facebook.
Чёт уже 21е, а обнов так и не было ни для каких гугло-приложений до сих пор.
Кстати, есть какой-то годный сабж про "прослушку" смартфонами? Я про кейсы, когда ты обсуждаешь с кем-то нюансы построения кэш флоу (например), берёшь телефон погуглить, вводишь "как" и тебе сразу предлагает вариации на тему "как построить кэш флоу" :-\ Что на Андроиде что на IOS эта тема уже давно. Даже учитывая последнее обновление iOS, которое должно тебе показывать, когда какое-либо приложение получило доступ к камере\микрофону\буферу и т.п, ничего такого не показывает при этом.
Что-то раньше на соцсети так не ругались. Хотя раньше они и не пытались контролировать общественное мнение настолько открыто и нагло.
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