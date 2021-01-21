Компания сильно пострадала из-за пандемии, но восстановилась меньше чем за год.

Американский сервис для организации командировок TripActions привлёк $155 млн — оценка компании выросла до $5 млрд, пишет TechCrunch. Раунд возглавили фонды Andreessen Horowitz, Addition Ventures и предприниматель Элад Хиль.

TripActions планирует потратить деньги на свои продукты: в феврале 2020 года компания привлекла $500 млн на запуск сервиса корпоративных кредитных карт Liquid. Представитель стартапа заявил, что стартап продолжит работу над ним.

В середине 2019 года компания привлекла $250 млн при оценке в $4 млрд, но в марте 2020 года столкнулась с трудностями из-за пандемии. TripActions уволила более 300 сотрудников — по данным WSJ, это от четверти до одной пятой всего штата стартапа.

Сейчас рынок корпоративных путешествий восстанавливается, заявил TechCrunch представитель компании. По его словам, в январе 2021 года он вырос на 20%, при этом еженедельно растет от 3% до 6%.

В TripActions «твердо» верят, что корпоративные поездки вернутся в 2021 году — «возможно, не на 100% сразу, но на 75%». В компании также сообщили, что сервис внедрит новые функции для команд, которые работают удаленно из разных городов и стран.