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Евгения Евсеева

Закрылся работавший с 1993 года архив компьютерных программ Tucows Downloads — его использовали до магазинов приложений Статьи редакции

Компания принимала решение о закрытии ещё в 2016 году, но сохранила сайт из-за сентиментальности.

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Американская компания Tucows закрыла сайт Tucows Downloads, который позволял скачивать бесплатные и условно бесплатные компьютерные программы.

Сайт начал работать в 1993 году: сначала это была доска объявлений (BBS), где располагалось небольшое количество программ. В ту пору интернет только развивался и сложно было найти надёжные сайты для скачивания программ, поэтому Tucows Downloads стал местом, откуда люди могли бесплатно скачать последние версии приложений, пишет Liliputing.

Гендиректор Tucows Эллиот Носс в своём обращении отметил, что Tucows Downloads развивался очень стремительно, но «прошло много времени и всё изменилось».

Сегодня большинство людей пользуются современными магазинами приложений или скачивают приложения напрямую с сайтов разработчиков, пишет Engadget.

«Tucows Downloads устарел. Старые сайты — это проблемы с техническим обслуживанием и риски. Поддержание сайта в рабочем состоянии отвлекает наших людей от работы», — сообщил Носс.

Главная страница Tucows Downloads в 1998 году

Он поблагодарил разработчиков, которые использовали сайт, чтобы поделиться своими приложениями с людьми, и рассказал, что всю библиотеку файлов передадут в некоммерческую организацию «Архив интернета».

Компания принимала решение о закрытии Tucows Downloads в 2016 году, но в итоге вместо этого с сайта полностью убрали рекламу, и он продолжил работу. По слова Носса, причинами стали сентиментальность и стремление сохранить историю интернета.

Сейчас Tucows — это крупный регистратор доменных имён. По собственным заявлениям, компания — вторая по величине после Go Daddy в своей сфере, а среди клиентов упоминает Shopify.

#новость

6 6 комментариев
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Andrey Novikov

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Все меньше сайтов с легальным бесплатным софтом собранном в одном месте. Многие даже не знают уже что такое BBS 😀

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Maxim Medvedev

Andrey
0

...Не говоря уже о сисопах, поинтовках и фидонете))

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Павел Евграфович

Maxim
0

И никого не плюсуют за большие UU в эхах 😆 

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Dmitri Frolov

2

Все, больше нет теплого, лампового скачивания..

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Сергей Удалов

0

Видимо старый добрый softdrom тоже скоро канет в лету.)

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Павел Евграфович

0

Господи, две коровы... Они были ещё живы? Я был уверен, что они уже отправились на небесный хостинг вместе с angelfire, geocites, lycos и altavista

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