Product Hunt: как из почтовой рассылки выросла платформа для новых продуктов Статьи редакции
Основатель Product Hunt Райан Хувер окончил факультет бизнеса в Университете Орегона, работал в компании в сфере игр и ИТ, но бросил карьеру, потому что слишком любил собирать информацию о стартапах и делиться ею.
Платформа Product Hunt появилась за 20 минут как почтовая рассылка с ежедневной подборкой информации о новых проектах и стартапах. Первую аудиторию Хувер собрал благодаря Twitter и помощи друзей.
Рассылка «для своих» переросла в крупную платформу, и уже через три года её купил сайт AngelList за $20 млн. Хувер получил премию Crunchies для ИТ-блогов Кремниевой долины за лучший стартап, смог монетизировать его и продолжает работать над Product Hunt, добавляя новые функции.
Из Орегона в Сан-Франциско: история основателя Product Hunt
Райан Хувер родился в Юджине — втором по величине городе в штате Орегон в США 20 апреля 1980 года в семье предпринимателей. У его отца был магазин видеоигр, несколько других проектов и сервис по сбору и утилизации отходов.
Хувер рассказывал, что родители с детства учили его запускать что-то своё и искать нестандартные способы заработка.
В 11 лет Хувер устроился в магазин видеоигр отца. Мальчику поручили следить за работой автоматов с жевательной резинкой. Хувер сам следил за прибылью и решал, какой жвачкой наполнять автомат. Так он получил представление о расходах, доходах и закупках — и первые $5.
Вскоре он заинтересовался разработкой сайтов. Чтобы создать собственный, подросток самостоятельно собрал свой первый компьютер.
Хувер вспоминает: в школе с ним учился мальчик — он рассказывал, что создал сайт и заработал на нём $100 тысяч. Хувер под впечатлением захотел заработать столько же, планировал показывать баннерную рекламу. В 14 лет он запустил сайт, где публиковал отрывки комиксов и шутки. Но заработать не получилось, через пару месяцев он забросил идею.
После Хувер перепродавал технику на eBay, подрабатывал газонокосильщиком, работал в бильярдном клубе, был сотрудником центра кредитования и продавцом в магазине товаров для дома.
Несмотря на неудачу с первым сайтом, Хувера по-прежнему интересовали технологии. Он следил за новостями из ИТ и игровой индустрии. Предприниматель вспоминает, что ему всегда хотелось с кем-то их обсудить. Но в Юджине были другие интересы: все увлекались спортом, от которого Хувер был далек.
После школы он поступил в Университет Орегона на факультет бизнеса, который сам описал как «место, в которое поступаешь, когда совсем не знаешь, чем заниматься в жизни».
На последнем курсе университета Хувер увлёкся программированием и устроился на стажировку в Instant Action — сайт с браузерными 3D-играми.
По словам Хувера, в то время компании быстро меняли направление и сотрудников, почти никто не задерживался на одном месте надолго. На стажировке в Instant Action Хувер подыскивал себе новую работу и следил за появлением интересных фирм. Он хотел работать со стартапами, поэтому искал место поближе к Сан-Франциско и Кремниевой долине.
Энди Янг, руководитель Instant Action, предложил Хуверу работу. Но вскоре Янг сам покинул компанию. В Сан-Франциско он основал стартап по продвижению и монетизации игр и приложений PlayHaven и позвал Хувера на роль продакт-менеджера.
В 2010 году Хувер перешёл на новое место. Он работал с командой над продуктами, встречался с разработчиками игр, предпринимателями из Кремниевой долины и выстраивал внутренние коммуникации.
Через три с половиной года Хувер понял, что хочет создать что-то новое. По его словам, он стал терять интерес к игровой индустрии. Также компания создавала набор инструментов для разработчиков, а он им не был. PlayHaven к 2013 году переросла в крупную компанию, а количество сотрудников увеличилось с 10 до 100 человек.
Хуверу хотелось снова оказаться в маленьком стартапе, где бы он смог продолжить расти и учиться чему-то новому. Он решил уволиться из PlayHaven как только поймёт, чем хочет заниматься дальше.
От почтовой рассылки до полноценного сайта за пять дней
Следующие полгода Хувер работал в PlayHaven неполный рабочий день. В оставшееся время он следил за проектами, о которых писали PandoDaily, TechCrunch, Hacker News и другие издания, и рассказывал о них в своём Twitter.
В середине 2013 года он запустил новостную рассылку Startup Edition с информацией от основателей, за которой Хувер обращался к ним лично. Это был эксперимент, ставший основой для Product Hunt.
Однажды Хувер понял, что тратит много времени на поиск информации о стартапах — приходилось посещать слишком много сайтов. Так появилась идея Product Hunt — создать место, где предприниматели смогут узнать о новых продуктах и стартапах и обсудить их друг с другом.
В ноябре 2013 году Хувер запустил новую почтовую рассылку. Подписчики ежедневно в 19:30 получали письма с новостями о стартапах и рейтингом пяти лучших проектов за прошедшие сутки. Хувер рассказал, что запустил рассылку всего за 20 минут.
Узнавать о новых интересных продуктах ему помогали друзья и знакомые инвесторы. Со многими из них он познакомился в интернете. С одним из первых инвесторов Product Hunt Ниром Эйалом Хувер начал общаться после того, как внес его в список «13 людей, которых бы хотел встретить в 2013» и опубликовал его в личном блоге. С разработчиком Натаном Башо познакомился в комментариях на сайте обмена ссылками.
По словам партнёра Product Hunt из венчурной компании Greylock Джоша Элмана, Хувер сначала сам предлагал основателям компаний рассказать о своём бизнесе, но позже всё стало наоборот. Тогда у рассылки было всего 200 подписчиков, но все с положительными отзывами.
В конце октября 2013 года Хувер начал сотрудничать с подписчиком Натаном Башо. Он был разработчиком сайтов и приложений на платформе General Assembly. Хувер попросил Башо помочь с созданием сайта.
Он поделился с Башо видением и прислал ему документ, в котором перечислил наработки и пожелания, начиная от описания цели, целевой аудитории и описания страниц сайта до списка конкурентов.
С помощью Башо за пять выходных в канун Дня благодарения вышло приложение, сайт и определился формат рассылки. Особенностью Product Hunt стало распределение сообщений по дням, подписчик ежедневно получал письмо со списком новых продуктов за текущий день.
Рейтинг каждого дня сохранялся и всегда оставался доступным. Идея была позаимствована у Linkydink — сервиса, который позволял делиться ссылками по электронной почте.
Запуск сайта Хувер и Башо хотели осветить в СМИ. Знакомая Хувера из издания PandoDaily Кармел Де Амичис согласилась встретиться с ним и взять интервью. На следующий день 4 декабря 2013 года вышла статья о Product Hunt, в которой Хувер рассказывал о компании, ее истории и концепции.
Сразу после выхода статьи количество подписчиков увеличилось c 200 до 400.
Продвижение и развитие
После запуска Хувер и Башо внимательно следили за читателями и анализировали подписчиков.
Новых читателей искали вручную. Башо и Хувер искали в соцсетях людей, которые могли бы заинтересоваться темой Product Hunt, и писали им на почту — рассказывали о своей компании и отправляли ссылку на статью в Pando Daily. Также они просили друзей и давних подписчиков приглашать знакомых. У большинства находилась пара потенциальных новых участников, которые присоединялись к рассылке.
Хувер считает, что увеличение аудитории вручную позволило создать вовлеченное сообщество, которого могло не быть, если бы пользователей привлекали с помощью рекламы.
Спустя 20 дней с момента официального запуска на Product Hunt подписались 2000 человек. На создание сообщества ушло полтора года.
В Product Hunt впервые появилась информация о запуске:
- Приложения Daily от Buffer, которое на основе информации профилей пользователя в Facebook и Twitter рекомендует контент.
- Сервисе Notifyr, который позволил просматривать уведомления на компьютере, не вынимая телефон из кармана.
- О BarkBuddy для тех, кто хотел бы взять питомца из приюта.
В 2014 году Product Hunt попал в инкубатор Y Combinator. В отличие от других, стартап Хувера был уже успешным и с растущей базой пользователей. Осенью того же года Product Hunt получила $7 млн инвестиций от Andreessen Horowitz.
5 февраля 2015 года проект Хувера получил ежегодную премию Crunchie «Лучший новый стартап 2014 года».
В сентябре 2015 года Product Hunt запустила подкасты. Но уже в 2016-м отказалась от них, посчитав, что они не подходят под формат проекта. Одновременно компания запустила мобильное приложение на iOS.
По словам Хувера, в 2016 году он начал искать покупателей, которые могли бы снизить риски для бизнеса или ускорить рост. С самого основания Product Hunt Хувер изучал способы монетизации. На тот момент заработок приносили только партнёрские ссылки.
Хувер понимал, что на монетизацию стартапа уйдёт много времени и сил, и решил присоединиться к крупной компании. В 2016 году площадку за $20 млн выкупила американская платформа для инвесторов AngelList. Вскоре после сделки Product Hunt анонсировала появление первого доходного проекта в первом квартале 2017 года.
В 2017 году Product Hunt запустила набор инструментов Ship — с его помощью предприниматели могут рассказать о запуске продукта и найти первых клиентов. В него входит, например, сервис для создания лендингов. Есть базовый бесплатный тариф, а также Pro, который стоит $79 в месяц, и Super Pro — за $249 в месяц.
На сайте можно купить рекламу. Но компания выдвинула несколько правил:
- В день продвигается только один продукт.
- Для рекламы нужно зарезервировать определенную дату.
- Цены нигде не зафиксированы и зависят от спроса ны рынке в конкретный день (обычно $4000).
- Продвигать можно только те продукты, которые ранее упоминались в Product Hunt.
- Проект, который рекламируют, всегда занимает четвертое место в ежедневном рейтинге.
На сайте есть раздел с вакансиями — опубликовать объявление можно за $299. Объявление держится на протяжении 30 дней.
Финансирование проектов и база наставников: что происходит в 2020 году
В 2020 году Хувер совместно с фондами ChapterOne, Shrung Capital и Weekendfund запустил платформу Fundrise from Home. Цель — помочь стартапам привлечь финансирование на ранних этапах во время пандемии.
Основатели записывают небольшое видео о своем проекте и публикуют его на сайте. Инвесторы просматривают их и голосуют за лучших. После еще одного отборочного тура инвесторы связываются с основателями для финансирования.
В 2020 году на платформе запустили сервис по работе с наставниками — опытными программистами, дизайнерами, маркетологами, исследователями и другими. О каждом наставнике доступна информация. Подходящему специалисту можно позвонить и проконсультироваться. Каждый наставник устанавливает собственный размер гонорара в соответствии с опытом.
Посоветоваться по поводу создания продукта и привлечения аудитории примерно за $300 можно и с самим Хувером. Средства, которые он получает работая наставником, идут на благотворительность.
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