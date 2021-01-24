Основатель Product Hunt Райан Хувер окончил факультет бизнеса в Университете Орегона, работал в компании в сфере игр и ИТ, но бросил карьеру, потому что слишком любил собирать информацию о стартапах и делиться ею.

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Платформа Product Hunt появилась за 20 минут как почтовая рассылка с ежедневной подборкой информации о новых проектах и стартапах. Первую аудиторию Хувер собрал благодаря Twitter и помощи друзей.

Рассылка «‎для своих» переросла в крупную платформу, и уже через три года её купил сайт AngelList за $20 млн. Хувер получил премию Crunchies для ИТ-блогов Кремниевой долины за лучший стартап, смог монетизировать его и продолжает работать над Product Hunt, добавляя новые функции.

Из Орегона в Сан-Франциско: история основателя Product Hunt

Райан Хувер Vox

Райан Хувер родился в Юджине — втором по величине городе в штате Орегон в США 20 апреля 1980 года в семье предпринимателей. У его отца был магазин видеоигр, несколько других проектов и сервис по сбору и утилизации отходов.

Хувер рассказывал, что родители с детства учили его запускать что-то своё и искать нестандартные способы заработка.

Родители Хувера Ryan Hoover

В 11 лет Хувер устроился в магазин видеоигр отца. Мальчику поручили следить за работой автоматов с жевательной резинкой. Хувер сам следил за прибылью и решал, какой жвачкой наполнять автомат. Так он получил представление о расходах, доходах и закупках — и первые $5.

Вскоре он заинтересовался разработкой сайтов. Чтобы создать собственный, подросток самостоятельно собрал свой первый компьютер.

Хувер вспоминает: в школе с ним учился мальчик — он рассказывал, что создал сайт и заработал на нём $100 тысяч. Хувер под впечатлением захотел заработать столько же, планировал показывать баннерную рекламу. В 14 лет он запустил сайт, где публиковал отрывки комиксов и шутки. Но заработать не получилось, через пару месяцев он забросил идею.

После Хувер перепродавал технику на eBay, подрабатывал газонокосильщиком, работал в бильярдном клубе, был сотрудником центра кредитования и продавцом в магазине товаров для дома.

Несмотря на неудачу с первым сайтом, Хувера по-прежнему интересовали технологии. Он следил за новостями из ИТ и игровой индустрии. Предприниматель вспоминает, что ему всегда хотелось с кем-то их обсудить. Но в Юджине были другие интересы: все увлекались спортом, от которого Хувер был далек.

После школы он поступил в Университет Орегона на факультет бизнеса, который сам описал как «место, в которое поступаешь, когда совсем не знаешь, чем заниматься в жизни».

Университет Орегона, где учился Хувер KATU.com

На последнем курсе университета Хувер увлёкся программированием и устроился на стажировку в Instant Action — сайт с браузерными 3D-играми.

По словам Хувера, в то время компании быстро меняли направление и сотрудников, почти никто не задерживался на одном месте надолго. На стажировке в Instant Action Хувер подыскивал себе новую работу и следил за появлением интересных фирм. Он хотел работать со стартапами, поэтому искал место поближе к Сан-Франциско и Кремниевой долине.

Энди Янг, руководитель Instant Action, предложил Хуверу работу. Но вскоре Янг сам покинул компанию. В Сан-Франциско он основал стартап по продвижению и монетизации игр и приложений PlayHaven и позвал Хувера на роль продакт-менеджера.

В 2010 году Хувер перешёл на новое место. Он работал с командой над продуктами, встречался с разработчиками игр, предпринимателями из Кремниевой долины и выстраивал внутренние коммуникации.

Через три с половиной года Хувер понял, что хочет создать что-то новое. По его словам, он стал терять интерес к игровой индустрии. Также компания создавала набор инструментов для разработчиков, а он им не был. PlayHaven к 2013 году переросла в крупную компанию, а количество сотрудников увеличилось с 10 до 100 человек.

Хуверу хотелось снова оказаться в маленьком стартапе, где бы он смог продолжить расти и учиться чему-то новому. Он решил уволиться из PlayHaven как только поймёт, чем хочет заниматься дальше.

Я всегда ищу новое. Не ради развлечения, а чтобы иметь возможность чему-то научиться. Райан Хувер

От почтовой рассылки до полноценного сайта за пять дней

Следующие полгода Хувер работал в PlayHaven неполный рабочий день. В оставшееся время он следил за проектами, о которых писали PandoDaily, TechCrunch, Hacker News и другие издания, и рассказывал о них в своём Twitter.

В середине 2013 года он запустил новостную рассылку Startup Edition с информацией от основателей, за которой Хувер обращался к ним лично. Это был эксперимент, ставший основой для Product Hunt.

Однажды Хувер понял, что тратит много времени на поиск информации о стартапах — приходилось посещать слишком много сайтов. Так появилась идея Product Hunt — создать место, где предприниматели смогут узнать о новых продуктах и стартапах и обсудить их друг с другом.

В ноябре 2013 году Хувер запустил новую почтовую рассылку. Подписчики ежедневно в 19:30 получали письма с новостями о стартапах и рейтингом пяти лучших проектов за прошедшие сутки. Хувер рассказал, что запустил рассылку всего за 20 минут.

Узнавать о новых интересных продуктах ему помогали друзья и знакомые инвесторы. Со многими из них он познакомился в интернете. С одним из первых инвесторов Product Hunt Ниром Эйалом Хувер начал общаться после того, как внес его в список «13 людей, которых бы хотел встретить в 2013» и опубликовал его в личном блоге. С разработчиком Натаном Башо познакомился в комментариях на сайте обмена ссылками.

Пример первых рассылок Хувера Medium Medium

Все началось с моих друзей и предпринимателей в Кремниевой долине. Райан Хувер

По словам партнёра Product Hunt из венчурной компании Greylock Джоша Элмана, Хувер сначала сам предлагал основателям компаний рассказать о своём бизнесе, но позже всё стало наоборот. Тогда у рассылки было всего 200 подписчиков, но все с положительными отзывами.

В конце октября 2013 года Хувер начал сотрудничать с подписчиком Натаном Башо. Он был разработчиком сайтов и приложений на платформе General Assembly. Хувер попросил Башо помочь с созданием сайта.

Первое письмо Хувера на электронную почту Башо с просьбой дать рекомендации Medium

Он поделился с Башо видением и прислал ему документ, в котором перечислил наработки и пожелания, начиная от описания цели, целевой аудитории и описания страниц сайта до списка конкурентов.

Вариант нового формата рассылки, который Хувер предложил Башо Medium

С помощью Башо за пять выходных в канун Дня благодарения вышло приложение, сайт и определился формат рассылки. Особенностью Product Hunt стало распределение сообщений по дням, подписчик ежедневно получал письмо со списком новых продуктов за текущий день.

Рейтинг каждого дня сохранялся и всегда оставался доступным. Идея была позаимствована у Linkydink — сервиса, который позволял делиться ссылками по электронной почте.

Итоговый вариант рассылки, который создал Башо Medium

Натан Башо Zimbio Zimbio

Запуск сайта Хувер и Башо хотели осветить в СМИ. Знакомая Хувера из издания PandoDaily Кармел Де Амичис согласилась встретиться с ним и взять интервью. На следующий день 4 декабря 2013 года вышла статья о Product Hunt, в которой Хувер рассказывал о компании, ее истории и концепции.

Сразу после выхода статьи количество подписчиков увеличилось c 200 до 400.

Продвижение и развитие

После запуска Хувер и Башо внимательно следили за читателями и анализировали подписчиков.

Новых читателей искали вручную. Башо и Хувер искали в соцсетях людей, которые могли бы заинтересоваться темой Product Hunt, и писали им на почту — рассказывали о своей компании и отправляли ссылку на статью в Pando Daily. Также они просили друзей и давних подписчиков приглашать знакомых. У большинства находилась пара потенциальных новых участников, которые присоединялись к рассылке.

Хувер считает, что увеличение аудитории вручную позволило создать вовлеченное сообщество, которого могло не быть, если бы пользователей привлекали с помощью рекламы.

Спустя 20 дней с момента официального запуска на Product Hunt подписались 2000 человек. На создание сообщества ушло полтора года.

В Product Hunt впервые появилась информация о запуске:

Приложения Daily от Buffer, которое на основе информации профилей пользователя в Facebook и Twitter рекомендует контент.

Сервисе Notifyr, который позволил просматривать уведомления на компьютере, не вынимая телефон из кармана.



О BarkBuddy для тех, кто хотел бы взять питомца из приюта.



В 2014 году Product Hunt попал в инкубатор Y Combinator. В отличие от других, стартап Хувера был уже успешным и с растущей базой пользователей. Осенью того же года Product Hunt получила $7 млн инвестиций от Andreessen Horowitz.

5 февраля 2015 года проект Хувера получил ежегодную премию Crunchie «Лучший новый стартап 2014 года».

Райан Хувер на вручении премии Crunchie TechCrunch

В сентябре 2015 года Product Hunt запустила подкасты. Но уже в 2016-м отказалась от них, посчитав, что они не подходят под формат проекта. Одновременно компания запустила мобильное приложение на iOS.

По словам Хувера, в 2016 году он начал искать покупателей, которые могли бы снизить риски для бизнеса или ускорить рост. С самого основания Product Hunt Хувер изучал способы монетизации. На тот момент заработок приносили только партнёрские ссылки.

Хувер понимал, что на монетизацию стартапа уйдёт много времени и сил, и решил присоединиться к крупной компании. В 2016 году площадку за $20 млн выкупила американская платформа для инвесторов AngelList. Вскоре после сделки Product Hunt анонсировала появление первого доходного проекта в первом квартале 2017 года.

Хувер и сотрудники компании в офисе в Сан-Франциско The Mercury News

В 2017 году Product Hunt запустила набор инструментов Ship — с его помощью предприниматели могут рассказать о запуске продукта и найти первых клиентов. В него входит, например, сервис для создания лендингов. Есть базовый бесплатный тариф, а также Pro, который стоит $79 в месяц, и Super Pro — за $249 в месяц.

На сайте можно купить рекламу. Но компания выдвинула несколько правил:

В день продвигается только один продукт. Для рекламы нужно зарезервировать определенную дату. Цены нигде не зафиксированы и зависят от спроса ны рынке в конкретный день (обычно $4000). Продвигать можно только те продукты, которые ранее упоминались в Product Hunt. Проект, который рекламируют, всегда занимает четвертое место в ежедневном рейтинге.

На сайте есть раздел с вакансиями — опубликовать объявление можно за $299. Объявление держится на протяжении 30 дней.

Пакеты предложений по публикации вакансий для компаний feedough

Финансирование проектов и база наставников: что происходит в 2020 году

В 2020 году Хувер совместно с фондами ChapterOne, Shrung Capital и Weekendfund запустил платформу Fundrise from Home. Цель — помочь стартапам привлечь финансирование на ранних этапах во время пандемии.

Основатели записывают небольшое видео о своем проекте и публикуют его на сайте. Инвесторы просматривают их и голосуют за лучших. После еще одного отборочного тура инвесторы связываются с основателями для финансирования.

Алгоритм работы Fundraise From Home

Список инвесторов на сайте Fundraise From Home

В 2020 году на платформе запустили сервис по работе с наставниками — опытными программистами, дизайнерами, маркетологами, исследователями и другими. О каждом наставнике доступна информация. Подходящему специалисту можно позвонить и проконсультироваться. Каждый наставник устанавливает собственный размер гонорара в соответствии с опытом.