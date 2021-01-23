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Евгений Делюкин

Сооснователь «Нетологии» Максим Спиридонов продал свою долю и ушёл из компании из-за разногласий с «Севергрупп» Статьи редакции

По его словам, акционеры «не сошлись во взглядах на развитие бизнеса».

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Сооснователь и глава образовательного холдинга «Нетология-групп» Максим Спиридонов уйдёт с поста, а также выйдет из состава акционеров и совета директоров, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на представителей и акционеров компании. Спиридонов подтвердил свой уход в Facebook.

10 лет назад мы с Юлей начали то, что постепенно доросло до сегодняшней «Нетологии-групп». Это было тяжёлое, интересное, развивающее время.

Мы окрепли, изменились, превратились в довольно большой бизнес.

Наш акционер, «Севергрупп», считает целесообразным объединить проекты в области образования и HR в единую группу под собственным руководством.

Вместе со мной уходит проект «Digital Dolina». Таким образом, я останусь в сфере образования — продолжу обучать предпринимателей.

Максим Спиридонов

Доля Спиридонова перейдёт акционеру «Нетологии-групп» TalentTech, принадлежащей инвесткомпании «Севергрупп» миллиардера Алексея Мордашова. Сумма сделки между Спиридоновым и TalentTech не раскрывается.

По оценке управляющего партнера SkyEng Александра Ларьяновкого, доля Спиридонова может оцениваться в 2-2,25 млрд рублей, а вся «Нетология-групп» стоит 7-8 млрд рублей. Управляющий партнер Leta Capital Александр Чачава оценивает «Нетологию-групп» в $100-200 млн (7,3-14,6 млрд рублей).

Глава «Нетологии-групп» объясняет выход из бизнеса тем, что акционеры «не сошлись во взглядах». Он хотел сохранить автономность компании, тогда как договоренность с TalentTech, заключенная в 2017 году, предусматривала возможность полного выхода основателей из бизнеса, пояснил управляющий партнёр TalentTech Андрей Митюков.

На 22 января 2021 года TalentTech принадлежало доля в 56,87% «Нетологии-групп», у Спиридонова — 28,18%, у второго сооснователя Алексея Половинкина — доля в 14,95%. В перспективе TalentTech планирует выкупить 100% «Нетологии-групп», заявили представители холдинга.

Гендиректором «Нетологии-групп» с февраля 2021 года станет глава TalentTech Евгений Барулин. А Максим Спиридонов станет основным акционером образовательного проекта для предпринимателей «Диджитал-Долина», запущенного «Нетологией-Групп».

#новость #нетология #севергрупп #спиридонов

13 13 комментариев
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13 комментариев
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Alex Cox

18

Нетология нормально начиналась, потом они решили обучать всему и скатились.
Сейчас по сути это классическая обучалка всем профессиям, где давят на мечты людей и дают пустые обещания, что они будут зарабатывать по 200 000 рублей после просмотра 30 часов видео.

Следующая степень инфоциганства это когда давят на родителей, что их дети пропадут по жизни, если не вступят на курсы по айти за 300 000 рублей.

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Sergei spiridonov

Alex
2

БМ начиналась с детей же ? Хотя не понимаю зачем тратить деньги когда банально по стране гос сеть бесплатных обучалок программированию, роботостроение и тп. Ребенок через создание своего робота учится и понимает что он хочет, и если даже это ему не интересно, то уже никакие 300к не помогут запихнуть в профессию, да и не в ней счастье..

Забыл название этих центров, по гос программе строили, у нас очень хорошее оборудование завезли, преподаватели, а детей недоб, причем всех возрастов, общался с их директором пару лет назад. Кванториумы, или как то так.

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Kim Kim

Alex
0

даже добавить есть чего, но лень)

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Ivan Pomidoroff

Alex
0

Просто интересно - вы обучались на каких-то из курсов? Откуда такой негатив?
И нет, никакого отношения к нетологии не имею - просто интересно и чем плохо наличие множества направлений?

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К Х

4

Лучше нормально разойтись чем судиться пока проект не завернется

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Ildarik ya

4

Модель бизнеса, построенная на введение в заблуждение клиентов, долго не протянет. Есть пример потрясающего кейса. Продать курс, длительностью 12 мес, а перед самым его началом сократить его до 10 мес, предварительно не уведомляя студентов. Отличный сюрприз 👍
Это как купить путевку на 14 дней, а в итоге тебя вышвыривают через неделю 😃

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Murat Oshroev

2

Хороший экзит в 2 ярда. Теперь быстро домик в Италии и спокойная жизнь 

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Отличный татарин

Murat
0

Почитай и послушай интервью с ним, и посмотри на фото.

Этот очкарик скорее сгорит в офисе, чем на бережку валяться будет.

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Murat Oshroev

Отличный
0

Ну, тогда можно такой же сервис в штатах или Европе. Это тоже крутой челендж 

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Илья Рабченок

0

Долина интересная

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Борис Агафонцев

Илья
4

Лариса?

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Kim Kim

Борис
0
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Алексей К

0

Максим - классный предприниматель и хороший человек. Удачи ему!

PS являюсь клиентом и Нетологии, и DD. Спасибо за продукты!

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Voin Mraka
за день
тоби пiзда, тiкай з городу ;-)
Кто бывает во дворце Путина
Жаналинов Ильяс
за неделю
Готовься ко второму кредиту, теперь через личку на vc.ru xD
GeekBrains «загнала» в кредит, а потом перестала отвечать

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Kim Kim

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