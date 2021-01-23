10 лет назад мы с Юлей начали то, что постепенно доросло до сегодняшней «Нетологии-групп». Это было тяжёлое, интересное, развивающее время.

Мы окрепли, изменились, превратились в довольно большой бизнес.

Наш акционер, «Севергрупп», считает целесообразным объединить проекты в области образования и HR в единую группу под собственным руководством.

Вместе со мной уходит проект «Digital Dolina». Таким образом, я останусь в сфере образования — продолжу обучать предпринимателей.