От Excel-таблицы для риэлторов до оценки в $1 млрд: что известно о «Циане», который планирует выйти на биржу Статьи редакции
Кто создал «Циан», каких конкурентов поглощал и на чём он зарабатывает — краткая история сервиса.
Сервис по поиску жилья «Циан» может провести IPO в США в 2022 году. Об этом изданию Bloomberg рассказал партнёр инвестфонда «Эльбрус Капитал» Дмитрий Крюков. Компанию могут оценить в $1 млрд, считает инвестор.
Выбрали из открытых источников главное, что известно о проекте.
Кто основал компанию
Сайт cian.ru запустили в 2001 году два кировских предпринимателя — Дмитрий Дёмин и его друг. О неназванном партнёре известно только, что он «давно вышел из бизнеса».
Генеральный директор «Циана» Максим Мельников рассказывает, что основатели приехали в конце девяностых в Москву и открыли несколько проектов, одним из которых была база собственников, сдающих свои квартиры. Вскоре эта база стала популярной — в неё хотели попасть агентства недвижимости.
О Дмитрии Дёмине тоже мало что известно из открытых источников — какие-либо интервью с ним или подтверждённые страницы в соцсетях найти не удалось.
Максим Мельников ответил «Коммерсанту», что познакомился с основателем в 2010 году: «Уже на тот момент он понимал, что конкуренция растёт — нужны партнёры. Кроме того, ему хотелось передать всё профессиональным управленцам, отойдя от оперативного ведения бизнеса». По его словам, Дёмин сейчас «мало времени проводит в России».
Новые владельцы
В июле 2013 года компания «Деловой мир онлайн», входящая в холдинг «Медиа3» Дмитрия и Алексея Ананьевых, купила контрольный пакет «Циана». Участники не раскрыли структуру и сумму сделки. Однако на то время инвестдиректор фонда iTech Capital Николай Давыдов назвал «сопоставимой» сделку с инвестициями Naspers в Avito в 2013 году — тогда в компанию вложили $50 млн.
Братья Ананьевы были совладельцами холдинга «Промсвязькапитал», куда входили «Промсвязьбанк», «Техносерв», «Медиа3» и «Промсвязьнедвижимость».
Максим Мельников пришёл в «Циан» как глава «Медиа3» — холдинга, который владел газетами «Аргументы и факты», «Труд» и «Экстра-М». В то же время «Промсвязькапитал» закрыл или продал большинство изданий, и Мельников в 2013 году стал гендиректором и управляющим партнёром «Циана».
Также «Медиа3» владел сайтом недвижимости Realty.dmir.ru. Холдинг решил объединить его с «Цианом». В марте 2013 года было похожее слияние конкурентов — Avito объединилась с сервисами объявлений Slando.ru и OLX.ru.
Спустя год, добавил Мельников, Ананьевы хотели продать «Циан»: «Я нашёл “Эльбрус Капитал”, с которым удалось договориться о сделке. Я остался в качестве управляющего активом. По сути, в этот момент произошёл некий перезапуск».
В 2015 году фонд «Эльбрус Капитал» выкупил миноритарную долю «Циан групп». Источник «Коммерсанта» отметил, что фонду досталась доля в 27%.
По данным базы «Контур.Фокус», сейчас 100% компании принадлежит кипрской Mimons Investments Limited. Мельников уточняет, что основные акционеры сейчас:
- «Эльбрус Капитал».
- Инвестбанк Goldman Sachs, который вошёл в проект в 2017–2018 годах.
- Основатель «Циана» Дмитрий Дёмин.
- И менеджмент компании.
Поглощения
Realty.dmir.ru
По данным LiveInternet, ежемесячная аудитория Realty.dmir.ru в 2013 году составляла 1,7 млн пользователей, в базе было опубликовано 800 тысяч объявлений, у «Циана» — 1,5 млн пользователей и 500 тысяч объявлений.
Сейчас сайт Realty.dmir.ru недоступен, он окончательно закрылся в январе 2018 года — все материалы с проекта перенесли на «Циан».
EMLS.ru
В 2014 году «Циан» поглотил петербургский EMLS.ru. «Деловой Петербург» писал, что этот сайт был «основным рабочим инструментом для всех городских риелторов». Издание отметило, что на момент сделки на петербургском рынке недвижимости работало около 600 агентств, а оборот бизнеса оценивался в 6 млрд рублей.
Сумму сделки не раскрыли. Участники рынка рассказали «Деловому Петербургу», что EMLS.ru могли купить за $28 млн.
N1.ru
Для расширения бизнеса в регионах «Циан» в декабре 2020 года купил новосибирский сайт по поиску недвижимости N1.ru. Сумма сделки не раскрывается. До этого компания работала в основном в Москве и Петербурге. «В регионы серьёзно сервис начал выходить только с начала 2018 года», — подтвердил Максим Мельников «Коммерсанту».
По собственным данным N1.ru, ежемесячная аудитория сервиса — около 2 млн уникальных пользователей, компания работает 21 год, а в её команде около 200 сотрудников.
По данным «Контур.Фокуса», по итогам 2019 года выручка сервиса составила 588 млн рублей, чистая прибыль — 266,3 млн рублей.
На чём зарабатывает «Циан»
В феврале 2020 года «Циан групп» заняла 16 место в списке самых дорогих компаний рунета по версии Forbes. Компанию оценили в $115 млн. Согласно данным базы «Контур.Фокус» выручка юрлица сервиса ООО «Айриэлтор» в 2019 году составила 3,6 млрд рублей, а чистый убыток — 597 млн рублей.
Гендиректор компании Максим Мельников рассказал «Коммерсанту», что «Циан» получает выручку от риэлторов и агентств недвижимости за использование сервиса и базы данных. Сумма зависит от того, сколько функций используют клиенты.
Мельников привёл примеры платных предложений:
- В сервисе «Новостройки» «Циан» предлагает застройщикам функции, с помощью которых они могут сделать модели будущих квартир. Компания зарабатывает с целевых звонков или сообщений клиентов девелоперам.
- Застройщики платят за продвижение.
- Компания предлагает собственникам, которые хотят продать или сдать квартиру, платный сервис поддержки. Берёт на себя часть работы: принимает звонки, оценивает кредитоспособность потенциальных жильцов, помогает заключить договор, страхует имущество.
- «Циан» также зарабатывает на данных. Например, розничные сети на основе данных о недвижимости могут подсчитать, где открыть новые магазины. Либо застройщики могут использовать информацию «Циана», чтобы показать банкам, как и по каким ценам будет распродан проект.
- «Тинькофф», «Райффайзенбанк», ПСБ, «Альфа-банк» и другие запустили на «Циане» сервис «Финансы». Он предлагает клиентам, которые хотят купить недвижимость, персонализированные предложения от разных банков. Банки платят комиссию за выданные кредиты.
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