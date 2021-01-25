Дмитрий просил их отправлять объявления по электронной почте, их вал стал огромным. Он сделал Excel-файл, который рассылал всем уже раз в день. Потом купил учебник по программированию, написал сайт и выложил его в интернет.

Так в 2001 году запустилась первая профессиональная база, к которой постепенно добавился загородный рынок и другие объекты.