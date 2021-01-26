Vimeo отделится от IAC в 2021 году и станет самостоятельной компанией.

Видеохостинг Vimeo увеличил оценку до $5,7 млрд. Сервис вырос примерно в два раза за три месяца. Компания привлекла $300 млн от T. Rowe Price Group и Oberndorf Enterprises. Средства будут использованы для инвестиций в рост, в инновации и в таланты, сообщила Vimeo.

В декабре выручка Vimeo выросла на 57% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пишет Bloomberg (компания опубликует финансовые результаты 3 февраля). Владелец видеохостинга IAC тогда заявила, что планирует выделить Vimeo в отдельную компанию. Она добавила, что намерена завершить этот процесс в начале второго квартала 2021 года.

При таком раскладе Vimeo станет одиннадцатой публичной компанией, отделившейся от IAC. Среди других — разработчик Tinder Match Group, туристическая компания Expedia и платформа онлайн-кредитования Lending Tree, отмечает Bloomberg.

Vimeo зарабатывает в основном на инструментах, с помощью которых издатели могут редактировать видео в высоком качестве на платформе и показывать их без рекламы. Хостинг предлагает несколько тарифов стоимостью от $7 до $75 в месяц. Согласно Bloomberg, облачными решениями для видео Vimeo пользуются более 200 млн пользователей, включая Amazon, Starbucks и Deloitte.