Сервисы
Рая Хачатрян

Мошенники-«продавцы» с сайтов объявлений стали рассылать жертвам SMS от имени платёжных систем Статьи редакции

Они предлагают покупателю зарегистрировать виртуальный кошелёк на легальном сервисе и присылают поддельные реквизиты, якобы привязанной к кошельку карты.

  • «Коммерсантъ» рассказал о новой схеме мошенничества: злоумышленники предлагают на сайте частных объявлений новую игровую приставку PlayStation 5 — по цене выше, чем в магазинах, но ниже средней у перекупщиков.

  • Когда покупатель звонит такому «продавцу», злоумышленник предлагает завести электронный кошелёк на одном из легальных сервисов. Мошенники говорят, что к этому кошельку будет привязана виртуальная карта покупателя, с помощью которой нужно оплатить товар.
  • После этого покупатель заводит кошелёк, пополняет его и сообщает об этом «продавцу», пишет издание. Затем мошенники под видом сервиса электронного кошелька отправляют покупателю SMS с реквизитами якобы его виртуальной карты.
  • Пользователь переводит деньги со своего кошелька на «свою» виртуальную карту по реквизитам из SMS. Таким образом деньги попадают к мошенникам.

#новость #мошенничество

179 просмотров
2 2 комментария
{ "author_name": "Рая Хачатрян", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u043c\u043e\u0448\u0435\u043d\u043d\u0438\u0447\u0435\u0441\u0442\u0432\u043e"], "comments": 2, "likes": -1, "favorites": 0, "is_advertisement": false, "subsite_label": "services", "id": 200725, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Tue, 26 Jan 2021 13:30:59 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
2 комментария
Популярные
По порядку

Хозяин

0

никогда такого не было, и вот опять

Ответить

reBooster

0

странно, о подобных ситуациях настолько часто и массово муссировалось в различных сми и различных порталах, неужели, остались люди, которые ведутся на подобные схемы? Хотя, "халва" всегда затмевает разум.

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

INOSTUDIO
Подписан
Отписаться
Формирование выдающейся команды стартапа. Стиль управления
Продолжаем публиковать статьи про формирование команды стартапа, подготовленные по материалам вебинара CEO INOSTUDIO Ма…
0
Calltouch
Подписан
Отписаться
5 советов, которые превратят отдел продаж в крутую команду
Наталья Топорова, руководитель отдела обучения Calltouch, рассказала, как замотивировать менеджеров и создать атмосферу…
0
Evrone
Подписан
Отписаться
Неделя интервью Evrone — день 2. Создатель Elixir Жозе Валим о планах на будущее и влиянии сообщества
Elixir не входит в ТОП языков программирования. Но у него есть свои поклонники — язык очень производительный, отлично п…
0

Показать еще

Лучшие комментарии
Andrew Shmig
за день
Тинькофф - днище... От Инвестиций до обслуживания РКО. Автору соболезнования. Надеюсь, что ситуация решится в вашу пользу.
Врачи убили отца, «Тинькофф» отказал в выплате страховки
Voin Mraka
за неделю
тоби пiзда, тiкай з городу ;-)
Кто бывает во дворце Путина

Комментарии

Vladimir Goncharov

Фальшивая «скидка» на Ozon

Юрий

Фальшивая «скидка» на Ozon

ivan krapivin

Фальшивая «скидка» на Ozon

Тинькофф

«Тинькофф Инвестиции…

Повелитель Ондатр

Фальшивая «скидка» на Ozon

Роман Канушкин

Фальшивая «скидка» на Ozon

Anna Petrova

Можно ли купить годные…

Vladimir Goncharov

Фальшивая «скидка» на Ozon

Сергей Ермилов

Как не пропустить вакансию…

Валерий

Отказ в ДБО по 115-ФЗ: как мы…

Валерий

Отказ в ДБО по 115-ФЗ: как мы…

Александр Ковалев

Google: технология FLoC…

reBooster

Мошенники-«продавцы» с сайтов…

Петр Первый

Основатель космического…

Xatira Alieva

OneTwoTrip не возвращает деньги…

Женя Гагарин

PEEPLZ — «умная» цифровая…

Allestor Krei

Видеохостинг Vimeo увеличил…

Nikita Rogatov

Мошенники создали Telegram-бота…

Карл

Врачи убили отца, «Тинькофф…

reBooster

Не только Сбер: какой…
null