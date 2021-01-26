Мошенники-«продавцы» с сайтов объявлений стали рассылать жертвам SMS от имени платёжных систем Статьи редакции
Они предлагают покупателю зарегистрировать виртуальный кошелёк на легальном сервисе и присылают поддельные реквизиты, якобы привязанной к кошельку карты.
«Коммерсантъ» рассказал о новой схеме мошенничества: злоумышленники предлагают на сайте частных объявлений новую игровую приставку PlayStation 5 — по цене выше, чем в магазинах, но ниже средней у перекупщиков.
- Когда покупатель звонит такому «продавцу», злоумышленник предлагает завести электронный кошелёк на одном из легальных сервисов. Мошенники говорят, что к этому кошельку будет привязана виртуальная карта покупателя, с помощью которой нужно оплатить товар.
- После этого покупатель заводит кошелёк, пополняет его и сообщает об этом «продавцу», пишет издание. Затем мошенники под видом сервиса электронного кошелька отправляют покупателю SMS с реквизитами якобы его виртуальной карты.
- Пользователь переводит деньги со своего кошелька на «свою» виртуальную карту по реквизитам из SMS. Таким образом деньги попадают к мошенникам.
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