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Евгения Евсеева

Сервис облачного гейминга SberPlay от «Сбера» анонсировал тарифы: от 60 рублей в час и 799 рублей в месяц Статьи редакции

Так как сервис всё ещё тестируется, тарифы могут меняться.

  • В Telegram-чате сервиса облачного гейминга SberPlay появился анонс тарифов, которые начнут действовать с 1 февраля. Его опубликовал менеджер продукта SberDevices Михаил Гер.
  • Первый тариф: почасовой с поминутной тарификацией или оплатой за отыгранное время. Стоимость доступа — 1 рубль в минуту или 60 рублей за час.
  • Второй тариф — безлимитный доступ к сервису на 30 дней за 799 рублей.
  • Так как сервис всё ещё находится в стадии тестирования, тарифы могут со временем измениться.
  • «Сбер» запустил бета-тест сервиса облачного гейминга SberPlay для владельцев приставки SberBox в декабре 2020 года.
  • В ноябре 2020 года сервис облачного гейминга запустило игровое подразделение Mail.ru Group. Пользователям доступны игры от Ubisoft, Techland, Funcom, Riot Games и других разработчиков в бесплатном тарифе, за 899 рублей в месяц и за 4999 рублей в год.

#новость #сбер #sberbox

991 просмотров
3 3 комментария
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3 комментария
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Иван Иванов

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Оплатил, получил талончик и ждёшь в бесконечной очереди на подключение.

Наверное, как-то так это будет работать.

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Влад Борщ

0

Почитал сайт, что то лютая дичь.

Я не могу играть в ПК игры, так как управление через джойстик. Я должен купить сбербокс и сами джойстики.

Хз....

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Alexey QuQu

0

Вот для чего они видяхи скупали три года назад)

Думаю не взлетит, важен отклик, особенно в современных он-лайн играх (дота2,CS, ...)

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