Сервис облачного гейминга SberPlay от «Сбера» анонсировал тарифы: от 60 рублей в час и 799 рублей в месяц Статьи редакции
Так как сервис всё ещё тестируется, тарифы могут меняться.
- В Telegram-чате сервиса облачного гейминга SberPlay появился анонс тарифов, которые начнут действовать с 1 февраля. Его опубликовал менеджер продукта SberDevices Михаил Гер.
- Первый тариф: почасовой с поминутной тарификацией или оплатой за отыгранное время. Стоимость доступа — 1 рубль в минуту или 60 рублей за час.
- Второй тариф — безлимитный доступ к сервису на 30 дней за 799 рублей.
- Так как сервис всё ещё находится в стадии тестирования, тарифы могут со временем измениться.
- «Сбер» запустил бета-тест сервиса облачного гейминга SberPlay для владельцев приставки SberBox в декабре 2020 года.
- В ноябре 2020 года сервис облачного гейминга запустило игровое подразделение Mail.ru Group. Пользователям доступны игры от Ubisoft, Techland, Funcom, Riot Games и других разработчиков в бесплатном тарифе, за 899 рублей в месяц и за 4999 рублей в год.
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3 комментария
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Оплатил, получил талончик и ждёшь в бесконечной очереди на подключение.
Наверное, как-то так это будет работать.
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Почитал сайт, что то лютая дичь.
Я не могу играть в ПК игры, так как управление через джойстик. Я должен купить сбербокс и сами джойстики.
Хз....
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Вот для чего они видяхи скупали три года назад)
Думаю не взлетит, важен отклик, особенно в современных он-лайн играх (дота2,CS, ...)
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