В Минцифры опровергли планы сделать обязательной сдачу биометрии для использования Госуслуг

Информацию об этом распространили анонимные Telegram-каналы. У Минцифры нет планов делать биометрию обязательной при использовании Госуслуг, говорится в сообщении ведомства.На заседании комитета Госдумы по информполитике глава Минцифры Максут Шадаев рассказал, что министерство изучает возможность изменить действующий порядок смены пароля на Госуслугах, отказавшись от SMS-кодов.Среди рассматриваемых вариантов — посещение МФЦ, подтверждение данных через банковские и «другие доверенные приложения», а также идентификация с помощью биометрии. Последний вариант будет «по желанию» доступен пользователям, зарегистрированным в Единой биометрической системе (ЕБС), пояснили в Минцифры.В ряде анонимных Telegram-каналов слова Шадаева интерпретировали как намерение «заставить россиян сдавать биометрию, чтобы пользоваться Госуслугами».#новости #минцифры #биометрия #госуслуги