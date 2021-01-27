Сервис заказа химчистки и уборки Airo продал около 10% фонду МТС за 60 млн рублей Статьи редакции
Airo работает в Москве и Петербурге, его услугами воспользовались более 50 тысяч человек с момента запуска в 2017 году.
Венчурный фонд МТС инвестировал 60 млн рублей в сервис по оказанию бытовых услуг Airo в обмен на около 10% в компании, сообщил vc.ru представитель оператора. Инвестиции пойдут на маркетинг, доработку текущих сервисов и тестирование новых, добавили в компании.
Сейчас на сайте Airo доступны услуги уборки квартир, химчистки, стирки и ремонта обуви. Заказ можно оформить на сайте, в случае с химчисткой, стиркой и ремонтом обуви товар забирает и возвращает курьер. Компания сотрудничает с самозанятыми — нанимает и обучает их, отметили в МТС.
Компанию запустили в 2017 году в Москве, в 2019 году сервис заработал в Санкт-Петербурге. По собственным данным, в двух городах сервис хоть раз использовали более 50 тысяч человек. По данным базы «Контур.Фокус», выручка ООО «Айро» в 2019 году составила 118,2 млн рублей, а чистый убыток — 38,3 млн рублей.
До сделки с МТС Airo привлек 2 раунда: от неназванных бизнес-ангела и венчурного фонда. Сумму инвестиций в компании не раскрывают. Согласно данным «Контур.Фокус», крупнейшие владельцы — основатель Антон Драчев с долей 37,2%, Александр Попов с долей 30,7%, и зарегистрированная в Кипре компания Devapps Limited с долей 23,1%.
В МТС заявили, что инвестируют в рынок сервисов предоставления бытовых услуг, потому что верят в его развитие. В 2018 году компания купила 13,7% акций российского сервиса для поиска исполнителей бытовых работ YouDo. Сумма сделки составила $12 млн.
Ближайшим своим конкурентом в Airo называют сервис Qlean. В компании отметили, что при запуске Airo предоставлял только услуги химчистки и пока ориентируется на этот сектор, тогда как Qlean — изначально сервис по заказу уборки квартир, а химчистка — относительно новая услуга для компании.
Н-да, отзывы о сервисе далеко не лучшие. И это, прям, звоночек для клиентов и владельцев. Но речь не об этом...))
Уже думал пальто отдать и заказать уборку, но тут вы с отзывами) лишили кампанию клиента.
Блоги компаний
Показать еще