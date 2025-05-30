«Миллионы бизнесов задолжают миллиарды рублей РКН»: компании пожаловались на сбой сервиса РКН для заявок на обработку персональных данных

Бизнес должен заплатить штраф до 300 тысяч рублей за то, что не может подать заявление в РКН, так как у них обвалился сайт. Сейчас миллионы бизнесов задолжают миллиарды рублей РКН, а задолжают потому, что РКН не масштабировал мощности при ожидаемом росте нагрузки на сайт.