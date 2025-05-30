«Миллионы бизнесов задолжают миллиарды рублей РКН»: компании пожаловались на сбой сервиса РКН для заявок на обработку персональных данных

30 мая 2025 года в силу вступили повышенные штрафы для тех, кто не уведомит регулятора о начале обработки.Для должностных лиц они составят 30-50 тысяч рублей, а для юрлиц и ИП — 100-300 тысяч рублей. При этом страница для подачи заявлений работала с перебоями или не открывалась вообще 28 мая и 29 мая.На 9:54 мск 30 мая на ней висит заглушка: «В связи с нагрузкой время ответа сервиса может быть увеличено. Если не удаётся подать уведомление, попробуйте немного позже».В Роскомнадзоре (РКН) знают о проблемах: обычно ведомство регистрировало по 500-800 заявок в сутки, а теперь речь идёт о десятках тысяч. При этом будет ли оно штрафовать за позднюю подачу тех, кто не успел из-за сбоев, не уточнило. Опрошенный Forbes бизнес полагает, что будет.Бизнес должен заплатить штраф до 300 тысяч рублей за то, что не может подать заявление в РКН, так как у них обвалился сайт. Сейчас миллионы бизнесов задолжают миллиарды рублей РКН, а задолжают потому, что РКН не масштабировал мощности при ожидаемом росте нагрузки на сайт.анонимный предпринимательУ владельцев небольших магазинов, кофеен, частных клиник и мастерских нет штата юристов или отделов безопасности. Но теперь они формально попадают под законодательные требования, потому что у них есть телефоны сотрудников, клиентские базы, email-рассылки. При этом сайт РКН сейчас работает с перебоями.Илья Рабченок, создатель сообщества «Клуб директоров»В юридическом центре DRC напомнили Forbes, что заявления можно было подать заранее — в том числе в бумажном виде. В этом случае датой исполнения требования считают день отправки, а не внесения в реестр, добавили в Regional Privacy Professionals Association.В консалтинговой компании Comply согласны с бизнесом, что штрафовать «рано или поздно» будут, но вряд ли сразу в июне 2025 года — «это малореалистично с учётом штата ведомства и загрузки судов». Да и первыми под санкции попадут, скорее всего, те, кто в принципе не хотел уведомлять РКН, а не те, кто опоздал на несколько дней.Источник фото: РБК#новости