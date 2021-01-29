Это манипулирование рейтингом, заявили в компании.

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Google активно удаляет негативные отзывы о приложении для торговли акциями Robinhood из Google Play, подтвердила компания в разговоре с The Verge.

Пользователи начали массово ставить одну звезду Robinhood в магазине приложений после решения компании ограничить покупку акций GameStop и других после их резкого роста из-за пользователей Reddit. По данным 9To5Google, рейтинг приложения в Google Play скатился с четырёх до одной звезды за несколько часов, пользователи оставили больше 274 тысяч оценок.

Однако вскоре рейтинг вернулся к четырём звёздам, а количество отзывов сократилось до 180 тысяч. По словам представителя Google, компания «подчистила» отзывы из-за нарушения политики магазина, которая запрещает манипулирование рейтингом. Отзывы удаляет система компании, которая сочетает работу модераторов и технологии машинного обучения.

В App Store у Robinhood рейтинг 4,7, отмечает The Verge, и новых отзывов там нет.