Google удалила около 100 тысяч отзывов о Robinhood в магазине приложений после «атаки» пользователей Статьи редакции
Это манипулирование рейтингом, заявили в компании.
Google активно удаляет негативные отзывы о приложении для торговли акциями Robinhood из Google Play, подтвердила компания в разговоре с The Verge.
Пользователи начали массово ставить одну звезду Robinhood в магазине приложений после решения компании ограничить покупку акций GameStop и других после их резкого роста из-за пользователей Reddit. По данным 9To5Google, рейтинг приложения в Google Play скатился с четырёх до одной звезды за несколько часов, пользователи оставили больше 274 тысяч оценок.
Однако вскоре рейтинг вернулся к четырём звёздам, а количество отзывов сократилось до 180 тысяч. По словам представителя Google, компания «подчистила» отзывы из-за нарушения политики магазина, которая запрещает манипулирование рейтингом. Отзывы удаляет система компании, которая сочетает работу модераторов и технологии машинного обучения.
В App Store у Robinhood рейтинг 4,7, отмечает The Verge, и новых отзывов там нет.
Помимо негативных отзывов пользователи подали к Robinhood коллективный иск. Они считают, что сервис «целенаправленно и сознательно» лишил частных инвесторов возможности инвестировать, чтобы манипулировать рынком.
Понятно, начали массово впрягаться за робингуда. Эта единичка не считается, она не в то время поставлена.
Идеальный нос
Ну а как ещё?) А то будет: сперва они пришли за Robinhood, а я молчал. А потом они пришли за Google, но говорить было уже некому 😀
Интересно, суд тоже отклонит иск, потому что это манипулирование законами?
Т.е. негативные отзывы от пользователей - манипуляция?)
Смотря под чьим постом. Иногда это повстанцы, а иногда бандиты, зависит от сами понимаете чего.
Сейчас вообще ситуация интересная, за негативные отзывы в суд подают
Нормально так.
Приложение, как мы все убедились недавно, предназначено чтобы отнимать деньги у бедных и отдавать богатым, тут действительно Ironic naming
Но... communists???
Забавно получается. Люди в соответствии с предоставляемым робингудом сервисом им пользовались. Робингуд в одностороннем порядке закрыл их позиции и запретил открывать новые - по факту не дал заработать или украл. Обманутые пользователи, что логично пошли рассказать о факте данного нарушения. И бац, гугл данные отзывы удалил. Это как понимать? ОПГ занимающаяся на обворовыванием людей?
Аудитория Reddit мощная, в России нет таких ресурсов, которые смогут сделать подобное
Ну что это такое? Это же настоящие пользователи. Это не боты. Разве Robinhood не заслуживает такой низкой оценки? Почему тогда никогда не удаляют положительные отзывы?
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