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Таня Боброва

Google удалила около 100 тысяч отзывов о Robinhood в магазине приложений после «атаки» пользователей Статьи редакции

Это манипулирование рейтингом, заявили в компании.

17 17 комментариев
710 просмотров

Google активно удаляет негативные отзывы о приложении для торговли акциями Robinhood из Google Play, подтвердила компания в разговоре с The Verge.

Пользователи начали массово ставить одну звезду Robinhood в магазине приложений после решения компании ограничить покупку акций GameStop и других после их резкого роста из-за пользователей Reddit. По данным 9To5Google, рейтинг приложения в Google Play скатился с четырёх до одной звезды за несколько часов, пользователи оставили больше 274 тысяч оценок.

Однако вскоре рейтинг вернулся к четырём звёздам, а количество отзывов сократилось до 180 тысяч. По словам представителя Google, компания «подчистила» отзывы из-за нарушения политики магазина, которая запрещает манипулирование рейтингом. Отзывы удаляет система компании, которая сочетает работу модераторов и технологии машинного обучения.

В App Store у Robinhood рейтинг 4,7, отмечает The Verge, и новых отзывов там нет.

Помимо негативных отзывов пользователи подали к Robinhood коллективный иск. Они считают, что сервис «целенаправленно и сознательно» лишил частных инвесторов возможности инвестировать, чтобы манипулировать рынком.

#новость #google #robinhood

17 17 комментариев
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17 комментариев
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Дон Карлионе

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Понятно, начали массово впрягаться за робингуда. Эта единичка не считается, она не в то время поставлена.

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Идеальный нос

Дон
2

Ну а как ещё?) А то будет: сперва они пришли за Robinhood, а я молчал. А потом они пришли за Google, но говорить было уже некому 😀

Ответить

Roman Moskovskiy

6

Интересно, суд тоже отклонит иск, потому что это манипулирование законами?

Ответить

Константин Губеркан

2

Т.е. негативные отзывы от пользователей - манипуляция?)

Ответить

Даниил Орел

Константин
2

Смотря под чьим постом. Иногда это повстанцы, а иногда бандиты, зависит от сами понимаете чего.

Ответить

Shlomo Goldenberg

Константин
0

Сейчас вообще ситуация интересная, за негативные отзывы в суд подают

Ответить

Идеальный нос

2

Но ведь отзывы то получается правдивые были. Интересно, смогут они и гуглу как-то подгадить?)

Ответить

Дон Карлионе

0
Ответить

Рекорд Надоев

Дон
0

Нормально так.
Приложение, как мы все убедились недавно, предназначено чтобы отнимать деньги у бедных и отдавать богатым, тут действительно Ironic naming
Но... communists???

Ответить

Дмитрий Трифонов

0

"никогда такого не было, и вот опять"

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Анатолий Ахапкин

0

Теперь можно хейтить гугл

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evilnw

0

Ворон ворону глаз не выклюет.

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Артем Баранов

0

Вы не понимаете, это – другое

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iFlow Games

0

Кто бы сомневался.

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Igor Kachura

0

Забавно получается. Люди в соответствии с предоставляемым робингудом сервисом им пользовались. Робингуд в одностороннем порядке закрыл их позиции и запретил открывать новые - по факту не дал заработать или украл. Обманутые пользователи, что логично пошли рассказать о факте данного нарушения. И бац, гугл данные отзывы удалил. Это как понимать? ОПГ занимающаяся на обворовыванием людей?

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Дмитрий П

0

Аудитория Reddit мощная, в России нет таких ресурсов, которые смогут сделать подобное 

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Артём Палённый

0

Ну что это такое? Это же настоящие пользователи. Это не боты. Разве Robinhood не заслуживает такой низкой оценки? Почему тогда никогда не удаляют положительные отзывы?

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