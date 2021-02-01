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Евгения Евсеева

Apple выпустила расширение для Chrome для использования менеджера паролей iCloud Статьи редакции

Пароли будут синхронизироваться между браузерами Safari и Chrome.

Apple выпустила официальное расширение для браузера Google Chrome, которое позволяет использовать пароли из Safari в Chrome на компьютерах с Windows, пишет The Verge.

Пользователи могут получить в Chrome доступ к паролям из Safari, которые были созданы на iPhone, iPad или Mac. Пароли, созданные в Chrome, сохраняются в связке ключей iCloud и будут доступны на устройствах Apple.

Расширение называется «Пароли iCloud» и доступно в интернет-магазине Chrome.

В сентябре 2020 года в бета-версии на iOS 14 появился первый браузер для выбора по умолчанию: в настройках системы помимо Safari можно выбрать Chrome.

#новость #apple #chrome

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7 7 комментариев
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7 комментариев
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Металлический микроскоп

4

Какие приятные новости сегодня!

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Max Okhrimenko

1

Господи! УРА!
можно наконец отказаться от всех левых типа 1password.

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Max Okhrimenko

Max
1

только оно не работает, лол

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Vitold Sedyshev

1

Было бы удобно выбирать в каком менеджере хранить пароли, а то их сегодня уже дюжина от Firefox и до каких-то самостоятельных вроде LastPass.

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Ruslan Saidov

0

Жду для оперы

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Mike Kosulin

Ruslan
1

Так опера давно хромиум

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Anton Prikhodko

0

Действительно новость. Давно надо было!

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