Пароли будут синхронизироваться между браузерами Safari и Chrome.

Apple выпустила официальное расширение для браузера Google Chrome, которое позволяет использовать пароли из Safari в Chrome на компьютерах с Windows, пишет The Verge.

Пользователи могут получить в Chrome доступ к паролям из Safari, которые были созданы на iPhone, iPad или Mac. Пароли, созданные в Chrome, сохраняются в связке ключей iCloud и будут доступны на устройствах Apple.

Расширение называется «Пароли iCloud» и доступно в интернет-магазине Chrome.

В сентябре 2020 года в бета-версии на iOS 14 появился первый браузер для выбора по умолчанию: в настройках системы помимо Safari можно выбрать Chrome.