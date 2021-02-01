Apple выпустила расширение «Пароли iCloud» для Chrome Статьи редакции
Пароли будут синхронизироваться между браузерами Safari и Chrome.
Пользователи могут получить в Chrome доступ к паролям из Safari, которые были созданы на iPhone, iPad или Mac, пишет The Verge. Пароли, созданные в Chrome, сохраняются в связке ключей iCloud и будут доступны на устройствах Apple.
Расширение называется «Пароли iCloud» и доступно в интернет-магазине Chrome.
В сентябре 2020 года в бета-версии на iOS 14 появился первый браузер для выбора по умолчанию: в настройках системы помимо Safari можно выбрать Chrome.
Господи! УРА!
можно наконец отказаться от всех левых типа 1password.
только оно не работает, лол
ээээ. ну флаг в руки. если вы не используетe 2FA то тогда конечно пофиг, но если вам небезразличен доступ к вашим данным, то советую включить эту штуку и вы поймете, что связке до 1password пока далеко даже на маках.
Ну вот чем конкретно он лучше?
наличием 2FA, который здорово интегрируется в MacOS, ios и андроид.
формально ничем не отличается. я 1password 2FA начал использовать после того, как настроил его в Authy. В Authy есть пара неприятных моментов, которых лишен 1password, ну и на Apple платформе в сафари, например он автозаполняет не только пароль, но и токен. Там где не умеет заполнять, копирует его в буфер и обновляет, если не было операции вставки.
Короче на мой взгляд банальнее удобен.
В Google Authenticator не было поддержки нескольких устройств. Не знаю, может сейчас уже сделали.
я не храню важные пароли нигде, кроме собственной памяти, а в связке у меня пароли от тех сервисов куда мне часто нужно логиниться и мне в принципе пофигу если эти данные уйдут в открытый доступ.
Ради бога. А я знаю только два пароля. От authy где лежит 2fa для 1password и от 1password, который придумывает и заполняет за меня пароли. Везде, где есть 2fa он включен. Это сильно надежнее ваших нигде не записанных паролей.
чем надежнее?
Тем что не позволяет воспользоваться перехваченным любым способом паролем
храню важные пароли нигде, кроме собственной памяти
в связке у меня пароли от тех сервисов куда мне часто нужно логиниться
А у меня важные и частые это одно и тоже. И я никуда не перейду с LastPass. Он охуенен! Буду держать вас в курсе.
прикол в том что 2fa не нужен при использовании парольного менеджера. Даже против фишинга парольный менеджер защищает эквивалентно. А от вирусов не защитит ничто и так.
2fa не дает тому, кто узнал каким-то образом ваш логин и пароль ими воспользоваться. Во в чем прикол 2fa.
Расскажите как кто-то может узнать мой логин и пароль (i3j8fh37gfh сгенерированный менеджером) если мой менеджер вставляет его только на site.com и фишинг не прокатит?
Вы потроллить или вам правда интересен механизм? А антивирус по результату рассказа поставите если еще не стоит? Если не поставите, то и знать вам незачем. Спите спокойно.
Металлический микроскоп
Кстати, о левых штуках.
Вот эта поделка на маке отлично пашет. Так, вдруг кому пригодится.
https://habr.com/ru/post/269895/
Удобно да. Но, вроде как, пароли в браузере в принципе хранить небезопасно.
Новость была бы мега афигенной, если бы я сейчас не занимался сменой 280 паролей, которые утекли несколько месяцев назад из вышеупомянутого Chrome!
Харэ панику наводить на людей. Можете внимательно почитать эту статью с желтушным заголовком https://habr.com/ru/news/t/463967/ и первый коммент к ней. Chrome сообщает, что вы имеете скомпрометированные пароли для некоторых учетных записей, которые были найдены во многочисленных базах утечек, а не о том, что они утекли из хрома.
Поищите более свежие новости, речь идёт не о сторонних сервисах, а о внутренних плагинах и компонентах хрома!
Уже несколько месяцев в браузере выскакивало уведомление об утечке паролей на которые я не обращал внимание, пока по ночам не начались различные входы и попытки входа на сайты, почту и т.д.
И поверьте, о безопасности, сложности паролей и двухфакторной аутентификации я позаботился хорошо и утечка произошла именно с Гугла.
Не пойму как одно связано с другим. Раньше этот плагин был отдельным, теперь это часть хрома, теперь он без стороннего плагина предупреждает, что пароль (хз чекает ли логины, не вникал) был найден в утёкших базах. А "различные входы и попытки входа на сайты" происходят, т.к. хакеры начинают пробивать утёкшие логины и пароли на актуальность и пытаются использовать эту учётки для своих целей (может ботнет собирают для инсты, а скорее всего чекают его ценность, чтобы взять акк "в заложники" или подобное). Т.е. с Хромом это никак не связано, утечка случилась на стороннем ресурсе где используется такой же логин-пароль (а это частая практика у обычного юзера, у меня тоже есть стандартный логин-пароль для "не важных" сайтов, он тоже теперь скомпроментирован из-за утечки на одном из сайтов, надо чекнуть, поменять всё на уникальный из хрома, если сайт представляет ценность).
Мне сегодня утром пришло
Да, а если зайдёте на айфоне в Настройки —> Пароли то увидите сколько из Ваших паролей утекли или скомпрометированны. Мне теперь нужно менять 366 паролей😅
И это учитывая, что live я удалил учётку)
Но спасибо, что подсказали, я про этот пункт даже не слышал и не замечал его!
Конечно, виноват именно хром ))
Нет, виновата компания Google, которая давно призналась и подтвердила данный факт.
А кто говорит об утечке паролей Гугла, речь идёт об утечке сохраненных паролей в Chrome
Какие журналисты?) 😄🤦🏻♂️
Как же до вас, Евгений, долго доходит. Прочитайте статью ещё раз. Никакие пароли у Google не утекали, никакие пароли сохранённые в Chrome тоже не утекали.
Просто Google в Chrome добавила опцию проверки паролей на утечки.
Пример. Вы зарегистрированы на vc.ru. Какие-то кулхацкеры взломали VC и слили все пароли пользователей в сеть. Google целенаправленно ищет такие сливы и пополняет ими свою базу. Потом проверяет пароли, которые вы сохраняете в Chrome по этой базе и предупреждает вас если ваши пароли в слитых базах встречаются. Всё.
Пора уже привыкать читать не заголовки новостей, а то что написано в теле новости.
Роман, забавно читать о том, что до меня, что то туго доходит, когда сами пишите абсолютную глупость!) 🤦🏻♂️
Не знаю о какой конкретно статье вы говорите, но лучше поищите и прочтите несколько раз подряд ещё парочку статей посвежее вышедших раньше чем конец 2019 года.
Вот пример вырезки одной одной из статей:
Инструмент проверки паролей, призванный предотвращать утечку самых паролей, не справился, призналась Google. Это произошло из-за бага в компоненте WebView, который ранее стал причиной удаления данных приложений, которые используют его в качестве встроенного браузера. По разным подсчётам пострадать могли от 15 до 50% пользователей. Правда, вызывает баг утечку всех паролей, сохранённых в памяти браузера, или только части из них, неизвестно. Но в любом случае Google вычислит всех затронутых пользователей и оповестит их о произошедшем. Всё, что после этого будет нужно сделать, — изменить утёкшие пароли.
Google пока ещё ведёт подсчёты жертв, пострадавших от сбоя в работе Chrome, который и привёл к столь печальным последствиям.
По одной из версий, причиной утечки стал тот самый баг WebView, из-за которого Google отозвала распространение последнего обновления браузера.
Как говорится - слышу звон, не знаю где он.
Вот пример вырезки одной одной из статей:
Угу. Очень классная статья. Прям слово в слово повторяет ещё парочку таких же статей с новостных говносайтов.
И конечно же статья без ссылок на источник.
Вот тот самый баг в WebVeiw https://bugs.chromium.org/p/chromium/issues/detail?id=1033655#c75
И из-за бага пароли просто очищаются, а не куда-то утекают. Просто журналиста изнасиловали вот у него и утекло что-то там куда-то там.
Также меня очень веселят слова "призналась Google" в статье. Только вот что-то ссылоку на эти признания авторы статьи приложить как-то не смогли. Всё на словах да на словах, ну мы им конечно верим.
Я нашёл 3 статьи в которых говорится об этом баге с WebVeiwи утечке. И ни в одной нет никаких обратных ссылок на то откуда вообще пошла эта новость. Новость просто пфф и из воздуха появилась. Об этом не пишет ни зарубежная пресса, ни наша более-менее нормальная. И ссылок на признания и заявления Google тоже никаких.
Зато вот баг с WebVeiw, который описан в этих статьях вполне себе существует только вот ни о каком сливе там и речи нет. Там речь о том, что пароли странным образом удаляются и люди теряют доступ к ним.
Теоретический Денис
Вы хотели сказать - утечки 1 пароля в 280 сервисах?)
Приличный бокал
Вы не очень понимаете, что говорите -)
Согласна! Как то опрометчиво сохранила десяток паролей в chrome установленный на macbook . 90% пользуюсь safari, но в некоторых проектах нужны были фишечки chrome , докрутить в safari можно было, но лениво. В итоге пароли утекли.
Все расширения обычно для Хром, через Сафари не работает даже Скайп.
При этом Хром по-прежнему невероятно ест оперативку
Виноват конечно же хром.
Нет конечно же! Это я дурочка, пароли на стикерах записывала и лепила в местах общего пользования!
Хром достаточно хорошо хранит пароли и официально утечек не было. Скорее всего вы не только в хроме используете гугл учетки и где-то дали много прав.
а что, кто то еще пользуется хромом?
большинство адекватных людей, чем терпеть глюки, фризы и топорность Сафари
странно, ни в Сафари ни в Edge никогда не замечал глюков, ни тем более топорности
хз, где вы там находите глюки и фризы, пользуюсь Safari уже лет 9, хотя есть и Chrome с Firefox для разных тестов, просто не заходят конкретно мне
какой браузер ведет себя по-другому? Он же все эти вкладки в RAM пишет, а она не бесконечна
у меня 6 браузеров. в каждом от 20 до 50 вкладок :) не спрашивайте зачем.
Оперативки правда 40 гигов.
Сафари НЕ ТОРМОЗИТ. падает иногда от тинькофского терминала, но не тормозит. самый тормоз, который еще и позволяет себе проявлять глитчинг как раз является файрфокс.
Нет, все пользуются webkit, а что сейчас актуально?
Не работает это расширение пока. Оно будет работать только в связке с установленным на ПК приложением ICloud для Windows v.12 (через него же и будет происходить синхронизация связки ключей). А 12 версия пока не появилась ни в Майкрософт Стор ни на сайте Эпла. И самостоятельно тоже не обновляется. Последняя доступная версия 11.х.х. Пока расходимся :(
Кстати, раз уж заговорили про пароли, а есть тут адепты 1password? Я все планирую на него переехать, но немного жаба душит за ежемесячную подписку платить, к тому же я использую экосистему эпла и кроссплатформенность мне не нужна. Единственное что бесит в нативном keychain - нужно вводить пароль каждый раз когда хочу посмотреть какой-нибудь из сохраненных паролей (не спрашивайте, ну такой вот у меня нестандартный use case)
Я им пользовался 6 лет и пару месяцев как переехал на Bitwarden.
Примерно то же, по возможностям, но Open Source и есть бесплатный тариф - им и пользуюсь.
Отлично работает и в браузерах, и на iOS в приложениях.
Использую LastPass в iOS и windows, синхронизация отменная. На бесплатном тарифе весь необходимый мне функционал. Рекомендую приглядеться!
сижу на нем уже 3 года (семейный пакет), оплачиваю ежегодно. никаких других альтернатив (что бы там не говорили) на рынке просто нет. Синхронизация отменная! MacOS + iPad + iPhone + Web = просто супер
когда у вас становится много устройств синхронизация бывает тупит. Пока не выйдешь на маке, например, не проталкивает пароли на сервер. Соответственно другие устройства не видят новые пароли. У меня в доме 4 компа и куча всяких гаджетов, это бывает примерно раз- два в месяц и очень бесит. Разработчики 1password говорят, что я сам дурак и не верят, что так бывает. доказать никак не получается. Хотя вот останавливаешь 1password, запускаешь и вуаля - везде пароль появился.
За исключением этого недостатка - отменная программа. хотя периодически пытаюсь найти что-то более удобное и пробую, все равно который год остаюсь на нем.
Было бы удобно выбирать в каком менеджере хранить пароли, а то их сегодня уже дюжина от Firefox и до каких-то самостоятельных вроде LastPass.
Так на сколько я понимаю в Safari, Chrome и FireFox хранение паролей происходит в своих каких-то сервисах, а расширения перекрывают эту функциональность. Вы же говорите именно о перекрытии, а не о выборе. Я именно о технической реализации.
Жду для оперы
Жаль что не для Linux. Лучше бы они сделали расширения независимым от платформы.
У них ещё было (есть?) расширение для синхронизации закладок, но работает тоже только под Windows.
Да, и это печально. Потому и хром юзаю.
Bitwarden может работать без приложения-партнёра. Почему Apple так извратилась?!?!?! Бесит
Ну, наконец-то. Как вовремя-то. А то уже куча бесплатных альтернатив. Уже и Майкрософт даже сделал свой мультиплатформенный хранитель паролей.
А зачем вообще нужны менеджеры паролей?
Ты либо запоминаешь их сам, либо записываешь их на листок и проблем никаких не будет, потому что листок этот скорее всего в мелком блокноте, который всегда с тобой.
Так зачем?
Комментарий удален
А есть подобная штука для Mac?
Даже ещё важнее было бы уметь синхронизировать закладки хрома и сафари на маке.
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