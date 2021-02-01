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Евгения Евсеева

Apple выпустила расширение «Пароли iCloud» для Chrome Статьи редакции

Пароли будут синхронизироваться между браузерами Safari и Chrome.

Пользователи могут получить в Chrome доступ к паролям из Safari, которые были созданы на iPhone, iPad или Mac, пишет The Verge. Пароли, созданные в Chrome, сохраняются в связке ключей iCloud и будут доступны на устройствах Apple.

Расширение называется «Пароли iCloud» и доступно в интернет-магазине Chrome.

В сентябре 2020 года в бета-версии на iOS 14 появился первый браузер для выбора по умолчанию: в настройках системы помимо Safari можно выбрать Chrome.

#новость #apple #chrome

4695 просмотров
96 96 комментариев
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96 комментариев
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Металлический микроскоп

26

Какие приятные новости сегодня!

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Max Okhrimenko

14

Господи! УРА!
можно наконец отказаться от всех левых типа 1password.

Ответить

Max Okhrimenko

Max
18

только оно не работает, лол

Ответить

Konstantin Kraft

Max
4

Действительно...
1:0 в пользу Google.

Ответить

Sergey Klochko

Max
1

ээээ. ну флаг в руки. если вы не используетe 2FA то тогда конечно пофиг, но если вам небезразличен доступ к вашим данным, то советую включить эту штуку и вы поймете, что связке до 1password пока далеко даже на маках.

Ответить

Сергей Сергеев

Sergey
0

Ну вот чем конкретно он лучше?

Ответить

Sergey Klochko

Сергей
0

наличием 2FA, который здорово интегрируется в MacOS, ios и андроид.

Ответить

Павел

Sergey
0

И чем же 2FA в 1Password отличается от 2FA в Google Authenticator или Authy?

Ответить

Sergey Klochko

Павел
0

формально ничем не отличается. я 1password 2FA начал использовать после того, как настроил его в Authy. В Authy есть пара неприятных моментов, которых лишен 1password, ну и на Apple платформе в сафари, например он автозаполняет не только пароль, но и токен. Там где не умеет заполнять, копирует его в буфер и обновляет, если не было операции вставки.
Короче на мой взгляд банальнее удобен.

В Google Authenticator не было поддержки нескольких устройств. Не знаю, может сейчас уже сделали.

Ответить

Сергей

Sergey
0

Я правильно понимаю, что у вас пароли защищены 1Password, а 1Password защищен с помощью Authy? Двойной барьер? Интересно, я бы попробовал. А насколько безопасен Authy? Впервые слышу о нем.

Ответить

Max Okhrimenko

Sergey
0

я не храню важные пароли нигде, кроме собственной памяти, а в связке у меня пароли от тех сервисов куда мне часто нужно логиниться и мне в принципе пофигу если эти данные уйдут в открытый доступ.

Ответить

Sergey Klochko

Max
0

Ради бога. А я знаю только два пароля. От authy где лежит 2fa для 1password и от 1password, который придумывает и заполняет за меня пароли. Везде, где есть 2fa он включен. Это сильно надежнее ваших нигде не записанных паролей.

Ответить

Max Okhrimenko

Sergey
0

чем надежнее?

Ответить

Sergey Klochko

Max
0

Тем что не позволяет воспользоваться перехваченным любым способом паролем

Ответить

Chipa Lipa

Max
0

 храню важные пароли нигде, кроме собственной памяти

 в связке у меня пароли от тех сервисов куда мне часто нужно логиниться

А у меня важные и частые это одно и тоже. И я никуда не перейду с LastPass. Он охуенен! Буду держать вас в курсе. 

Ответить

Александр

Chipa
0

Я живу в провинции, в общежитии. Поэтому Ваше прилагательное к LastPass воспринял очень живо и намерен узнать, что же такое LastPass.

Ответить

Bella Donn

Sergey
0

прикол в том что 2fa не нужен при использовании парольного менеджера. Даже против фишинга парольный менеджер защищает эквивалентно. А от вирусов не защитит ничто и так. 

Ответить

Sergey Klochko

Bella
0

2fa не дает тому, кто узнал каким-то образом ваш логин и пароль ими воспользоваться. Во в чем прикол 2fa.

Ответить

Bella Donn

Sergey
0

Расскажите как кто-то может узнать мой логин и пароль (i3j8fh37gfh сгенерированный менеджером) если мой менеджер вставляет его только на site.com и фишинг не прокатит?

Ответить

Sergey Klochko

Bella
0

Вы потроллить или вам правда интересен механизм? А антивирус по результату рассказа поставите если еще не стоит? Если не поставите, то и знать вам незачем. Спите спокойно.

Ответить

Металлический микроскоп

Max
0

Кстати, о левых штуках.
Вот эта поделка на маке отлично пашет. Так, вдруг кому пригодится.
https://habr.com/ru/post/269895/

Ответить

Юрий Другач

Max
0

Удобно да. Но, вроде как, пароли в браузере в принципе хранить небезопасно. 

Ответить

Евгений Богданов

2

Новость была бы мега афигенной, если бы я сейчас не занимался сменой 280 паролей, которые утекли несколько месяцев назад из вышеупомянутого Chrome!

Ответить

Владимир Толстиков

Евгений
10

Харэ панику наводить на людей. Можете внимательно почитать эту статью с желтушным заголовком https://habr.com/ru/news/t/463967/ и первый коммент к ней. Chrome сообщает, что вы имеете скомпрометированные пароли для некоторых учетных записей, которые были найдены во многочисленных базах утечек, а не о том, что они утекли из хрома.

Ответить

Евгений Богданов

Владимир
–3

Поищите более свежие новости, речь идёт не о сторонних сервисах, а о внутренних плагинах и компонентах хрома!
Уже несколько месяцев в браузере выскакивало уведомление об утечке паролей на которые я не обращал внимание, пока по ночам не начались различные входы и попытки входа на сайты, почту и т.д.
И поверьте, о безопасности, сложности паролей и двухфакторной аутентификации я позаботился хорошо и утечка произошла именно с Гугла.

Ответить

Владимир

Евгений
2

Не пойму как одно связано с другим. Раньше этот плагин был отдельным, теперь это часть хрома, теперь он без стороннего плагина предупреждает, что пароль (хз чекает ли логины, не вникал) был найден в утёкших базах. А "различные входы и попытки входа на сайты" происходят, т.к. хакеры начинают пробивать утёкшие логины и пароли на актуальность и пытаются использовать эту учётки для своих целей (может ботнет собирают для инсты, а скорее всего чекают его ценность, чтобы взять акк "в заложники" или подобное). Т.е. с Хромом это никак не связано, утечка случилась на стороннем ресурсе где используется такой же логин-пароль (а это частая практика у обычного юзера, у меня тоже есть стандартный логин-пароль для "не важных" сайтов, он тоже теперь скомпроментирован из-за утечки на одном из сайтов, надо чекнуть, поменять всё на уникальный из хрома, если сайт представляет ценность).

Ответить

Alex Hanstens

Евгений
3

Мне сегодня утром пришло

Ответить

Pavel Levitskiy

Alex
2

Да, а если зайдёте на айфоне в Настройки —> Пароли то увидите сколько из Ваших паролей утекли или скомпрометированны. Мне теперь нужно менять 366 паролей😅

Ответить

Alex Hanstens

Pavel
0

И это учитывая, что live я удалил учётку)
Но спасибо, что подсказали, я про этот пункт даже не слышал и не замечал его!

Ответить

Alexander Pankov

Евгений
2

Конечно, виноват именно хром ))

Ответить

Евгений Богданов

Alexander
–1

Нет, виновата компания Google, которая давно призналась и подтвердила данный факт.

Ответить

Владимир

Евгений
5

вы эту статью-то читали? Там не про утечку паролей от гугла, лол, я уже было поверил...

Ответить

Евгений Богданов

Владимир
0

А кто говорит об утечке паролей Гугла, речь идёт об утечке сохраненных паролей в Chrome

Ответить

Владимир

Евгений
4

ок, "об утечке сохраненных паролей в Chrome", где там про это? Журналисты как обычно всё не так поняли и переврали

Ответить

Евгений Богданов

Владимир
0

Какие журналисты?) 😄🤦🏻‍♂️

Ответить

Роман

Евгений
2

Как же до вас, Евгений, долго доходит. Прочитайте статью ещё раз. Никакие пароли у Google не утекали, никакие пароли сохранённые в Chrome тоже не утекали.
Просто Google в Chrome добавила опцию проверки паролей на утечки.

Пример. Вы зарегистрированы на vc.ru. Какие-то кулхацкеры взломали VC и слили все пароли пользователей в сеть. Google целенаправленно ищет такие сливы и пополняет ими свою базу. Потом проверяет пароли, которые вы сохраняете в Chrome по этой базе и предупреждает вас если ваши пароли в слитых базах встречаются. Всё.

Пора уже привыкать читать не заголовки новостей, а то что написано в теле новости.

Ответить

Евгений

Роман
–1

Роман, забавно читать о том, что до меня, что то туго доходит, когда сами пишите абсолютную глупость!) 🤦🏻‍♂️
Не знаю о какой конкретно статье вы говорите, но лучше поищите и прочтите несколько раз подряд ещё парочку статей посвежее вышедших раньше чем конец 2019 года.

Вот пример вырезки одной одной из статей:

Инструмент проверки паролей, призванный предотвращать утечку самых паролей, не справился, призналась Google. Это произошло из-за бага в компоненте WebView, который ранее стал причиной удаления данных приложений, которые используют его в качестве встроенного браузера. По разным подсчётам пострадать могли от 15 до 50% пользователей. Правда, вызывает баг утечку всех паролей, сохранённых в памяти браузера, или только части из них, неизвестно. Но в любом случае Google вычислит всех затронутых пользователей и оповестит их о произошедшем. Всё, что после этого будет нужно сделать, — изменить утёкшие пароли.

Google пока ещё ведёт подсчёты жертв, пострадавших от сбоя в работе Chrome, который и привёл к столь печальным последствиям.

По одной из версий, причиной утечки стал тот самый баг WebView, из-за которого Google отозвала распространение последнего обновления браузера.

Как говорится - слышу звон, не знаю где он.

Ответить

Роман

Евгений
1

Вот пример вырезки одной одной из статей:

Угу. Очень классная статья. Прям слово в слово повторяет ещё парочку таких же статей с новостных говносайтов.

И конечно же статья без ссылок на источник.

Вот тот самый баг в WebVeiw https://bugs.chromium.org/p/chromium/issues/detail?id=1033655#c75
И из-за бага пароли просто очищаются, а не куда-то утекают. Просто журналиста изнасиловали вот у него и утекло что-то там куда-то там.

Также меня очень веселят слова "призналась Google" в статье. Только вот что-то ссылоку на эти признания авторы статьи приложить как-то не смогли. Всё на словах да на словах, ну мы им конечно верим.

Я нашёл 3 статьи в которых говорится об этом баге с WebVeiwи утечке. И ни в одной нет никаких обратных ссылок на то откуда вообще пошла эта новость. Новость просто пфф и из воздуха появилась. Об этом не пишет ни зарубежная пресса, ни наша более-менее нормальная. И ссылок на признания и заявления Google тоже никаких.

Зато вот баг с WebVeiw, который описан в этих статьях вполне себе существует только вот ни о каком сливе там и речи нет. Там речь о том, что пароли странным образом удаляются и люди теряют доступ к ним.

Ответить

Владимир

Роман
0

опередили меня, то же самое хотел написать об "очень компетентных источниках" :)

Ответить

Dmitry

Евгений
0

Евгений, вы, главное, не убегайте, очень интересно будет еще почитать, что вы напишите!

Ответить

Светлана

Владимир
0

Вот сколько людей несут дезинформацию. Зачем это делать? И о чем статья? 

Ответить

Теоретический Денис

Евгений
2

Вы хотели сказать - утечки 1 пароля в 280 сервисах?)

Ответить

Евгений Богданов

Теоретический
1

Паролей немного больше, но замечание верное!)

Ответить

Приличный бокал

Евгений
1

Вы не очень понимаете, что говорите -) 

Ответить

Евгений Богданов

Приличный
0

Невероятно конструктивный комментарий! 😄

Ответить

Amy Merritt

Евгений
–1

Согласна! Как то опрометчиво сохранила десяток паролей в chrome установленный на macbook . 90%  пользуюсь safari, но в некоторых проектах нужны были фишечки chrome , докрутить в safari можно было, но лениво.    В итоге пароли утекли.    

Ответить

Alex Hanstens

Amy
0

Все расширения обычно для Хром, через Сафари не работает даже Скайп.
При этом Хром по-прежнему невероятно ест оперативку

Ответить

Nikolai Erovenko

Amy
0

Виноват конечно же хром. 

Ответить

Amy Merritt

Nikolai
0

Нет конечно же! Это я дурочка, пароли на стикерах записывала и лепила в местах общего пользования!

Ответить

Nikolai Erovenko

Amy
0

Хром достаточно хорошо хранит пароли и официально утечек не было. Скорее всего вы не только в хроме используете гугл учетки и где-то дали много прав. 

Ответить

Алекс Классик

0

а что, кто то еще пользуется хромом?

Ответить

Владимир Толстиков

Алекс
–1

большинство адекватных людей, чем терпеть глюки, фризы и топорность Сафари

Ответить

Алекс Классик

Владимир
9

странно, ни в Сафари ни в Edge никогда не замечал глюков, ни тем более топорности

Ответить

Sergei Zotov

Владимир
4

хз, где вы там находите глюки и фризы, пользуюсь Safari уже лет 9, хотя есть и Chrome с Firefox для разных тестов, просто не заходят конкретно мне

Ответить

Tv Box

Sergei
0

сафари начинает жестко фризить когда открыто много вкладок. Приходится держать себя в руках и закрывать их периодически, а не держать открытым весь интернет в одном браузере.

Ответить

Sergei Zotov

Tv
0

какой браузер ведет себя по-другому? Он же все эти вкладки в RAM пишет, а она не бесконечна

Ответить

Tv Box

Sergei
0

нет, оперативы хватает, любой другой ведет себя нормально. В ФФ например у меня больше вкладок и все ок. 

Ответить

Sergey Klochko

Tv
0

у меня 6 браузеров. в каждом от 20 до 50 вкладок :) не спрашивайте зачем.
Оперативки правда 40 гигов.
Сафари НЕ ТОРМОЗИТ. падает иногда от тинькофского терминала, но не тормозит. самый тормоз, который еще и позволяет себе проявлять глитчинг как раз является файрфокс.

Ответить

Алекс Классик

Sergei
–1

они наверное там flash игры запускают....

Ответить

Stanislav Sobolev

Алекс
3

Нет, все пользуются webkit, а что сейчас актуально?

Ответить

101

Stanislav
0

Ну так то, chrome тоже на webkit построен.

Ответить

Григорий Иоффе

101
1

Давно уже нет. Он на blink, который уже очень сильно отличается 

Ответить

danil nik

Алекс
0

а что, у пацанов уже не модно?

Ответить

Крейг

2

У меня ещё в приложении iCloud для windows ничего не появилось(

Ответить

Aleksandr A

2

Не работает это расширение пока. Оно будет работать только в связке с установленным на ПК приложением ICloud для Windows v.12 (через него же и будет происходить синхронизация связки ключей). А 12 версия пока не появилась ни в Майкрософт Стор ни на сайте Эпла. И самостоятельно тоже не обновляется. Последняя доступная версия 11.х.х. Пока расходимся :(

Ответить

Eugene Danilov

0

Кстати, раз уж заговорили про пароли, а есть тут адепты 1password? Я все планирую на него переехать, но немного жаба душит за ежемесячную подписку платить, к тому же я использую экосистему эпла и кроссплатформенность мне не нужна. Единственное что бесит в нативном keychain - нужно вводить пароль каждый раз когда хочу посмотреть какой-нибудь из сохраненных паролей (не спрашивайте, ну такой вот у меня нестандартный use case)

Ответить

Василий Наумкин

Eugene
3

Я им пользовался 6 лет и пару месяцев как переехал на Bitwarden.

Примерно то же, по возможностям, но Open Source и есть бесплатный тариф - им и пользуюсь.

Отлично работает и в браузерах, и на iOS в приложениях.

Ответить

Tv Box

Eugene
1

 Единственное что бесит в нативном keychain - нужно вводить пароль каждый раз когда хочу посмотреть какой-нибудь из сохраненных паролей

тоже страдаю, причем не понимаю почему там не  добавить поддержку отпечатков пальцев  для разблокировки

Ответить

Дмитрий Новосельцев

Eugene
0

Использую LastPass в iOS и windows, синхронизация отменная. На бесплатном тарифе весь необходимый мне функционал. Рекомендую приглядеться!

Ответить

101

Дмитрий
2

Я бы не рекомндовал LastPass по одной простой причине, у него закрытый исходный код. Лучше возьмите keepassxc или bitwarden

Ответить

Дмитрий

101
2

Я вот честно, не буду исходный код смотреть))) Поэтому гугления на наличие проблем с безопасностью, фэйлов, утечек данных и т.д. мне достаточно.

Ответить

Великий Илья

101
1

Сижу на KeePass

Ответить

Алекс Классик

Eugene
0

сижу на нем уже 3 года (семейный пакет), оплачиваю ежегодно. никаких других альтернатив (что бы там не говорили) на рынке просто нет. Синхронизация отменная! MacOS + iPad + iPhone + Web = просто супер

Ответить

Sergey Klochko

Алекс
0

когда у вас становится много устройств синхронизация бывает тупит. Пока не выйдешь на маке, например, не проталкивает пароли на сервер. Соответственно другие устройства не видят новые пароли. У меня в доме 4 компа и куча всяких гаджетов, это бывает примерно раз- два в месяц и очень бесит. Разработчики 1password говорят, что я сам дурак и не верят, что так бывает. доказать никак не получается. Хотя вот останавливаешь 1password, запускаешь и вуаля - везде пароль появился.
За исключением этого недостатка - отменная программа. хотя периодически пытаюсь найти что-то более удобное и пробую, все равно который год остаюсь на нем.

Ответить

Vitold Sedyshev

1

Было бы удобно выбирать в каком менеджере хранить пароли, а то их сегодня уже дюжина от Firefox и до каких-то самостоятельных вроде LastPass.

Ответить

Юрий Туов

Vitold
0

На iOS можно выбрать менеджер паролей по умолчанию, ну и на винде соответсвенно с помощью расширений от разработчика, которого вы выберете

Ответить

Vitold Sedyshev

Юрий
0

Так на сколько я понимаю в Safari, Chrome и FireFox хранение паролей происходит в своих каких-то сервисах, а расширения перекрывают эту функциональность. Вы же говорите именно о перекрытии, а не о выборе. Я именно о технической реализации.

Ответить

Sergey Klochko

Vitold
0

У меня все пароли автоматом попадают в 1password. MacOS/ios

Ответить

Deniss Karpak

1

Слава яйцам... 2021

Ответить

Ruslan Saidov

0

Жду для оперы

Ответить

Mike Kosulin

Ruslan
2

Так опера давно хромиум

Ответить

Maxim Bityukov

Mike
1

как и эдже?

Ответить

Anton Prikhodko

0

Действительно новость. Давно надо было!

Ответить

Dmitry Obelov

0

Жаль что не для Linux. Лучше бы они сделали расширения независимым от платформы.

Ответить

Евгений Киров

Dmitry
0

У них ещё было (есть?) расширение для синхронизации закладок, но работает тоже только под Windows.

Ответить

Dmitry Obelov

Евгений
0

Да, и это печально. Потому и хром юзаю.
Bitwarden может работать без приложения-партнёра. Почему Apple так извратилась?!?!?! Бесит

Ответить

Юрий Власов

0

Ну, наконец-то. Как вовремя-то. А то уже куча бесплатных альтернатив. Уже и Майкрософт даже сделал свой мультиплатформенный хранитель паролей.

Ответить

Eugene Danilov

0

Слава яйцам

Ответить

Pavel Pavel

0

Это конечно хорошо, но все равно lastpass

Ответить

Danil

0

Новость только про Windows! (если у вас Mac и вы успели обрадоваться)

Ответить

Media Shaper

0

Давно пора!!!

Ответить

postmotremat -

0

А зачем вообще нужны менеджеры паролей? 
Ты либо запоминаешь их сам, либо записываешь их на листок и проблем никаких не будет, потому что листок этот скорее всего в мелком блокноте, который всегда с тобой. 
Так зачем?

Ответить

Илья Попов

postmotremat
0

Совершенно верно.

Ответить

Андрей Деревянко

postmotremat
0

Зачем нужен блокнот с собой?

Ответить

Комментарий удален

Александр Шестаков

0

А есть подобная штука для Mac?
Даже ещё важнее было бы уметь синхронизировать закладки хрома и сафари на маке.

Ответить

Ildarik ya

0

Не работает на edge 🙄 хотя тот же самый хромиум

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