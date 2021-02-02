Минцифры объяснило порядок включения в реестр российского ПО: повторно подавать заявку после обновления не нужно Статьи редакции
Правила не распространяются на версии ПО, которые относятся к разным классам, или версии с разными правообладателями.
- Разработчику не нужно повторно подавать заявку на включение в реестр российского ПО при выпуске новой версии программы, объяснило Минцифры. Представители компаний-разработчиков обращались в министерство с просьбой дать объяснение насчёт таких ситуаций.
- Правила не распространяются на версии ПО, которые относятся к разным классам, а также на версии, построенные на различных технологических стеках.
- Также, если исключительные права на версии программного обеспечения принадлежат различным правообладателям, необходимо подать новую заявку.
- Включение в реестр российского ПО — одно из условий для получения льготы по НДС: 0% вместо 20%. Замминистра Минцифры Максим Паршин отметил, что задача ведомства — сделать процедуру включения в реестр максимально понятной, прозрачной и эффективной.
- С 1 апреля в России также вступит в силу закон о предустановке российских приложений на устройства перед продажей. В декабре 2020 года правительство утвердило список приложений для предустановки.
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