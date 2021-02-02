Сервисы
Евгения Евсеева

Минцифры объяснило порядок включения в реестр российского ПО: повторно подавать заявку после обновления не нужно Статьи редакции

Правила не распространяются на версии ПО, которые относятся к разным классам, или версии с разными правообладателями.

  • Разработчику не нужно повторно подавать заявку на включение в реестр российского ПО при выпуске новой версии программы, объяснило Минцифры. Представители компаний-разработчиков обращались в министерство с просьбой дать объяснение насчёт таких ситуаций.
  • Правила не распространяются на версии ПО, которые относятся к разным классам, а также на версии, построенные на различных технологических стеках.
  • Также, если исключительные права на версии программного обеспечения принадлежат различным правообладателям, необходимо подать новую заявку.
  • Включение в реестр российского ПО — одно из условий для получения льготы по НДС: 0% вместо 20%. Замминистра Минцифры Максим Паршин отметил, что задача ведомства — сделать процедуру включения в реестр максимально понятной, прозрачной и эффективной.
  • С 1 апреля в России также вступит в силу закон о предустановке российских приложений на устройства перед продажей. В декабре 2020 года правительство утвердило список приложений для предустановки.

#новость #законороссийскомпо

539 просмотров
3 3 комментария
2
{ "author_name": "Евгения Евсеева", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u0437\u0430\u043a\u043e\u043d\u043e\u0440\u043e\u0441\u0441\u0438\u0439\u0441\u043a\u043e\u043c\u043f\u043e"], "comments": 3, "likes": 2, "favorites": 3, "is_advertisement": false, "subsite_label": "services", "id": 203666, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Tue, 02 Feb 2021 12:07:15 +0300", "is_special": false }
Объявление на vc.ru Отключить рекламу
SEO, которое приносит продажи
Кейс в авто: рост трафика в 10 раз и продаж в 5 раз.
Узнать
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
3 комментария
Популярные
По порядку

Роман Александров

2

Благодарные разработчики

Ответить

alex twit

0

Благодарный пингвин.тиф

Ответить

Роман Александров

alex
0

.ковид

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия

Блоги компаний

Evrone
Подписан
Отписаться
Новости open-source в Evrone: обновление dotenv-linter и запуск Datanymizer
Мы уже рассказывали, почему вкладываемся в развитие open-source решений. Сегодня расскажем про два обновления: линтер д…
0
Yandex.Cloud
Подписан
Отписаться
Как анализировать до 100% звонков от ваших клиентов, не раздувая бюджет
Привет! Меня зовут Никита Ткачев, в Yandex.Cloud я занимаюсь развитием ML-сервисов. В этой статье расскажу, как для реч…
0
Azoft
Подписан
Отписаться
Медтех тренды: что будет в фокусе в 2021 году
Медицина и до пандемии привлекала инвесторов из различных сфер, в том числе банки, ИТ-гигантов, ретейлеров. Однако сейч…
0

Показать еще

Лучшие комментарии
Denis G
за день
Зачем представлять, это стандартная ситуация.
Илон Маск рассказал о вживлении обезьяне чипа от Neuralink, позволяющего ей играть в видеоигры «силой мысли»
Юрий Другач
за неделю
Может пользователи Реддит по приколу поднимут курс рубля?
Пользователи Reddit «по приколу» подняли акции «вымирающих» розничных магазинов игр GameStop более чем на 360%

Комментарии

Сломалось

Рассылка на почту переключилась…

Андрей Горностаев

Спасаем мебельную фабрику от…

Илья Исерсон

5 млн рублей на контент и PR…

Евгений Киров

В бета-версии iOS 14.5…

Михаил М

Производитель электронных…

Ivan Susanin

Как умирала альфа (ч.2)

Vlad

Как найти энергию на личные…

Михаил М

Производитель электронных…

Nikolai O

«Наша цель — сделать…

Михаил М

Производитель электронных…

Александр Крофт

В бета-версии iOS 14.5…

Digital Sharks

Клевета в интернете: алгоритм…

Black Jack

Кейс Buffy: как продавать…

Михаил М

Производитель электронных…

Daniil Okhlopkov

«Ваша цель — сделать так, чтобы…

Вася Пражкин

Google изменит бизнес-модель…

Алексей Дымов

Илон Маск рассказал о вживлении…

Andrei Apanasik

Twitter разрешила пользователям…

irmr

Как умирала альфа (ч.2)

Артём Гущин

В бета-версии iOS 14.5…
null