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Евгения Евсеева

Flashpoint и другие инвестировали $6,6 млн в польский сервис телемедицины Telemedico Статьи редакции

Сервис позволяет проводить онлайн-консультации с врачами и доступен в том числе в России.

3 3 комментария
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Международная инвесткомпания Flashpoint (ранее — Buran VC) и другие вложили €5,5 млн ($6,6 млн) в польский сервис телемедицины Telemedico, рассказали vc.ru в фонде. Также инвесторами стартапа выступили европейские фонды Uniqa Ventures, PKO VC, Black Pearls VC и Adamed.

Telemedico потратит инвестиции на развитие работы со страховыми компаниями и международную экспансию. Сейчас платформа сотрудничает с Allianz, AXA, Metrored, Compensa, TU Zdrowie и более чем 50 другими страховыми компаниями и компаниями по оказанию медицинской помощи.

С помощью Telemedico пользователи консультируются с врачами в чате, по видео или по телефону на десяти языках: английском, испанском, польском, чешском, русском, украинском, сербском, португальском, турецком, арабском. В ближайшее время на платформе появятся итальянский, французский, греческий, немецкий и румынский языки.

По собственным данным, общее количество пользователей платформы — более 900 тысяч пациентов, дистанционные консультации предоставляют более 600 врачей.

Telemedico не раскрывает финансовые показатели. По данным Crunchbase, с момента основания в 2014 году сервис привлёк около $6,7 млн.

Основатель сервиса Павел Сичкевич говорит, что Telemedico проводит более 100 тысяч консультаций в месяц, в планах компании увеличить их число до 250 тысяч к концу 2021 года. Сичкевич надеется, что инвестиции позволят расширить географию присутствия и «обеспечить доступом к медицине тех, кому она особенно нужна».

На момент написания заметки vc.ru не ответили на вопросы о том, как именно сервис планирует расширяться в России и на других рынках присутствия, а также какое количество пользователей и врачей у платформы в стране.

#новость #стартапы #инвестиции

3 3 комментария
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Громкий ГОСТ

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Странно, что иностранных врачей и подобные сервисы ещё не признали агентами и не закрыли им доступ к местному рынку и населению, ведь в телемедицине и персональные данные, и анамнез 🤔

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Сидор

Громкий
0

Так дайте людям развиться. Зачем забирать щенка, если можно забрать готовую взрослую особь? 

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Руслан Абрамов

Громкий
0

все так, не понятно куда смотрят, хотя понятно, на школьное воспитание 

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