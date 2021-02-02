Сервис позволяет проводить онлайн-консультации с врачами и доступен в том числе в России.

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Международная инвесткомпания Flashpoint (ранее — Buran VC) и другие вложили €5,5 млн ($6,6 млн) в польский сервис телемедицины Telemedico, рассказали vc.ru в фонде. Также инвесторами стартапа выступили европейские фонды Uniqa Ventures, PKO VC, Black Pearls VC и Adamed.

Telemedico потратит инвестиции на развитие работы со страховыми компаниями и международную экспансию. Сейчас платформа сотрудничает с Allianz, AXA, Metrored, Compensa, TU Zdrowie и более чем 50 другими страховыми компаниями и компаниями по оказанию медицинской помощи.

С помощью Telemedico пользователи консультируются с врачами в чате, по видео или по телефону на десяти языках: английском, испанском, польском, чешском, русском, украинском, сербском, португальском, турецком, арабском. В ближайшее время на платформе появятся итальянский, французский, греческий, немецкий и румынский языки.

По собственным данным, общее количество пользователей платформы — более 900 тысяч пациентов, дистанционные консультации предоставляют более 600 врачей.

Telemedico не раскрывает финансовые показатели. По данным Crunchbase, с момента основания в 2014 году сервис привлёк около $6,7 млн.

Основатель сервиса Павел Сичкевич говорит, что Telemedico проводит более 100 тысяч консультаций в месяц, в планах компании увеличить их число до 250 тысяч к концу 2021 года. Сичкевич надеется, что инвестиции позволят расширить географию присутствия и «обеспечить доступом к медицине тех, кому она особенно нужна».