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Евгения Евсеева

Основанная в России Playrix заняла третье место в мире по выручке среди издателей мобильных игр Статьи редакции

Из российских компаний в список попала Mail.ru Group.

6 6 комментариев
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Playrix по итогам 2020 года заняла третье место среди разработчиков мобильных игр по размеру выручки, следует из рейтинга аналитической компании App Annie (есть у vc.ru).

Игровой студии удалось за год подняться на третье место с седьмого благодаря казуальным играм Gardenscapes — New Acres и Fishdom: Deep Dive.

Первое и второе места заняли китайские Tencent and NetEase — они лидируют в рейтинге четвертый год подряд. Российской компанией, сумевший попасть в глобальный список, стала Mail.Ru Group и заняла 51 место.

App Annie не раскрывает доходы издателей. За девять месяцев 2020 года консолидированная выручка Tencent, которой кроме мессенджера WeChat принадлежат собственные платежные системы и другое, достигла $49,8 млрд. Выручка NetEase, которая разрабатывает игры и управляет поисковиком и почтовым сервисом, — $7,7 млрд, пишет РБК. Playrix финансовые показатели не раскрывает.

В сентябре 2020 года Playrix поднялась на второе место в мире по выручке среди студий мобильных игр. По данным компании, на пике ограничений из-за Covid-19 ежемесячное количество пользователей выросло на 50% до 180 млн, а продажи выросли примерно на 60% до $1,75 млрд за первые восемь месяцев 2020 года.

Основатели Playrix россияне Игорь и Дмитрий Бухманы создали первую игру в 2001 году, а в 2004 году зарегистрировали компанию Playrix. Среди игр разработчика — Fishdom и Gardenscapes.

За последние несколько лет Playrix активно покупала разработчиков игр: например, в 2018 году Playrix потратила на сделки более $100 млн. Компания впервые вошла в тройку крупнейших мобильных игровых компаний в мире по размеру выручки в 2019 году.

#новость #playrix

6 6 комментариев
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6 комментариев
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Денис Бурков

3

Красавчики!

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Pavel Stoyanov

2

Почему все делают акцент на российские корни компании? Какая разница, кто основатели, если налоги платят не в России.
Нашу думать, как сделать так, чтобы компаниям было комфортно в России, а не гнать их отсюда.

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Александр Медведь

Pavel
0

Больше не на чем акцент делать... Если и на этом акцент не делать, то будет ясно что в России ничего нет

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volkov

1

Отличная позитивная утренняя новость. Молодцы!

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Ivan Zenkov

0

Прекрасно что среди создателей онлайн казино, мобильных игр и букмекерских контор всего мира, так много наших соотечественников. Опиум у нас всё таки не так хорошо растёт, да и с фармой похуже. Казалось бы уже, что парни себя не найдут, но современные технологии пришли на помощь.

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Георгий Владимирович

0

Одна из немногих отечественных компаний с эффективной бизнес моделью, пример для подражания.

Интересно какая у неё капитализация и как скоро она обгонит российские компании сырьевого сектора.

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