Playrix братьев Бухманов заняла третье место в мире по выручке среди издателей мобильных игр в 2020 году Статьи редакции
Из российских компаний в список попала Mail.ru Group.
Игровой студии удалось за год подняться на третье место с седьмого благодаря казуальным играм Gardenscapes — New Acres и Fishdom: Deep Dive. Об этом следует из рейтинга аналитической компании App Annie (есть у vc.ru).
Первое и второе места заняли китайские Tencent and NetEase — они лидируют в рейтинге четвертый год подряд. Среди российских компаний в мировой список попала Mail.Ru Group на 51 место. Кроме того, Mail.ru Group вошла в пятёрку издателей мобильных игр в регионе EMEA (в него входят Европа, Ближний Восток и Африка).
App Annie не раскрывает доходы издателей. За девять месяцев 2020 года консолидированная выручка Tencent, которой кроме мессенджера WeChat принадлежат собственные платежные системы и другое, достигла $49,8 млрд. Выручка NetEase, которая разрабатывает игры и управляет поисковиком и почтовым сервисом, — $7,7 млрд, пишет РБК. Playrix финансовые показатели не раскрывает.
В сентябре 2020 года Playrix поднялась на второе место в мире по выручке среди студий мобильных игр. По данным компании, на пике ограничений из-за Covid-19 ежемесячное количество пользователей выросло на 50% до 180 млн, а продажи выросли примерно на 60% до $1,75 млрд за первые восемь месяцев 2020 года.
Основатели Playrix россияне Игорь и Дмитрий Бухманы создали первую игру в 2001 году, а в 2004 году зарегистрировали компанию Playrix. Среди игр разработчика — Fishdom и Gardenscapes.
За последние несколько лет Playrix активно покупала разработчиков игр: например, в 2018 году Playrix потратила на сделки более $100 млн. Компания впервые вошла в тройку крупнейших мобильных игровых компаний в мире по размеру выручки в 2019 году.
Почему все делают акцент на российские корни компании? Какая разница, кто основатели, если налоги платят не в России.
Нашу думать, как сделать так, чтобы компаниям было комфортно в России, а не гнать их отсюда.
Достаточно открыть вчерашний день в качестве напоминания почему они находятся не в российской юрисдикции.
Больше не на чем акцент делать... Если и на этом акцент не делать, то будет ясно что в России ничего нет
это что-то вроде комплекса провинциала, когда радуешься, что бабушка в 5 поколении какого-нибудь известного деятеля жила в том же городе что и ты, гордо говоря Дзюба - Чуваш! (пример)
По такому принципу русские любят звёзд причислять к своим, как Ди Каприо например, или Милу Йовович.
Тут нюанс есть - одно дело когда будущую звезду вывозят из страны родители в нежном возрасте и совсем другое - когда будущая звезда строит фундамент своей звездной карьеры у себя на родине, на съемной под офис квартире, с друзьями по универу
Считаю акцент делать нужно, это как бы напоминание, что эта компания могла платить налоги в РФ
Ну тогда придется писать про ВСЕ компании - "не платящая налоги нигде" "платящая налоги на Кипре/Люксембурге/Ирландии"
Ты хоть нулевой налог поставь, а всё равно никто рисковать не будет, работать из РФ это не только проблемы с контрагентами, но и постоянная возможность потерять доступ к счетам или получить срок, чтобы потом твою компанию отдали
А как же "налоговый маневр в IT-отрасли" с 1 января 2021г.? http://www.garant.ru/ia/opinion/author/udalova/1421168/ Как видим, меры правительством предпринимаются
компания не живет в вакууме, приходится и специалистов и сервисы искать. локальная экосистема программистов, маркетологов, sales и тд – это то, что определяет "национальность" в данных случае.
плюс логично находиться в юрисдикции с меньшими налогами и приятным гео-политическим климатом.
Какая разница, кто основатели, если налоги платят не в России.
У многих какой-то нездоровый фокус на бабле, на налогах. Интоксикация капитализмом?
Есть разница, блеать - это наши ребята, и похер в какой юрисдикции платят налоги.
Прекрасно что среди создателей онлайн казино, мобильных игр и букмекерских контор всего мира, так много наших соотечественников. Опиум у нас всё таки не так хорошо растёт, да и с фармой похуже. Казалось бы уже, что парни себя не найдут, но современные технологии пришли на помощь.
Одна из немногих отечественных компаний с эффективной бизнес моделью, пример для подражания.
Интересно какая у неё капитализация и как скоро она обгонит российские компании сырьевого сектора.
А зачем вам это знать если ни каких отношений к России кроме места рождения основателей она не имеет )) это по факту не российская компания не платящая налогов в стране откуда столько гордости то )
Вы из фискальных органов? Странный у вас критерий гордости за оплату налогов в казну)
Мне импонирует то что мои соотечественники из небольшого города построили мировую компанию своими силами!
Оплата налогов в другой стране, говорит о наших проблемах:
1) Слабый и нестабильный законодательный институт
2) Высокие налоги
3) Отсутствие уверенности в завтрашнем дне
Ну пишут, что у братьев на двоих уже 7 ярдов, а это 1/10 сегодняшнего газгольдера( в 2007 - 350 ярдов)
Очень печально что при такой выручке компания делает такие "несерьезные" игры, направленные прежде всего на сбор денег с внутриигровых покупок.
Именно поэтому такие выручки они и собирают, делать AAA проекты дорого и поэтому не всегда окупаемо, а тут минимум вложений и больше маржа получается.
Думаю, даже не в дороговизне разработки дело, отнюдь. Дело в сумме которую приносит каждый платящий игрок. Скажем, стоит ААА игра 80 баксов. DLC к ней - еще 100. 160 долларов, и все. Игрок же F2P игр может купить внутриигровых ништяков каждый месяц на 5-10-100 и даже больше долларов. И будет играть в эту игру годами. Именно поэтому ключевые метрики - retention, arpu и ltv.
Согласен, но я думаю на старте когда речь идет об оценке 2ух проектов, то это существенные значения, тратишь ты 100к долларов или 2-3 ляма.
То-есть просто разбросать эти 2-3 миллиона на маленькие проекты гораздо надежнее, так как у тебя нет франшизы с именем, как тот же мобильный ведьмак или дьябла.
несомненно, моя мысль - о конвейерной разработке, когда ресурсы уже есть, на что угодно.
При чём тут "мобилки"? Игра-сервисы — это новая бизнес модель и AAA-игр на ПК. Все эти лутбоксы, бустеры и т. п.
Так не прижились же эти лутбоксы и прочее. Все от них плюются, продажи игр с лутбоксами падают, не?
Да нет, сервисная модель уже давно основная, на ПК это Ф2П игры, которые самые популярные, ну или же бесплатные онлайн дополнения к платным одиночным продуктам, вроде ГТА 5.
На Боксе подписка, которая тоже даёт тебе доступ к большому количеству проектов, но имеет сервисную модель, при которой ты периодически заносишь дополнительно за игры или ДЛЦ (как было бы, если бы на нетфликс тебе пришлось платить за второй сезон сериала из трёх сезонов)
Просто мобилки первые поняли, как ранок работает, и да, не все мобильные игры даже такого формата сделаны плохо, просто мало кто готов рисковать инвестициями при такой конкурентной среде, но есть тот же Genshin Impact, который, с точки зрения геймдизайна, сделан прекрасно, но обладает вполне стандартными манипулятивными механиками из мобильного гейминга - все эти боевые пропуски, премиумы, покупка валюты, покупка предметов из игры, лутбоксы, и.т.д
История, кстати, вполне циклична, насколько мне известно, подобная монетизация начиналась не с консолей или мобильных игр, а с ММОРПГ на ПК
На ПК игры сервисы уже давно есть, скорее они реально пробились на консоли.
(На ПК и ММОРПГ, и мобы, и онлайн шутеры с шапками, и P2W модели, и подписки, и боевые пропуски, и вип статусы, и всё на свете успевали продавать до того, как это адаптировали на мобильные игры, не зря пиратство таким популярным было) не
Playrix
Headquarter: Dublin, Ireland
Я один первый раз слышу про них?
Видимо, Вы не заходили в Google Play: их игры в топ-1 среди казуальных игр
Не один, но это вопрос скорее что последнюю игрушку я запускал учась в универе лет 7 назад) возможно стоит попробовать
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