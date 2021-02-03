Из российских компаний в список попала Mail.ru Group.

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Игровой студии удалось за год подняться на третье место с седьмого благодаря казуальным играм Gardenscapes — New Acres и Fishdom: Deep Dive. Об этом следует из рейтинга аналитической компании App Annie (есть у vc.ru).

Первое и второе места заняли китайские Tencent and NetEase — они лидируют в рейтинге четвертый год подряд. Среди российских компаний в мировой список попала Mail.Ru Group на 51 место. Кроме того, Mail.ru Group вошла в пятёрку издателей мобильных игр в регионе EMEA (в него входят Европа, Ближний Восток и Африка).

App Annie не раскрывает доходы издателей. За девять месяцев 2020 года консолидированная выручка Tencent, которой кроме мессенджера WeChat принадлежат собственные платежные системы и другое, достигла $49,8 млрд. Выручка NetEase, которая разрабатывает игры и управляет поисковиком и почтовым сервисом, — $7,7 млрд, пишет РБК. Playrix финансовые показатели не раскрывает.

В сентябре 2020 года Playrix поднялась на второе место в мире по выручке среди студий мобильных игр. По данным компании, на пике ограничений из-за Covid-19 ежемесячное количество пользователей выросло на 50% до 180 млн, а продажи выросли примерно на 60% до $1,75 млрд за первые восемь месяцев 2020 года.

Основатели Playrix россияне Игорь и Дмитрий Бухманы создали первую игру в 2001 году, а в 2004 году зарегистрировали компанию Playrix. Среди игр разработчика — Fishdom и Gardenscapes.