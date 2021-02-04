Zaycev.net в суде обязали выплатить 3,8 млн рублей из-за нарушения прав на песни Статьи редакции
При повторном иске музыкальному сервису может грозить блокировка.
- Московский городской суд удовлетворил два иска лейбла «Первое музыкальное издательство» (владеет правами на 50 тысяч российских музыкальных произведений) к ООО «Зайцев.нет» (управляет бесплатными музыкальными сайтами zaycev.net и mp3party.net), пишет «Коммерсантъ». Издательство требовало блокировки ссылок на пиратские копии песен и денежных компенсаций.
- В первом иске речь идёт о сайте mp3party.net и песнях группы «Ленинград», «Агата Кристи» и других. По этой претензии суд решил взыскать с компании 3,23 млн рублей из запрошенных 40 млн рублей.
- Во втором иске издатель требовал заблокировать ссылки на сайте zaycev.net с песнями в том числе Любови Успенской. Сервис должен будет выплатить «Первому музыкальному издательству» 660 тысяч рублей.
- В «Зайцев.нет» не согласны с требованиями. По словам представителя компании, она поддерживает законное использование музыкальных произведений, но при работе с лейблами «не всегда получает актуальную информацию о смене правообладателя песни».
- К «Зайцев.нет» подано еще несколько исков, в том числе от Национального музыкального издательства, Национального цифрового агрегатора и «Юнайтед мьюзик групп», обнаружил «Ъ».
- Zaycev.net могут полностью заблокировать, если сайт не удовлетворит требования исков и хотя бы один из правообладателей снова обратится в суд, говорит управляющий партнер Semenov & Pevzner Роман Лукьянов.
- ООО «Зайцев.нет» создано в 2004 году. По данным «Контур.Фокуса», компанией владеют Артем Бигильдеев и Евгений Трухин, её выручка в 2019 году — 131,4 млн рублей, чистая прибыль — 11,2 млн рублей. Сайт долго был пиратским, но в 2016 году объявил о смене стратегии, когда заключил мировое соглашение с Velvet Music — она требовала навечно заблокировать сервис.
Они ещё существуют? И работают централизованно? Даже не знаю, какой из этих вопросов волнует меня больше.
Удивительно, что в 2021 году, когда есть огромное количество доступных и удобных стриминговых сервисов, Zaycev.net и подобные проекты успешно существуют и имеют сотни тысяч ежедневного трафика.
Действующий утюг
Куча мобильных автономных плееров, которые только в файлы разного формата умеют — вот где, похоже, ответ кроется.
У меня до сих пор USB-плеер от Creative жив, на 512mb. Ему уже лет 15, наверное, и ни фига ему не делается — аккумулятора нет, он на обычной ААА-батарейке 🤭
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