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Рая Хачатрян

Microsoft представила платформу внутри Teams для общения, обучения и организации сотрудников Статьи редакции

Она должна помочь спланировать дела, предотвратить эмоциональное выгорание и найти «нужных» коллег.

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О запуске платформы Viva vc.ru рассказали в компании. Она объединяет все необходимое удалённому работнику в единое решение непосредственно в Teams, отметил гендиректор Microsoft Сатья Наделла.

Платформа состоит из четырёх частей — Connections, Insights, Learning и Topics. Каждая из них нацелена на улучшение показателей работы — вовлеченности, улучшение эмоционального состояния, обучения и обмена знаниями.

Viva Connections — это персонализированное цифровое рабочее место, она позволяет сотруднику общаться с коллегами, ставить задачи и получать доступ к ресурсам компании — внутренней политике, новостям и корпоративным сообществам.

Компания обещает отдельное приложение Connections для ПК, которое появится для публичного тестирования в первой половине 2021 года, а также мобильное приложение до конца года.

Viva Insights поможет сотрудникам предотвратить эмоциональное выгорание и грамотно использовать время: планировать работу и перерывы, распределять обязанности. Менеджеры и руководители могут использовать данные о проведённых встречах Teams или других сервисов, например, Zoom и Workday, а также получить рекомендации для улучшения работы команды, заявили в Microsoft.

Viva Learning объединяет все учебные ресурсы, доступные для компании, в одном месте — пользователи могут получить доступ к курсам от Microsoft Learn, Skillsoft, Coursera, Pluralsight, edX, а также к собственным учебным материалам организации.

Viva Topics использует искусственный интеллект, чтобы создать карточки по категориям, например, «проекты», «продукты», «процессы» и «клиенты». Это облегчит поиск необходимой информации, отмечают в Microsoft.

Платформа автоматически создаёт карточки с темами, когда сотрудники работают в Мicrosoft 365 и Teams — в них объединяется вся необходимая информация о документах, видео и связанных с темой экспертах. Также можно интегрировать информацию из сторонних сервисов, например, ServiceNow и Salesforce.

#новость #microsoft

10 10 комментариев
6
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Dmitriy Dorian

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Породили очередного неповоротливого монстра с наверняка непостигаемой логикой интерфейса и запутанностью (почти квантовой) :) 

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Sergey Kit

0

где ссылка на сам сервис? 🙄

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Artem Petrenkov

Sergey
0

https://www.microsoft.com/en/microsoft-teams/group-chat-software

Chat, Meetings, Calling, Collaboration…
Microsoft Teams is the hub for team collaboration in Microsoft 365 that integrates the people…
www.microsoft.com
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Artem Petrenkov

Sergey
0

https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-viva

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Artem Petrenkov

0

В общем, они запилили соцсеть/корпоративный портал в мессенджер.

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Кирилл Баскус

Artem
0

У тебя для этого есть Yammer. Это скорее ориентация на университеты и школы

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Artem Petrenkov

Кирилл
0

Viva Connections интегрируется с Yammer. В общем, там какой-то непонятный корпоративный монстр.

Для корпоративного обучения — Viva Learning.

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ilia

0

Забавно выглядит "не даст перегореть" - там, судя по всему, по факту напоминалка будет "отвлекись".

Надо смотреть, но Оп опыту Teams да все вот это теперь - будет какой-то "черт ногу сломит" и "каша из всего"..

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Konstantin Isaev

0

Не, ну идея неплохая...
Осталось заставить свою компанию перестать переписываться в почте и обновиться с windows 8. 

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Daniil Shvedov

0

Жалко «цитирование» в релиз не вошло

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