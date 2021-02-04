Она должна помочь спланировать дела, предотвратить эмоциональное выгорание и найти «нужных» коллег.

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О запуске платформы Viva vc.ru рассказали в компании. Она объединяет все необходимое удалённому работнику в единое решение непосредственно в Teams, отметил гендиректор Microsoft Сатья Наделла.

Платформа состоит из четырёх частей — Connections, Insights, Learning и Topics. Каждая из них нацелена на улучшение показателей работы — вовлеченности, улучшение эмоционального состояния, обучения и обмена знаниями.

Viva Connections — это персонализированное цифровое рабочее место, она позволяет сотруднику общаться с коллегами, ставить задачи и получать доступ к ресурсам компании — внутренней политике, новостям и корпоративным сообществам.

Компания обещает отдельное приложение Connections для ПК, которое появится для публичного тестирования в первой половине 2021 года, а также мобильное приложение до конца года.

Viva Insights поможет сотрудникам предотвратить эмоциональное выгорание и грамотно использовать время: планировать работу и перерывы, распределять обязанности. Менеджеры и руководители могут использовать данные о проведённых встречах Teams или других сервисов, например, Zoom и Workday, а также получить рекомендации для улучшения работы команды, заявили в Microsoft.

Viva Learning объединяет все учебные ресурсы, доступные для компании, в одном месте — пользователи могут получить доступ к курсам от Microsoft Learn, Skillsoft, Coursera, Pluralsight, edX, а также к собственным учебным материалам организации.

Viva Topics использует искусственный интеллект, чтобы создать карточки по категориям, например, «проекты», «продукты», «процессы» и «клиенты». Это облегчит поиск необходимой информации, отмечают в Microsoft.