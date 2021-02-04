Компания обсуждает, как можно ограничить сбор и отслеживание данных в приложениях на Android, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Google пытается прислушиваться к пользователям, защищая их конфиденциальность и одновременно угодить разработчикам и рекламодателям — компания получает больше $100 млрд выручки от рекламы. Сейчас Google изучает мнение заинтересованных сторон.



«Мы всегда ищем способы работать с разработчиками, чтобы поднять планку конфиденциальности, создавая при этом здоровую экосистему для поддержки рекламы», — сказали изданию в Google.



Изучение альтернативы всё ещё находится на начальной стадии, и Google пока не решила, когда и как будет вносить изменения. Компания также планирует изменения в браузере Chrome и уверяет рекламодателей, что они также не повлияют на качество рекламы, пишет Bloomberg.

В 2020 году компания заявила, что намерена отказаться от сторонних файлов cookie в Chrome в течение двух лет. В январе 2021 года компания объявила об эффективности технологии под названием FLoC, которая должна заменить cookie — по сравнению с рекламой на основе файлов cookie, FLoC обеспечивает не менее 95% конверсий.

Чтобы защитить данные пользователей, Apple с 8 декабря обязала разработчиков приложений сообщать пользователям, какие данные они собирают. После появления «ярлыков конфиденциальности» разработчики потеряли доступ по умолчанию к IDFA (идентификатору устройств Apple для атрибуции рекламы и аналитики). Теперь им придётся запрашивать у пользователей разрешение на использование данных.

С тех пор Google не обновляет свои приложения на iOS. Как пишет Fast Company, Google не хочет предоставить данные для создания «ярлыков конфиденциальности» из-за отрицательной реакции пользователей после того, как они ознакомились с информацией от других компаний, например, от Facebook.

