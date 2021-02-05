МВД добавит в приложение определитель номеров мошенников Статьи редакции
Для работы сервиса приложению нужен доступ к списку контактов, и в случае утечки данные могут оказаться в свободном доступе, считают эксперты.
- МВД 4 февраля объявило тендер на доработку мобильного приложения на 63 млн рублей. Исполнитель должен интегрировать в приложение модуль «Антимошенник», пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на сайт госзакупок.
- Приложению потребуется доступ к телефонной книге пользователя, следует из тендерной документации. При звонке с неизвестного номера мобильное приложение сопоставит его со списком мошеннических номеров правоохранителей. В случае совпадения номеров на экране появится предупреждение, что звонят мошенники. Пользователь также сможет составить «белый» список доверенных номеров.
- Инициатива МВД снизит объёмы мошенничества, допускает директор центра Solar appScreener компании «Ростелеком-Солар» Даниил Чернов. Но если приложение определяет только входящие мошеннические вызовы, ему не требуется доступ к контактам.
- Глава отдела информационной безопасности «СерчИнформ» Алексей Дрозд пояснил, что у приложение МВД будут такие же функции, как у сервисов Who Calls и Get Contact — с помощью них пользователь может узнать, как он подписан в контактах других людей. Но фактически сервисы собирают базы телефонных номеров.
- По его мнению, инициатива может привести к утечке данных, поскольку их будут обрабатывать на сторонних серверах. А приложение достаточно интегрировать с базами контактов мошенников — их собирают, например, банки и операторы связи. Также Дрозд считает, что в приложение можно добавить форму для самостоятельной жалобы на мошенников.
- Собственный определитель номера есть у «Яндекса» — сервис добавил его в приложение в мае 2019 года, похожие сервисы есть у Google и «Лаборатории Касперского». В декабре 2020 года бесплатный определитель номеров клиентов своей экосистемы запустил «Тинькофф».
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3 комментария
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Главное, чтобы не добавили в список предустановленного софта для смартфонов.
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А кто мвд захочет доверить список контактов?) тем более такие функции есть уже в гетконтакт и касперком
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