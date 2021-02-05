Сервисы
Евгения Евсеева

МВД добавит в своё приложение определитель номеров мошенников Статьи редакции

Для работы сервиса приложению нужен доступ к списку контактов, и в случае утечки данные могут оказаться в свободном доступе, считают эксперты.

  • МВД 4 февраля объявило тендер на доработку своего мобильного приложения на 63 млн рублей. Исполнитель должен интегрировать в приложение модуль «Антимошенник», пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на сайт госзакупок.
  • Приложению потребуется доступ к телефонной книге пользователя, следует из тендерной документации. При звонке с неизвестного номера мобильное приложение сопоставит его со списком мошеннических номеров, который есть у МВД. При совпадении номеров на экране появится предупреждение, что звонят мошенники. Пользователь также сможет составить «белый» список доверенных номеров.
  • Инициатива МВД снизит объёмы мошенничества, допускает директор центра Solar appScreener компании «Ростелеком-Солар» Даниил Чернов. Но если приложение определяет только входящие мошеннические вызовы, ему не требуется доступ к контактам.
  • Глава отдела информационной безопасности «СерчИнформ» Алексей Дрозд пояснил, что у приложение МВД будут такие же функции, как у сервисов Who Calls и Get Contact — с помощью них пользователь может узнать, как он подписан в контактах других людей. Но фактически сервисы собирают базы телефонных номеров.
  • По его мнению, инициатива может привести к утечке данных, поскольку их будут обрабатывать на сторонних серверах. А приложение достаточно интегрировать с базами контактов мошенников — их собирают, например, банки и операторы связи. Также Дрозд считает, что в приложение можно добавить форму для самостоятельной жалобы на мошенников.
  • МВД запустило собственное приложение в 2014 году — оно позволяет узнать, где находятся ближайшие участки МВД, получить данные о разыскиваемых преступниках и экстренно вызвать полицию.
  • Собственный определитель номера есть у «Яндекса» — сервис добавил его в приложение в мае 2019 года, похожие сервисы есть у Google и «Лаборатории Касперского». В декабре 2020 года бесплатный определитель номеров клиентов своей экосистемы запустил «Тинькофф».

#новость

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69 69 комментариев
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69 комментариев
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Mr Nobody

49

Хорошая попытка, мусора, но нет

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Ivan Vishnyakov

Mr
4

А то у них твоих контактов нет, конешноконешно

Ответить

Alex Alen

Ivan
1

Если есть, то зачем это приложение и зачем они телефоны проверяют?

Ответить

Михаил М

Alex
0

Чтобы мошенники не могли разводить всех подряд.

Ответить

Александр Белов

Ivan
0

Если ты не хранишь контакты на симке, то конечно же нету. И это не сарказм. 

Ответить

El Negro

Ivan
0

Про инициативу минцифры (мы знаем чья это инициатива) тут почитай https://www.google.com/amp/s/meduza.io/amp/feature/2021/02/04/mintsifry-hochet-dat-silovikam-dostup-k-geolokatsii-abonentov-bez-sanktsii-suda-yakoby-dlya-poiska-propavshih-lyudey-no-i-sledit-za-grazhdanami-konechno-stanet-prosche

Ответить

Sergei Soloviev

25

МВД вместо того, чтобы используя существующие базы, сажать мошенников, занимается освоениев бюджетов. Возникает вопрос об эффективности работы данного ведомства.

Ответить

Алексей Патрин

Sergei
18

Эффективность на днях продемонстрировали по всей стране)

Ответить

Sergei Soloviev

Алексей
9

Только и могут беззащитных бить во имя хозяина :( 

Ответить

Цветной глобус

Sergei
0

Так если всех мошенников пересажать, кто 'работать' будет? 

Ответить

Александр Кузнецов

6

А кто мвд захочет доверить список контактов?) тем более такие функции есть уже в гетконтакт и касперком

Ответить

Konstantin_Andreevich

Александр
2

Они хотят напрямую, без посредников

Ответить

Silanser

0

Мошенники добавят в свое приложение определитель их конкурентов!
Вопрос в другом, зачем Россиянам кормить 340.000 россгвардейцев это же как минимум 13 ярдов в месяц, чем они всем занимаются?

Ответить

Михаил Сметанников

Silanser
13

Выйди в центр города с табличкой Навальный - узнаешь=)

Ответить

Silanser

Михаил
0

Ну судя по последней ситуации можно и не выходить, а написать в вк и они сами приедут)

Ответить

Sergei Timofeyev

Silanser
5

Если испытываешь проблемы с деньгами, то и социальное жильё предоставят от 5 до 25 дней.

Ответить

Silanser

Sergei
0

Я видел как оно выглядит и что больше меня удивило, это туалет на возвышенности, как трон!

Ответить

Sergei Timofeyev

Silanser
1

чтобы все видели, что ты там делаешь.

Ответить

Bulat Ziganshin

Silanser
0

это ж апарт-дворец!

Ответить

Sergei Timofeyev

2

Пусть ещё добавят к своему приложению, определение количество штрафов, участие в митингах и геолокацию, доступную при звонке вам.

Ответить

Sergey S

Sergei
6

Вы разглашаете детали ТЗ, составляющие гостайну, пройдемте, гражданин. 

Ответить

Sergei Timofeyev

Sergey
0

Вы снег для начала почистите, а то не пройдём. При звонке вам чиновника показывает медианный размер взятки.

Ответить

Piar Creative

Sergey
0

))

Ответить

Кирилл Баскус

3

Главное, чтобы не добавили в список предустановленного софта для смартфонов.

Ответить

Evgeny Soulmatix

Кирилл
0

Так а ещё зачем? Мошенников ловить что-ли?

Ответить

Павел

Кирилл
0

Да пусть добавляют - удалил, не запуская, и до свидания. Деньги жалко, это да. Вот нет бы открытое api выкатить, но пока у нас только «as is” до “to be” не доросли, ох уж этот новомодный правительственный слэнг. 

Ответить

Кирилл Баскус

Павел
0

Чето я сомневаюсь, что у них продуктовый подход)

Ответить

Sergey Vasiliev

3

Кто будет ставить приложение МВД, ебнулись что-ли 

Ответить

Denis Kiselev

2

На iOS подобные приложения не получают доступ к списку контактов.

Операционная система запрашивает базу у приложения, и сама сопоставляет номер звонящего с кэшем базы для получения его описания.

Определители номера много у кого есть. Яндекс, 2ГИС, Тиньков, МТС и тп

Ответить

Николай Левин

Denis
1

Так о том, что доступ на самом деле не нужен писали и в статье) Просто МВД хочет собрать побольше данных

Ответить

Denis Kiselev

Николай
0

То то и оно - что в статье указан невозможный для iOS механизм работы: приложение не получает никогда уведомление о звонке и ничего не сможет показать. Операционная система не отдаёт в приложение эти данные.

Поэтому у меня и непонимание: это в статье не совсем разобрались, или в мвд.

Но определители номера на iOS точно не воруют телефонные книги.

Ответить

Никита Лужецкий

Denis
0

Доступ к звонкам можно на Android получить

Доступ к телефонным книгам на любой ОС может приложение получить

Ответить

Denis Kiselev

Никита
0

На iOS для того, чтобы быть определителем номера не нужно получать доступ к звонкам, и уж точно - не нужна телефонная книга.

Ответить

Никита Лужецкий

Denis
0

Да, я про тоже)

Ответить

Piar Creative

1

У меня Яндекс и 2ГИС определители организаций и мошенников стоят. И никто не украл ничего) чего бояться. Просто через Настройки включается. Удобная тема

Ответить

Самостоятельный танк88

Piar
1

У них нет задачи поиметь тебя.

У них задача заиметь тебя — и с этим они, судя по тому, что ты доволен, успешно справились 🤭

Ответить

Piar Creative

Самостоятельный
0

Тут важна сама идея. Мне удобно, когда звонит незнакомый номер и подписывается какая это организация. Если банк или мошенники, то так же написано предупреждение. Украдут мои контакты) и что они с ними будут делать))) ну пусть позвонят всем или занесут в базу) чего бояться, если там нет террористов или каких-то «барыг»))

Ответить

Самостоятельный

Piar
1

Чего ты заладил про воровство 🤭

Никто у тебя ничего воровать не собирается. Никому не нужны твои контакты. Всем нужен твой круг общения.

Ответить

Piar Creative

Самосто…
1

Ну и пусть)) опять же, барыг и террористов нет) чего бояться тогда))

Ответить

Самостоятельный

Piar
0

Ну, я о чём и говорю: всё ок, если ты доволен — они со своей задачей справились успешно 🙂

Ответить

Piar Creative

Самосто…
1

А кому идея не нравится - не качайте приложение)) всё просто)

Ответить

Самостояте

Piar
0

Тут уже 40 с лишним комментариев. Из них довольных — только ты один. Так что из присутствующих никто это приложение не скачает, будь спок 🤭

Ответить

Sergei

Самосто…
0

Он прав: приложение вам не навязывают. Пока.

Ответить

Denchis Denis

Piar
0

Биг дата сайленс 😎👍
Персональная информация, цифровой слепок... 1984 ☝️😉

Ответить

Сергей Щукин

Denchis
1

Дата сайленс?🤔 точно?

Ответить

Павел

Piar
0

 чего бояться, если там нет террористов или каких-то «барыг»))

С чего вы это взяли? У вас 5 номеров максимально доверенных лиц? Может условный «Валера-одноклассник» готовится подорвать основы государственности агитирую к антиправительственным митингам, или «Руслан Т.», разбив кредитную машину, пошёл колымить на разносе по закладкам. А потом вы попадёте, по ошибке, конечно, в некую выборку, с которой надо провести разъяснительную беседу. 

Ответить

Самостоятельный

Павел
0

Вот зачем ты ему спойлеров накидал? Ему же теперь будет неинтересно жить и ждать! 😒

Ответить

Денис Семенов

2

А почему операторы, если есть база всех этих мошейничиских номеров, не могут что-то делать. От блокировки номера, до голосового уведомления вначале?

Ответить

Sergei Timofeyev

Денис
0

Это расходы.

Ответить

Sergey Rozenblat

Денис
0

Если есть уже база, то почему нельзя их сразу в тюрьму то посадить?

Ответить

Азамат Салахов

1

Проще всего интегрироваться с аналогичным приложением Яндекса, который и так уже под контролем государства. Определитель яндекса уже сравнивает номера и говорит, что за организация звонит, ее же расширить списком мошенников.

Ответить

Evgeny Permyakov

1

Ждём приложение от Военкомата

Ответить

Vitaliy Siciliano

1

Следующий шаг для этого приложения это введение программы лояльности. Посидел в атозаке - 1 бал. Сутки в отделении - 10. Приехали к тебе домой с обыском - ещё 10.

Ответить

Сергей Щукин

Vitaliy
0

Наоборот

Ответить

Linar Sadykov

0

Интересен алгоритм блокировки, ну и разблокировки. Купил номер а он в чёрном списке;)

Ответить

Vladimir Potapev

Linar
0

Эта проблема прям щас есть. И такое решается только на уровне телеком-операторов. Все эти приложения - костыль + утечка данных на сторону.

Ответить

Эд Сабиров

0

..."со списком мошеннических номеров правоохранителей".

Ответить

Для Сохранения

0

Ещё потребовать предустановку с правом доступа к гео и адресной книге.

Ответить

Sergei Timofeyev

Для
0

и файлам медиа

Ответить

Цветной глобус

0

02 первый в списке? 

Ответить

Игорь Чичинин

0

Миллион долларов на приложение? Спроси у Яндекса и у Тинькофф сколько они потратили на определитель номера... число отмыв бабок

Ответить

Игорь Чичинин

Игорь
0

К тому же мало кто даст доступ к своим данным правительству. У них и так достаточно, куда дальше то лезут

Ответить

Никита Лужецкий

0

Ппц, как освоить 63 млн руб и сделать непонятно что и непонятно зачем

Ответить

Цветной глобус

0

Не - не, я точно им данные не дам.
Нехер им знать номера 'Саша Шишки' или, например 'Серёга (если Саша не берет)' 

Ответить

Юрий Карпов

Цветной
0

Сори, не вам

Ответить

Юрий Карпов

0

Глупцы) Все уж всё поняли) Хватит уже, пора закругляться)

Ответить

Юрий Карпов

0

Я к тому, что каждая  порция их нового законодательного творчества кроме как смеха у думающей массы не вызывает)

Ответить

Denchis Denis Shaykin

0

Новые дачи строить над, а бабла нема. Вот и тендер на разработку подъехал. Но зачем изобретать велосипед, когда уже есть вполне рабочие аналоги 🤪

Ответить

Vasiliy Leytman

0

Да уж сразу анальные зонды как в саус парке, за уменьшение процента по ипотеке на 0.5 или что там нужно сейчас пролетариату, пакет с макаронами и маслом? ;)

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