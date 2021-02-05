МВД добавит в своё приложение определитель номеров мошенников Статьи редакции
Для работы сервиса приложению нужен доступ к списку контактов, и в случае утечки данные могут оказаться в свободном доступе, считают эксперты.
- МВД 4 февраля объявило тендер на доработку своего мобильного приложения на 63 млн рублей. Исполнитель должен интегрировать в приложение модуль «Антимошенник», пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на сайт госзакупок.
- Приложению потребуется доступ к телефонной книге пользователя, следует из тендерной документации. При звонке с неизвестного номера мобильное приложение сопоставит его со списком мошеннических номеров, который есть у МВД. При совпадении номеров на экране появится предупреждение, что звонят мошенники. Пользователь также сможет составить «белый» список доверенных номеров.
- Инициатива МВД снизит объёмы мошенничества, допускает директор центра Solar appScreener компании «Ростелеком-Солар» Даниил Чернов. Но если приложение определяет только входящие мошеннические вызовы, ему не требуется доступ к контактам.
- Глава отдела информационной безопасности «СерчИнформ» Алексей Дрозд пояснил, что у приложение МВД будут такие же функции, как у сервисов Who Calls и Get Contact — с помощью них пользователь может узнать, как он подписан в контактах других людей. Но фактически сервисы собирают базы телефонных номеров.
- По его мнению, инициатива может привести к утечке данных, поскольку их будут обрабатывать на сторонних серверах. А приложение достаточно интегрировать с базами контактов мошенников — их собирают, например, банки и операторы связи. Также Дрозд считает, что в приложение можно добавить форму для самостоятельной жалобы на мошенников.
- МВД запустило собственное приложение в 2014 году — оно позволяет узнать, где находятся ближайшие участки МВД, получить данные о разыскиваемых преступниках и экстренно вызвать полицию.
- Собственный определитель номера есть у «Яндекса» — сервис добавил его в приложение в мае 2019 года, похожие сервисы есть у Google и «Лаборатории Касперского». В декабре 2020 года бесплатный определитель номеров клиентов своей экосистемы запустил «Тинькофф».
Хорошая попытка, мусора, но нет
А то у них твоих контактов нет, конешноконешно
Если ты не хранишь контакты на симке, то конечно же нету. И это не сарказм.
Про инициативу минцифры (мы знаем чья это инициатива) тут почитай https://www.google.com/amp/s/meduza.io/amp/feature/2021/02/04/mintsifry-hochet-dat-silovikam-dostup-k-geolokatsii-abonentov-bez-sanktsii-suda-yakoby-dlya-poiska-propavshih-lyudey-no-i-sledit-za-grazhdanami-konechno-stanet-prosche
МВД вместо того, чтобы используя существующие базы, сажать мошенников, занимается освоениев бюджетов. Возникает вопрос об эффективности работы данного ведомства.
Эффективность на днях продемонстрировали по всей стране)
А кто мвд захочет доверить список контактов?) тем более такие функции есть уже в гетконтакт и касперком
Мошенники добавят в свое приложение определитель их конкурентов!
Вопрос в другом, зачем Россиянам кормить 340.000 россгвардейцев это же как минимум 13 ярдов в месяц, чем они всем занимаются?
Выйди в центр города с табличкой Навальный - узнаешь=)
Если испытываешь проблемы с деньгами, то и социальное жильё предоставят от 5 до 25 дней.
Пусть ещё добавят к своему приложению, определение количество штрафов, участие в митингах и геолокацию, доступную при звонке вам.
Вы снег для начала почистите, а то не пройдём. При звонке вам чиновника показывает медианный размер взятки.
Главное, чтобы не добавили в список предустановленного софта для смартфонов.
На iOS подобные приложения не получают доступ к списку контактов.
Операционная система запрашивает базу у приложения, и сама сопоставляет номер звонящего с кэшем базы для получения его описания.
Определители номера много у кого есть. Яндекс, 2ГИС, Тиньков, МТС и тп
Так о том, что доступ на самом деле не нужен писали и в статье) Просто МВД хочет собрать побольше данных
То то и оно - что в статье указан невозможный для iOS механизм работы: приложение не получает никогда уведомление о звонке и ничего не сможет показать. Операционная система не отдаёт в приложение эти данные.
Поэтому у меня и непонимание: это в статье не совсем разобрались, или в мвд.
Но определители номера на iOS точно не воруют телефонные книги.
Доступ к звонкам можно на Android получить
Доступ к телефонным книгам на любой ОС может приложение получить
На iOS для того, чтобы быть определителем номера не нужно получать доступ к звонкам, и уж точно - не нужна телефонная книга.
У меня Яндекс и 2ГИС определители организаций и мошенников стоят. И никто не украл ничего) чего бояться. Просто через Настройки включается. Удобная тема
Самостоятельный танк88
У них нет задачи поиметь тебя.
У них задача заиметь тебя — и с этим они, судя по тому, что ты доволен, успешно справились 🤭
Тут важна сама идея. Мне удобно, когда звонит незнакомый номер и подписывается какая это организация. Если банк или мошенники, то так же написано предупреждение. Украдут мои контакты) и что они с ними будут делать))) ну пусть позвонят всем или занесут в базу) чего бояться, если там нет террористов или каких-то «барыг»))
Чего ты заладил про воровство 🤭
Никто у тебя ничего воровать не собирается. Никому не нужны твои контакты. Всем нужен твой круг общения.
Ну и пусть)) опять же, барыг и террористов нет) чего бояться тогда))
Ну, я о чём и говорю: всё ок, если ты доволен — они со своей задачей справились успешно 🙂
А кому идея не нравится - не качайте приложение)) всё просто)
Биг дата сайленс 😎👍
Персональная информация, цифровой слепок... 1984 ☝️😉
чего бояться, если там нет террористов или каких-то «барыг»))
С чего вы это взяли? У вас 5 номеров максимально доверенных лиц? Может условный «Валера-одноклассник» готовится подорвать основы государственности агитирую к антиправительственным митингам, или «Руслан Т.», разбив кредитную машину, пошёл колымить на разносе по закладкам. А потом вы попадёте, по ошибке, конечно, в некую выборку, с которой надо провести разъяснительную беседу.
Самостоятельный
Вот зачем ты ему спойлеров накидал? Ему же теперь будет неинтересно жить и ждать! 😒
А почему операторы, если есть база всех этих мошейничиских номеров, не могут что-то делать. От блокировки номера, до голосового уведомления вначале?
Если есть уже база, то почему нельзя их сразу в тюрьму то посадить?
Проще всего интегрироваться с аналогичным приложением Яндекса, который и так уже под контролем государства. Определитель яндекса уже сравнивает номера и говорит, что за организация звонит, ее же расширить списком мошенников.
Следующий шаг для этого приложения это введение программы лояльности. Посидел в атозаке - 1 бал. Сутки в отделении - 10. Приехали к тебе домой с обыском - ещё 10.
Интересен алгоритм блокировки, ну и разблокировки. Купил номер а он в чёрном списке;)
Эта проблема прям щас есть. И такое решается только на уровне телеком-операторов. Все эти приложения - костыль + утечка данных на сторону.
Ещё потребовать предустановку с правом доступа к гео и адресной книге.
Миллион долларов на приложение? Спроси у Яндекса и у Тинькофф сколько они потратили на определитель номера... число отмыв бабок
К тому же мало кто даст доступ к своим данным правительству. У них и так достаточно, куда дальше то лезут
Я к тому, что каждая порция их нового законодательного творчества кроме как смеха у думающей массы не вызывает)
Новые дачи строить над, а бабла нема. Вот и тендер на разработку подъехал. Но зачем изобретать велосипед, когда уже есть вполне рабочие аналоги 🤪
Да уж сразу анальные зонды как в саус парке, за уменьшение процента по ипотеке на 0.5 или что там нужно сейчас пролетариату, пакет с макаронами и маслом? ;)
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