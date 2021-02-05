В компании говорят, что если всё лицензионное, «проблем возникнуть не должно».

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Компьютерная фирма «1С» выпустила в начале года обновление собственной платформы для предприятий, из-за которого у пользователей возникли проблемы, заметил венчурный инвестор Константин Синюшин.

О жалобах Синюшину рассказали его коллеги из России. По его словам, теперь платформа «запрашивает проверку лицензионной чистоты» установленных программ. После этого «1С» блокирует работу бухгалтерии «до представления им документов за 15 лет».

В комментариях к посту Синюшина в Facebook пользователи заметили, что проблема возникает только при использовании «ломанных» версий. Однако сам инвестор говорит, что она касается и полностью «чистых» программ.

1 февраля компания признала, что у некоторых пользователей «1С:Предприятия» появляется ошибка «Обнаружено нарушение целостности системы». Служба поддержки объяснила, что ошибка возникает из-за системы защиты от незаконного использования программ компании.

Например, такая проблема может возникнуть, если пользователь не купил «основную» программу «1С:Предприятие» и клиентские лицензии на рабочие места или использует вместо купленной другую версию программы.

Чтобы восстановить работу, компания предлагает пользователям самостоятельно провести аудит системы — сохранить архивную копию своей базы, удалить нелегальные программы и эмуляторы ключей. Также «1С» предлагает докупить лицензии на рабочие места, если их нет у пользователя.

Кроме того, компания предложила временные лицензии, так как «не все пользователи имеют квалификацию быстро выявить описанную проблему и устранить её». Получить их можно бесплатно до 15 марта 2021 года — лицензии будут действовать 60 дней.