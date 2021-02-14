Сервисы
Tatiana Chernyshova

От Skype к робокурьерам, от Oculus — к военным дронам: стартапы предпринимателей после крупных проектов Статьи редакции

Янус Фриис, Макс Левчин, Палмер Лаки и другие строят новых «единорогов» — и некоторые уже построили

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Стартап, который сделал сооснователя PayPal миллиардером

Макс Левчин известен как сооснователь платёжного сервиса PayPal, который в 2002 году за $1,5 млрд купила Ebay. Кроме того, предприниматель создал фотохостинг Slide. Его в 2010-м приобрела Google за $182 млн, правда, впоследствии закрыла.

Левчин также был председателем совета директоров Yelp и членом совета директоров Yahoo!

 HVF

На личном сайте Левчин выделяет два проекта, которыми занимается в последнее время: трекер для планирования беременности Glow и сервис для онлайн-покупок в рассрочку Affirm. Оба вышли из инкубатора стартапов HVF, предприниматель основал его в 2011 году.

Glow появился в 2013-м и с момента основания привлёк $23 млн. Со временем проект превратился в семейство сервисов. Приложения с базовым набором функций — бесплатные, но в них есть премиум-аккаунты:

  • Glow — приложение для планирования беременности.
  • Nurture — позволяет отслеживать самочувствие и здоровье женщины во время беременности.
  • Baby — помогает родителям следить за развитием ребенка в первые месяцы жизни.
  • Eve — приложение для контроля менструального цикла и сексуальной жизни.
Сервисы Glow. Сообщество Glow Community по проблемам женского здоровья, в которое входят пользователи сервисов, по данным самой компании, объединяет 16 млн человек

По данным Research and Markets, на приложения для планирования беременности приходится 62,28% рынка фемтеха. К концу 2030 года этот сегмент может вырасти до $1,78 млрд.

Левчин уверен, что приложение для планирования беременности — хорошая точка входа на рынок медицины. Предприниматель надеется, что Glow станет «будущим страхования здоровья» за счёт бизнес-модели:

  • Пользователи готовы делиться данными о здоровье и отслеживать их, особенно женщины, которые не могут забеременеть. Задача Glow — собирать и анализировать эти данные, чтобы впоследствии лучше определять цены на страховые продукты.
  • Кроме того, у компании есть фонд, куда пользовательницы могут вкладывать по $50 в месяц. Если они не забеременеют в течение 10 месяцев, им вернут деньги плюс сумму от фонда, которую можно потратить на лечение.

В 2012-м Левчин запустил сервис быстрого онлайн-кредитования Affirm. С его помощью в интернете можно купить в рассрочку товары от магазинов-партнеров. Affirm заранее показывает клиентам, сколько они будут платить: без скрытых комиссий, штрафов за просрочку платежа, сложных процентов и других непредвиденных расходов.

Интерфейс Affirm

У проекта более 6000 партнёров, в том числе Walmart, Peloton, Oscar de la Renta, Audi и Expedia. Выручка компании за 2020 финансовый год составила $509,5 млн, что на 93% больше, чем годом ранее.

В сентябре 2020 года Affirm получила $500 млн. Согласно Crunchbase, общий объем инвестиций в сервис — $1,5 млрд. Компания вышла на биржу Nasdaq 13 января 2021 года и привлекла $1,2 млрд в ходе размещения при оценке в $23,6 млрд. После IPO Левчин стал миллиардером: Forbes оценил его состояние в $2,7 млрд.

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Конкурс от NASA вдохновил сооснователя Skype на создание робокурьеров

Основатели Skype Янус Фриис и Никлас Зеннстрём вместе создали не только видеосервис, который они продали Ebay в 2005 году за $4,1 млрд. Ещё они основали сервис интернет-телевидения Joost, файлообменник Kazaa и музыкальный стриминговый сервис Rdio. Первые два проекта не окупились и закрылись в 2012 году, а третий работал с 2010 по 2015 год.

Никлас Зеннстрём

В 2006 году Зеннстреём открыл инвестиционный фонд Atomico и через него вложился в десятки фирм, включая игровую компанию Rovio, музыкальный сайт Last.fm, сервис рассрочки Klarna и Skype. Годом спустя предприниматель вместе с женой открыл Zennström Philanthropies.

Организация поддерживает проекты по улучшению климата и правозащитные инициативы. Civitas Maxima, к примеру, защищает жертв военных преступлений.

Янус Фриис

В 2014 году Фриис вместе с коллегой из Skype Ахти Хейнла основал Starship Technologies, компанию-разработчика роботов для доставки. Идея появилась, когда они проиграли в конкурсе NASA на создание марсохода. «Мы не выиграли, но наша группа стала инженерной командой Starship», — рассказывал Хейнла.

Бывший операционный директор Starship Technologies Аллан Мартинсон и Ахти Хейнла (справа)

Основатели стартапа решили освоить нишу «последней мили»: доставлять товары со складов или розничных магазинов до дома покупателя. Первую доставку робокурьер сделал в 2016 году в Сан-Франциско.

Роботы Starship ориентируются в пространстве с помощью девяти камер и GPS, следить за их передвижением можно через мобильное приложение. С его же помощью пользователь может открыть крышку устройства. Скорость шестиколесного робота — около 6 км/ч.

В 2017 году инвестором Starship Technologies стал фонд Grishin Robotics сооснователя Mail.ru Group Дмитрия Гришина. Общая сумма инвестраунда составила $17,2 млн. Всего за время работы компания привлекла $99,2 млн.

С 2019 года роботов тестируют в нескольких университетских кампусах в США. К концу лета 2021 года создатели проекта планировали охватить 100 университетов. Пандемия ускорила развитие проекта, отмечает TechCrunch:

  • В марте 2020-го компания запустила бесконтактную доставку в Вашингтоне.
  • В апреле — в аризонском Темпе.
  • Кроме того, Starship расширила зону доставки в британском городке Милтон-Кинс, где работает с 2018 года.

Ещё один проект Фрииса — мессенджер Wire, запущенный в 2014 году. Поначалу он позиционировал себя как универсальный сервис в том числе на замену Skype: с чатами и голосовыми звонками. Но через три года сменил модель — перешел в b2b-сегмент, чтобы закрыть потребность в безопасном общении.

По данным компании на 2020-й, у неё 700 корпоративных клиентов и контракты в госсекторе. Суммарные инвестиции в мессенджер — больше $14 млн.

У Фрииса были и неудачные проекты, например стартап Aether, основанный в начале 2014-го. Он выпускал «умную» колонку Cone за $399. Устройство проигрывало музыку с разных стриминговых сервисов, в том числе Rdio, подбирало композиции по предпочтениям, распознавало голос. Но уже в 2015 году Aether отключила «умные» функции колонки и вскоре закрылась, продать компанию не удалось.

Колонка Cone

Как создатели Vine пытались повторить успех своего проекта

Основатели сервиса коротких видео Vine Доминик Хоффман, Колин Кролл и Рус Юсупов в 2012 году продали стартап ещё до официального запуска. Его купила Twitter за $30 млн.

Основатели Vine слева направо: Дом Хоффман, Рус Юсупов и Колин Кролл

Хоффман покинул Vine сразу после продажи и спустя три года представил сервис для обмена сообщениями Peach. Пользователи и СМИ увидели в нем «немножко Twitter, немножко Facebook и немножко Snapchat». Сервис за несколько дней попал в десятку лучших приложений для социальных сетей в американском App Store, но интерес к нему спал. С 2017 года Peach не обновляется, но доступен в App Store.

В январе 2018 года Хоффман рассказал о работе над платформой для коротких видео с рабочим названием V2, похожей на Vine. Запуск несколько раз переносили из-за финансовых и юридических трудностей: основатель пытался развивать проект на личные деньги, одновременно управляя VR-разработчиком Interspace.

В конце концов проект переименовали в Byte. В январе 2020 года он официально запустился, Time называет его прямым конкурентом TikTok.

Byte позволяет загружать вертикальные и горизонтальные видео длиной от 2 до 6,5 секунд или снимать их в приложении и «зацикливать». Пользователи могут объединяться для публикации роликов и отключать комментарии.

17 января 2021 года Clash, другой конкурент TikTok, объявил о покупке Byte. Теперь проектом управляет видеоблогер и бывшая звезда Vine Брендон Макнерни, Хоффман остался в качестве консультанта. Финансовые условия сделки не разглашаются, но к моменту продажи Byte скачали 4,5 млн раз. Вместе сервисы планируют делать упор на монетизацию, причем как разовые платежи, так и подписки.

Интерфейс Byte Wylsa

Юсупов и Кролл тоже ушли из Twitter в 2016 году после закрытия Vine и основали компанию для разработки мобильных приложений Intermedia Labs. Однако первые проекты провалились — приложение для стримов Hype и сервис для видеоклипов Bounce.

Рус Юсупов и Колин Кролл Recode

В 2017 году предприниматели запустили игровое приложение HQ Trivia. Игрокам предлагают пройти викторину из 12 вопросов, сложность которых растет с каждым уровнем. Те, кто отвечает быстрее всех, проходят дальше, остальные выбывают. Победитель получает до $10 тысяч. В марте 2018 года компания привлекла $15 млн при оценке в $100 млн.

Викторина и ведущий Скотт Роговски Quartz

В 2018 году Кролл умер и компанию возглавил Юсупов. На следующий год руководство HQ Trivia уволило часть штата. К тому моменту популярность приложения упала, количество загрузок HQ Trivia сократилось до 827 тысяч за январь-июнь 2019 года — это на 92% меньше, чем за аналогичный период 2018 года.

В феврале 2020-го Юсупов объявил, что закрывает компанию и увольняет оставшихся сотрудников. Однако вскоре он сообщил в Twitter, что нашёл «новый дом» для проекта — новый партнёр или владелец компании неизвестен.

Новый ведущий программы — Мэтт Ричардс TimeOut

HQ Trivia вернулась к пользователям менее чем через два месяца после официального закрытия с новым ведущим — Скотта Роговски, который ушел из-за конфликта с Юсуповым, заменил комик Мэтт Ричардс. Во время пандемии аудитория викторины выросла — с 80 тысяч одновременных игроков на момент закрытия до 120 тысяч.

Создатель Oculus продает новые технологии Пентагону

Палмер Лаки создал Oculus в 2012 году, на тот момент ему было 19 лет. Через два года компанию за $2,4 млрд купила Facebook. Лаки ушёл из проекта в 2017-м на фоне скандала о том, что он тайно финансировал сторонников Трампа. Они делали мемы с Хилари Клинтон.

Палмер Лаки

Покинув Facebook, Лаки в том же году основал Anduril Industry. В Twitter основатель написал, что миссия компании — «создание лучших технологий для защиты США и её союзников». Партнёрами Лаки стали трое выходцев из Palantir Technologies. Palantir — одна из самых засекреченных компаний, которая разрабатывает программное обеспечение для спецслужб и Минобороны США.

Основатели стартапа сосредоточились на охранной ИИ-системе для границ Lattice, способной отличать людей от животных и машин. Компания предложила ее Пентагону в качестве альтернативы физической стене, которой Дональд Трамп планировал отгородиться от Мексики.

В марте 2018 года команда Anduril протестировала прототип «сторожевой башни» на мексиканской границе. За десять недель Lattice помогла поймать 55 человек и изъять почти полтонны марихуаны.

Сторожевая башня Sentry Tower Anduril Industries

По данным Washington Post, в июле 2020-го Anduril получила контракт с пограничной службой США «на сотни миллионов долларов» на строительство виртуальной стены.

Помимо этого, Anduril делает две линейки беспилотников: дрона-перехватчика Anvil sUAS для уничтожения беспилотников противника и многоцелевой Ghost 4, похожий на вертолёт.

Беспилотник Ghost 4 на полигоне Anduril Blog

В 2017 году Anduril присоединилась к проекту бывшего ведущего «Разрушителей легенд» Джейми Хайнемана. Он изобрел противопожарный танк, которым можно управлять дистанционно с помощью шлема виртуальной реальности. Партнёры планировали испытания в 2018-м, с тех пор информации о проекте не было.

Хайнеман и прототип танка Wired

Согласно Crunchbase, Anduril привлекла $241 млн за пять раундов. Последний раунд в июле 2020 года принёс компании $200 млн и увеличил её оценку до $1,9 млрд.

От сервиса такси к водородному топливу

Создатели Viber Игорь Магазинник и Тальмон Марко в феврале 2014 года продали мессенджер за $900 млн японской компании Rakuten. Спустя два года они вместе основали такси-сервис Juno. Этот стартап они тоже продали — компании Gett за $200 млн.

Некоторое время оба работали над проектом с новым собственником, но в 2018-м одновременно отошли от управления: Магазинник остался консультантом, а Марко ушел насовсем.

Талмон Марко (слева) и Игорь Магазинник Dev.by

В марте 2019 года предприниматели основали стартап-инкубатор PentaLab. «Главные критерии для нас следующие: это должна быть идея, которая делает наш мир лучше, то, что сейчас принято называть impact companies, и это должно быть что-то с большим потенциалом роста», — объяснял Магазинник.

Ролик о работе технологии H2Pro

Первый проект в портфеле PentaLab — израильский стартап H2Pro, созданный учёными Израильского технологического института (о других стартапах в PentaLab информацию найти не удалось). Они разработали технологию производства водородного топлива E-TAC. Марко — генеральный директор стартапа.

Компания планирует к 2023 году снизить стоимость производства водородного топлива до $2 за 1 кг, в течение десяти лет — меньше $1 за 1 кг. Стартап привлёк $4,9 млн инвестиций от Hyundai.

#стартапы

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