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Рая Хачатрян

Telegram обошёл TikTok и стал в январе самым скачиваемым неигровым приложением в мире — SensorTower Статьи редакции

Мессенджер загрузили 63 млн раз, у TikTok 62 млн установок.

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Telegram стал самым скачиваемым у пользователей Android, на iOS приложение занимает четвёртое место, следует из данных аналитической компании Sensor Tower. Общее количество установок мессенджера достигло 63 млн, что в 3,8 раза больше, чем в январе 2020 года.

Больше всего мессенджер устанавливали пользователи из Индии (24% от общего числа) и Индонезии (10%).

Вторым по количеству загрузок приложений в мире стал TikTok — у него около 62 млн установок. Больше всего сервис скачивали пользователи из Китая (17%) и США (10%). На третьем месте среди самым популярных приложений — мессенджер Signal. Количество загрузок компания не раскрывает.

Рост Telegram и Signal повлияли изменения политики конфиденциальности WhatsApp — пользователи искали альтернативы, так как компания объявила, что будет обмениваться собираемыми данными с Facebook. В начале января Sensor Tower сообщила, что количество загрузок Signal выросло на 4200% за неделю, а Telegram — на 91%.

Несмотря на жалобы пользователей о конфиденциальности, Facebook и WhatsApp всё ещё входят в пятёрку самых скачиваемых приложений, передаёт Sensor Tower. О количестве скачиваний приложений на сайте нет данных.

#новость #telegram #tiktok #signal #sensortower

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В свете последних событий и светлой инициативы МВД, Дурову пора выпустить специально для России Telefon. Рост продаж обеспечен.

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Поздравляю! Крутая история

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Индия творит чудеса с апками конечно.

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