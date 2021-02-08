Сооснователь онлайн-магазина туров Travelata.ru Алексей Зарецкий отойдёт от управления компанией Статьи редакции
Сервис пострадал в пандемию, не получил обещанные инвестиции от РФПИ, но смог выйти на прибыль к концу года, говорят в Travelata.ru.
Зарецкий уходит от управления по семейным обстоятельствам: переедет в США и займётся новыми проектами, но останется акционером и членом совета директоров Travelata.ru, сообщили vc.ru в компании.
Должность Зарецкого займёт Станислав Сацук, второй сооснователь агрегатора. До этого он занимал пост исполнительного директора и руководил основным направлением бизнеса Travelata.ru — онлайн-поисковиком и агрегатором пакетных туров. Пост исполнительного директора займёт Хорен Айрапетян, директор по продукту компании.
Зарецкий и Сацук основали Travelata.ru в мае 2011 года. В 2014 году сервис получил инвестиции в размере $7 млн от MCI management и венчурного фонда EBRD. По собственным данным, в 2019 году оборот достиг 7 млрд рублей. По данным базы «Контур.Фокус», 100% ООО «Травелата» принадлежит кипрской Shld Limited, на конец 2019 года выручка достигла 87,8 млн рублей, а чистая прибыль — 97 тысяч рублей. В компании не ответили на вопрос vc.ru о разнице в выручке.
С 2017 по 2019 год Travelata.ru рос ежегодно в среднем на 85% и показывал прибыль, говорят в компании. Но в 2020 году он пострадал от пандемии и снизил продажи на 60%.
Из-за коронавируса Travelata.ru также не получила инвестиции от РФПИ, о которых фонд объявил в январе 2020 года. Инвесторы опасались долгосрочного закрытия границ по всему миру и снижения туристической активности, говорят в сервисе. На момент написания заметки в фонде не ответили на вопросы vc.ru о причинах отказа и размере анонсированных инвестиций.
Текущие инвесторы Travelata.ru и основатели в мае провели внутренний раунд финансирования на $2 млн. В августе и сентябре 2020 года компания восстановилась и получила прибыль. Дальнейшее привлечение инвестиций не планируется, отмечают в компании.
Основной бизнес Travelata.ru, поисковик туров и организация их продажи, приносит 90% выручки, говорят в агрегаторе. У сервиса также есть франчайзинговая сеть с более 100 офлайновых агентств и бизнес по предоставлению услуг продающего колл-центра сторонним клиентам. Последний увеличил выручку в пять раз за пандемию.
На момент написания заметки в компании не ответили на вопросы vc.ru о дальнейших планах, общем объёме инвестиций и инвесторах. Согласно Crunchbase, за всё время работы компания привлекла $12,5 млн, среди инвесторов AltaIR Capital, чешский Invia.cz и другие.
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