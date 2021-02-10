TelecomDaily: рынок потребительских облаков вроде iCloud и «Яндекс.Диск» упал на 9% за год — до 8,9 млрд рублей Статьи редакции
Из-за пандемии люди реже куда-то ходили, и потребность в хранении данных — фотографий и видео — снизилась, говорят эксперты.
- Наибольшую долю получил «Яндекс.Диск» с 30%, затем идут iCloud от Apple (23,4%), «Облако Mail.ru» (17,6%), Dropbox (14%) и Google.Drive (8%), пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование TelecomDaily. Аналитики оценивали открытые источники, данные участников рынка и опросили 2000 респондентов в декабре.
- Общее число пользователей облачных хранилищ за год выросло на 13%, до 75 млн человек. Однако число платящих клиентов снизилось на 9,87%, до 7,3 млн человек. В TelecomDaily пояснили, что все сервисы предлагают базовый объём облака бесплатно, при этом многие пользователи не знают, что имеют доступ к облаку, но учитываются в общей статистике.
- Рынок облаков для частных пользователей значительно проигрывает в деньгах рынку публичных облаков для бизнеса, отмечает «Ъ». В «ТМТ Консалтинг» оценивают объём продаж в этом сегменте в 93 млрд рублей в 2020 году.
"... вроде iCloud и Яндекс.Диск..."
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Прошу прощения за дотошность, но слова "вроде", " типа", "наподобие" и т.д. нельзя использовать ни в названии, ни в теле делового текста.
В яндексе по прежнему, если включить автозагрузку, то он будет неотключаемо воровать фотки из папки с камерой?
Ну в этом и есть смысл автозагрузки, разве нет?
Хотя когда в облаке оказываются фото документов и т.п. это не очень, тут согласен.
Хотя казалось бы любой маркетолог облачной компании в марте 2020 сказал бы:
"Пандемия! Сейчас все дома засядут на длительный срок и будут в облаках работать. Рынок вырастет. Го докупать серваки!"
А кто нибудь знает зачем Яндекс Диск на iOS требует постоянный доступ к геопозиции, даже когда приложение не работает? Геометки он вроде и так по данным с камеры ставить должен.
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