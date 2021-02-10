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Таня Боброва

TelecomDaily: рынок потребительских облаков вроде iCloud и «Яндекс.Диск» упал на 9% за год — до 8,9 млрд рублей Статьи редакции

Из-за пандемии люди реже куда-то ходили, и потребность в хранении данных — фотографий и видео — снизилась, говорят эксперты.

  • Наибольшую долю получил «Яндекс.Диск» с 30%, затем идут iCloud от Apple (23,4%), «Облако Mail.ru» (17,6%), Dropbox (14%) и Google.Drive (8%), пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование TelecomDaily. Аналитики оценивали открытые источники, данные участников рынка и опросили 2000 респондентов в декабре.
  • Общее число пользователей облачных хранилищ за год выросло на 13%, до 75 млн человек. Однако число платящих клиентов снизилось на 9,87%, до 7,3 млн человек. В TelecomDaily пояснили, что все сервисы предлагают базовый объём облака бесплатно, при этом многие пользователи не знают, что имеют доступ к облаку, но учитываются в общей статистике.
  • Рынок облаков для частных пользователей значительно проигрывает в деньгах рынку публичных облаков для бизнеса, отмечает «Ъ». В «ТМТ Консалтинг» оценивают объём продаж в этом сегменте в 93 млрд рублей в 2020 году.
«Коммерсантъ»

#новость #исследования

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6 6 комментариев
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6 комментариев
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Tigran Grigoryants

1

"... вроде iCloud и Яндекс.Диск..."
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Прошу прощения за дотошность, но слова "вроде", " типа", "наподобие" и т.д. нельзя использовать ни в названии, ни в теле делового текста.

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lakoros

0

В яндексе по прежнему, если включить автозагрузку, то он будет неотключаемо воровать фотки из папки с камерой?

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Yauhen Hvozdz

lakoros
1

Ну в этом и есть смысл автозагрузки, разве нет?
Хотя когда в облаке оказываются фото документов и т.п. это не очень, тут согласен. 

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Андрей

0

потому что сейчас даже в телефоне столько памяти, что и облако не нужно

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Airat Kafman

0

Хотя казалось бы любой маркетолог облачной компании в марте 2020 сказал бы:
"Пандемия! Сейчас все дома засядут на длительный срок и будут в облаках работать. Рынок вырастет. Го докупать серваки!"

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lebedevlive

0

А кто нибудь знает зачем Яндекс Диск на iOS требует постоянный доступ к геопозиции, даже когда приложение не работает? Геометки он вроде и так по  данным с камеры ставить должен. 

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