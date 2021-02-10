Сервисы
Рая Хачатрян

Владелец Tinder купит корейского разработчика видеотехнологий за $1,73 млрд — его интегрируют в сервисы для знакомств Статьи редакции

Сервисы онлайн-знакомств выросли в пандемию, в том числе из-за пользователей из Азии, пишет Bloomberg.

Match Group сообщила о покупке южнокорейского Hyperconnect. У разработчика два флагманских приложения: приложение для видео- и аудиочата с мгновенным голосовым и текстовым переводом Azar и приложение для стриминга в социальных сетях с виртуальными подарками и возможностью находить людей поблизости Hakuna Live.

Match сообщила, что Hyperconnect прибыльна, а выручка компании достигла более $200 млн в 2020 году — на 50% больше, чем в 2019 году. Около 75% выручки генерируют пользователи из Азии. С момента запуска в 2014 году у Azar более 540 млн загрузок, а у Hakuna Live — более 23 млн с 2019 года. В Hyperconnect работает 400 сотрудников, в основном из Сеула.

Компания может выплатить сделку наличными и акциями или полностью наличными. Ожидается, что сделку закроют во втором квартале 2021 года. Предполагается, что у Hyperconnect не будет долгов после завершения транзакции. Акции Match выросли на 2,6% после закрытия торгов в Нью-Йорке до $158,87, отмечает Bloomberg.

Match уже добавила видеочаты и стриминг в свои приложения для знакомств, крупнейший из которых Tinder. Сервисы значительно выросли в период пандемии, в том числе за счёт международных рынков, особенно Азии, добавляет Bloomberg.

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Теперь смогут заниматься вебкамом не уходя с тиндера

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Gavroche

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Ну да, зачем свидания в оффлайне, если можно в приложении и за деньги. Дальше прикрутят виртуальный секс. И из дома не выходишь. Разжиреешь, конечно, но быстро прикрутят симпатичных аватаров. Не отличишь от настоящих. А за овер-прайс будут присылать "резиновую зину" со слепком с аватара. Ничего личного, просто бизнес)

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Dear Moscow,

0

Tinder купит корейского разработчика видеотехнологий ... его интегрируют с сервисами для знакомств

Твоё лицо, когда зашёл на обновлённый тиндер:

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No

Dear
1

Блин, бедный кот в полном ахуе

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semen matrasov

Dear
0

Надеюсь не валерьянкой смазывает

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