Это исключит риски попадания в реестр иностранных программ.

Минцифры доработал требования для разработчиков ПО для включения в реестр: технические средства, необходимые для выпуска, исходный текст и объектный код продукта должны находиться на территории России, следует из пакета поправок в правила формирования и ведения единого реестра ПО.

Изменения позволят сократить срок рассмотрения заявок и исключить риск включения в реестр продуктов иностранных компаний. В проекте поправок сохранилось требование к правообладателям российского ПО иметь контролирующих российских бенефициаров. Компании должны управляться российскими организациями либо гражданами России.

Документы на внесение в реестр рассмотрит специальная комиссия. Ранее 11 февраля «Ведомости» со ссылкой на поправки к постановлению правительства об импортозамещении в сфере программного обеспечения писали, что российские разработчики могут доработать свободно распространяемое ПО с открытым кодом без подтверждения «существенной доработки».

Сейчас в реестре несколько отечественных программ, основанных на свободном ПО — «Базальт СПО», Astra Linux, AlterOffice, «Мой офис», «Р7 Офис». Их разработчики доказывали существенные доработки и изменения исходного открытого кода, в результате чего у них есть исключительные права на производный продукт, пишут «Ведомости».