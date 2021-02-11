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Рая Хачатрян

Минцифры усложнит требования для включения в реестр отечественного ПО: исходный код продукта должен быть в России Статьи редакции

Это исключит риски попадания в реестр иностранных программ.

Минцифры доработал требования для разработчиков ПО для включения в реестр: технические средства, необходимые для выпуска, исходный текст и объектный код продукта должны находиться на территории России, следует из пакета поправок в правила формирования и ведения единого реестра ПО.

Изменения позволят сократить срок рассмотрения заявок и исключить риск включения в реестр продуктов иностранных компаний. В проекте поправок сохранилось требование к правообладателям российского ПО иметь контролирующих российских бенефициаров. Компании должны управляться российскими организациями либо гражданами России.

Документы на внесение в реестр рассмотрит специальная комиссия. Ранее 11 февраля «Ведомости» со ссылкой на поправки к постановлению правительства об импортозамещении в сфере программного обеспечения писали, что российские разработчики могут доработать свободно распространяемое ПО с открытым кодом без подтверждения «существенной доработки».

Сейчас в реестре несколько отечественных программ, основанных на свободном ПО — «Базальт СПО», Astra Linux, AlterOffice, «Мой офис», «Р7 Офис». Их разработчики доказывали существенные доработки и изменения исходного открытого кода, в результате чего у них есть исключительные права на производный продукт, пишут «Ведомости».

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Sergei Timofeyev

5

Из вторсырья (переработки) уже программы делают. Куда мы катимся? 

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Металлический Мурод

Sergei
11

Так это экологично! Миллиарды байт не выбрасываются в море интернета, а перерабатываются.

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Управляющий корабль

Металлический
1

А если бы выбрасывали, то у нас была бы своя Гретта, которая визжала бы про "вы слишком много используете дата-центры!" и условный Маск , который бы создал бота, который ползает по Интернету и собирает потерянные байты :)

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Металлический

Управля…
0

Согласен. Нельзя допустить,чтобы остатки программ выбрасывались в информационный океан. От них гуппи дохнут.

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Sergei Timofeyev

Металлический
0

Не больше не нужна ваша программа, скажите, как закачать её к вам обратно?

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Управляющий корабль

Sergei
2

Теперь любое говно можно добавить в реестр.
"Переработали" же

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Сергей Милосердов

Sergei
1

Дак вот куда попадают удаленные программы.

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Alexandr Brovin

7

Нечто похожее было с техникой для госзакупок, было смешно и обидно.

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Stan 1

3

Как изящно меняются подходы. Сначала - а давайте импортозаместим софт. А то вдруг его дистанционно отключат, и у нас инфраструктура сломается. А как стало понятно, что проверить все равно нельзя - давайте регистрировать весть софт, если разработчик утверждает (и мы верим на слово), что софт - отечественный. А безопасность инфраструктуры уже неважна.

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Airat Kafman

3

Вино из зарубежного сырья - "Не является вином"
ПО из зарубежного ПО - срочно добавить в реестр!

Узнаю свою страну)

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Vania Ivanov

3

Какой-же испанский стыд, просто пздц 🤦‍♂️

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pwm73

2

Вот и настал звездный час для BolgenOS.

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Valeryi Ozarnichuk

pwm73
0

Маркер-флешку не забудьте!

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Сергей Никитин

1

Что бы такое зарелизить, чтобы убраться из этого сюра пока не наступил чебурнет? Судя по происходящему, он все ближе и ближе.

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Александр Привалов

1

копии иностранного свободного ПО

Зачем себя ограничивать, даЁшь AlterPhotoshop, мой инстаграмм, ТвиттерРус, РУФэйсбук...

Вон, ФГУП "Окна-10" и обои, и цвет окон, и системные звуки поменяли, что тут доказывать, сразу видно: другой продукт

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xxx xxx

0

Если добавить закладки и бэкдоры, то любая  прога очень даже не плохой становится.

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Евгений Старцев

0

Бомжи, ебаные! ☹️

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Konstantin_Andreevich

0

Наконец-то дошло, что мы сами ничего не умеем

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Георгий Воробьев

0

Хотят поскорее наполнить страну отечественным ПО, чтобы потом отключиться от мирового интернета

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Connecting Ppl

0

А почему бы и нет? Астра Линукс очень даже ничего.

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Павел Логинов

0

Денис Попов вырос и стал чиновником

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