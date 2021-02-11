Минцифры усложнит требования для включения в реестр отечественного ПО: исходный код продукта должен быть в России Статьи редакции
Это исключит риски попадания в реестр иностранных программ.
Минцифры доработал требования для разработчиков ПО для включения в реестр: технические средства, необходимые для выпуска, исходный текст и объектный код продукта должны находиться на территории России, следует из пакета поправок в правила формирования и ведения единого реестра ПО.
Изменения позволят сократить срок рассмотрения заявок и исключить риск включения в реестр продуктов иностранных компаний. В проекте поправок сохранилось требование к правообладателям российского ПО иметь контролирующих российских бенефициаров. Компании должны управляться российскими организациями либо гражданами России.
Документы на внесение в реестр рассмотрит специальная комиссия. Ранее 11 февраля «Ведомости» со ссылкой на поправки к постановлению правительства об импортозамещении в сфере программного обеспечения писали, что российские разработчики могут доработать свободно распространяемое ПО с открытым кодом без подтверждения «существенной доработки».
Сейчас в реестре несколько отечественных программ, основанных на свободном ПО — «Базальт СПО», Astra Linux, AlterOffice, «Мой офис», «Р7 Офис». Их разработчики доказывали существенные доработки и изменения исходного открытого кода, в результате чего у них есть исключительные права на производный продукт, пишут «Ведомости».
Из вторсырья (переработки) уже программы делают. Куда мы катимся?
Металлический Мурод
Так это экологично! Миллиарды байт не выбрасываются в море интернета, а перерабатываются.
Управляющий корабль
А если бы выбрасывали, то у нас была бы своя Гретта, которая визжала бы про "вы слишком много используете дата-центры!" и условный Маск , который бы создал бота, который ползает по Интернету и собирает потерянные байты :)
Металлический
Согласен. Нельзя допустить,чтобы остатки программ выбрасывались в информационный океан. От них гуппи дохнут.
Не больше не нужна ваша программа, скажите, как закачать её к вам обратно?
Как изящно меняются подходы. Сначала - а давайте импортозаместим софт. А то вдруг его дистанционно отключат, и у нас инфраструктура сломается. А как стало понятно, что проверить все равно нельзя - давайте регистрировать весть софт, если разработчик утверждает (и мы верим на слово), что софт - отечественный. А безопасность инфраструктуры уже неважна.
Вино из зарубежного сырья - "Не является вином"
ПО из зарубежного ПО - срочно добавить в реестр!
Узнаю свою страну)
Вот и настал звездный час для BolgenOS.
Что бы такое зарелизить, чтобы убраться из этого сюра пока не наступил чебурнет? Судя по происходящему, он все ближе и ближе.
копии иностранного свободного ПО
Зачем себя ограничивать, даЁшь AlterPhotoshop, мой инстаграмм, ТвиттерРус, РУФэйсбук...
Вон, ФГУП "Окна-10" и обои, и цвет окон, и системные звуки поменяли, что тут доказывать, сразу видно: другой продукт
Если добавить закладки и бэкдоры, то любая прога очень даже не плохой становится.
Хотят поскорее наполнить страну отечественным ПО, чтобы потом отключиться от мирового интернета
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