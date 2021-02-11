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Рая Хачатрян

«Ведомости»: Минцифры предложило включить в реестр отечественного ПО переработанные зарубежные программы Статьи редакции

Доказывать степень «доработки» не нужно. Это может привести к тому, что в реестр смогут копии иностранного свободного ПО, считают эксперты.

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Российские разработчики могут доработать свободно распространяемое ПО с открытым кодом. Подтверждения «существенной доработки» разработчикам не потребуется, пишут «Ведомости» со ссылкой на поправки к постановлению правительства об импортозамещении в сфере программного обеспечения.

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Участники рынка предлагали требовать доказательства оригинальности, этот пункт обсуждали на экспертном совете по вопросам ПО осенью 2020 года, но в финальную версию документа его не включили, рассказали представители трех крупных разработчиков.

Опрошенные «Ведомостями» эксперты считают, что так в реестр могут попасть и участвовать в госзакупках компании, использующие элементы или даже копии иностранного свободного ПО.

Сейчас в реестре несколько отечественных программ, основанных на свободном ПО — «Базальт СПО», Astra Linux, AlterOffice, «Мой офис», «Р7 Офис». Их разработчики доказывали существенные доработки и изменения исходного открытого кода, в результате чего у них есть исключительные права на производный продукт, пишут «Ведомости».

Ведомство, возможно, не хочет подтверждать переработку продуктов из-за сложности экспертизы, предполагает руководитель направления юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Ярослав Шицле. Для процедуры экспертам нужен исходный код, который часто составляет коммерческую тайну, добавил он.

Гендиректор разработчика «Базальт СПО» Алексей Смирнов рассказал изданию, что с отечественными разработчиками СПО обсуждали необходимость включить пункт о существенной доработке. По его словам, необходимо включить в реестр «только те продукты, в разработке которых есть существенный вклад российских программистов».

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Sergei Timofeyev

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Из вторсырья (переработки) уже программы делают. Куда мы катимся? 

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Если добавить закладки и бэкдоры, то любая  прога очень даже не плохой становится.

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