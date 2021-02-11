Доказывать степень «доработки» не нужно. Это может привести к тому, что в реестр смогут копии иностранного свободного ПО, считают эксперты.

{"id":207366,"url":"https:\/\/vc.ru\/services\/207366-vedomosti-mincifry-predlozhilo-vklyuchit-v-reestr-otechestvennogo-po-pererabotannye-zarubezhnye-programmy","title":"\u00ab\u0412\u0435\u0434\u043e\u043c\u043e\u0441\u0442\u0438\u00bb: \u041c\u0438\u043d\u0446\u0438\u0444\u0440\u044b \u043f\u0440\u0435\u0434\u043b\u043e\u0436\u0438\u043b\u043e \u0432\u043a\u043b\u044e\u0447\u0438\u0442\u044c \u0432 \u0440\u0435\u0435\u0441\u0442\u0440 \u043e\u0442\u0435\u0447\u0435\u0441\u0442\u0432\u0435\u043d\u043d\u043e\u0433\u043e \u041f\u041e \u043f\u0435\u0440\u0435\u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u0430\u043d\u043d\u044b\u0435 \u0437\u0430\u0440\u0443\u0431\u0435\u0436\u043d\u044b\u0435 \u043f\u0440\u043e\u0433\u0440\u0430\u043c\u043c\u044b","services":{"facebook":{"url":"https:\/\/www.facebook.com\/sharer\/sharer.php?u=https:\/\/vc.ru\/services\/207366-vedomosti-mincifry-predlozhilo-vklyuchit-v-reestr-otechestvennogo-po-pererabotannye-zarubezhnye-programmy","short_name":"FB","title":"Facebook","width":600,"height":450},"vkontakte":{"url":"https:\/\/vk.com\/share.php?url=https:\/\/vc.ru\/services\/207366-vedomosti-mincifry-predlozhilo-vklyuchit-v-reestr-otechestvennogo-po-pererabotannye-zarubezhnye-programmy&title=\u00ab\u0412\u0435\u0434\u043e\u043c\u043e\u0441\u0442\u0438\u00bb: \u041c\u0438\u043d\u0446\u0438\u0444\u0440\u044b \u043f\u0440\u0435\u0434\u043b\u043e\u0436\u0438\u043b\u043e \u0432\u043a\u043b\u044e\u0447\u0438\u0442\u044c \u0432 \u0440\u0435\u0435\u0441\u0442\u0440 \u043e\u0442\u0435\u0447\u0435\u0441\u0442\u0432\u0435\u043d\u043d\u043e\u0433\u043e \u041f\u041e \u043f\u0435\u0440\u0435\u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u0430\u043d\u043d\u044b\u0435 \u0437\u0430\u0440\u0443\u0431\u0435\u0436\u043d\u044b\u0435 \u043f\u0440\u043e\u0433\u0440\u0430\u043c\u043c\u044b","short_name":"VK","title":"\u0412\u041a\u043e\u043d\u0442\u0430\u043a\u0442\u0435","width":600,"height":450},"twitter":{"url":"https:\/\/twitter.com\/intent\/tweet?url=https:\/\/vc.ru\/services\/207366-vedomosti-mincifry-predlozhilo-vklyuchit-v-reestr-otechestvennogo-po-pererabotannye-zarubezhnye-programmy&text=\u00ab\u0412\u0435\u0434\u043e\u043c\u043e\u0441\u0442\u0438\u00bb: \u041c\u0438\u043d\u0446\u0438\u0444\u0440\u044b \u043f\u0440\u0435\u0434\u043b\u043e\u0436\u0438\u043b\u043e \u0432\u043a\u043b\u044e\u0447\u0438\u0442\u044c \u0432 \u0440\u0435\u0435\u0441\u0442\u0440 \u043e\u0442\u0435\u0447\u0435\u0441\u0442\u0432\u0435\u043d\u043d\u043e\u0433\u043e \u041f\u041e \u043f\u0435\u0440\u0435\u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u0430\u043d\u043d\u044b\u0435 \u0437\u0430\u0440\u0443\u0431\u0435\u0436\u043d\u044b\u0435 \u043f\u0440\u043e\u0433\u0440\u0430\u043c\u043c\u044b","short_name":"TW","title":"Twitter","width":600,"height":450},"telegram":{"url":"tg:\/\/msg_url?url=https:\/\/vc.ru\/services\/207366-vedomosti-mincifry-predlozhilo-vklyuchit-v-reestr-otechestvennogo-po-pererabotannye-zarubezhnye-programmy&text=\u00ab\u0412\u0435\u0434\u043e\u043c\u043e\u0441\u0442\u0438\u00bb: \u041c\u0438\u043d\u0446\u0438\u0444\u0440\u044b \u043f\u0440\u0435\u0434\u043b\u043e\u0436\u0438\u043b\u043e \u0432\u043a\u043b\u044e\u0447\u0438\u0442\u044c \u0432 \u0440\u0435\u0435\u0441\u0442\u0440 \u043e\u0442\u0435\u0447\u0435\u0441\u0442\u0432\u0435\u043d\u043d\u043e\u0433\u043e \u041f\u041e \u043f\u0435\u0440\u0435\u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u0430\u043d\u043d\u044b\u0435 \u0437\u0430\u0440\u0443\u0431\u0435\u0436\u043d\u044b\u0435 \u043f\u0440\u043e\u0433\u0440\u0430\u043c\u043c\u044b","short_name":"TG","title":"Telegram","width":600,"height":450},"odnoklassniki":{"url":"http:\/\/connect.ok.ru\/dk?st.cmd=WidgetSharePreview&service=odnoklassniki&st.shareUrl=https:\/\/vc.ru\/services\/207366-vedomosti-mincifry-predlozhilo-vklyuchit-v-reestr-otechestvennogo-po-pererabotannye-zarubezhnye-programmy","short_name":"OK","title":"\u041e\u0434\u043d\u043e\u043a\u043b\u0430\u0441\u0441\u043d\u0438\u043a\u0438","width":600,"height":450},"email":{"url":"mailto:?subject=\u00ab\u0412\u0435\u0434\u043e\u043c\u043e\u0441\u0442\u0438\u00bb: \u041c\u0438\u043d\u0446\u0438\u0444\u0440\u044b \u043f\u0440\u0435\u0434\u043b\u043e\u0436\u0438\u043b\u043e \u0432\u043a\u043b\u044e\u0447\u0438\u0442\u044c \u0432 \u0440\u0435\u0435\u0441\u0442\u0440 \u043e\u0442\u0435\u0447\u0435\u0441\u0442\u0432\u0435\u043d\u043d\u043e\u0433\u043e \u041f\u041e \u043f\u0435\u0440\u0435\u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u0430\u043d\u043d\u044b\u0435 \u0437\u0430\u0440\u0443\u0431\u0435\u0436\u043d\u044b\u0435 \u043f\u0440\u043e\u0433\u0440\u0430\u043c\u043c\u044b&body=https:\/\/vc.ru\/services\/207366-vedomosti-mincifry-predlozhilo-vklyuchit-v-reestr-otechestvennogo-po-pererabotannye-zarubezhnye-programmy","short_name":"Email","title":"\u041e\u0442\u043f\u0440\u0430\u0432\u0438\u0442\u044c \u043d\u0430 \u043f\u043e\u0447\u0442\u0443","width":600,"height":450}},"isFavorited":false} 323 просмотров

Российские разработчики могут доработать свободно распространяемое ПО с открытым кодом. Подтверждения «существенной доработки» разработчикам не потребуется, пишут «Ведомости» со ссылкой на поправки к постановлению правительства об импортозамещении в сфере программного обеспечения.

Участники рынка предлагали требовать доказательства оригинальности, этот пункт обсуждали на экспертном совете по вопросам ПО осенью 2020 года, но в финальную версию документа его не включили, рассказали представители трех крупных разработчиков.

Опрошенные «Ведомостями» эксперты считают, что так в реестр могут попасть и участвовать в госзакупках компании, использующие элементы или даже копии иностранного свободного ПО.

Сейчас в реестре несколько отечественных программ, основанных на свободном ПО — «Базальт СПО», Astra Linux, AlterOffice, «Мой офис», «Р7 Офис». Их разработчики доказывали существенные доработки и изменения исходного открытого кода, в результате чего у них есть исключительные права на производный продукт, пишут «Ведомости».

Ведомство, возможно, не хочет подтверждать переработку продуктов из-за сложности экспертизы, предполагает руководитель направления юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Ярослав Шицле. Для процедуры экспертам нужен исходный код, который часто составляет коммерческую тайну, добавил он.