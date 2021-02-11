Bloomberg: китайская Agora увеличила капитализацию на $6 млрд за месяц — она поддерживает работу аудиочатов в Clubhouse Статьи редакции
Сам Clubhouse оценивается в несколько раз меньше — в $1 млрд.
- Акции Agora выросли более чем на 150% с середины января с $37 до $98,49, а капитализация достигла максимума — почти $10 млрд, следует из данных Nasdaq. Компания поддерживает работу соцсети Clubhouse, которая набрала популярность в начале 2021 года, пишет Bloomberg.
- Agora предоставляет разработчикам шаблоны и необходимые инструменты для создания голосовых и видеочатов в приложениях. Название Agora можно обнаружить при декомпиляции Clubhouse, рассказали изданию два разработчика, знакомые с вопросом.
- Соучредители Clubhouse Пол Дэвисон и Рохан Сет заявили в беседах в приложении, что они используют Agora, говорят два собеседника Bloomberg, которые слышали эти обсуждения. Но Clubhouse публично не говорит о связи с китайской компанией. В Agora также не комментирует отношение к Clubhouse.
Компания Agora основана в 2013 году инженером-программистом Тони Чжао, сейчас она одна из крупнейших поставщиков коммуникационных технологий в Китае. Компания провела IPO на Nasdaq в июне 2020 года с оценкой в $2,2 млрд. На долю компаний за пределами Китая пришлось более 20% продаж, пишет Bloomberg.
- На конец января инвесторы оценили Clubhouse в $1 млрд. Приложение запустили в апреле 2020 года — за менее чем год оно набрало более 2 млн зарегистрированных пользователей, сказали источники The Information.
- Пользователи Clubhouse опасаются слежки из-за китайского происхождения Agora, пишет Bloomberg. Учредитель компании Тони Чжао заявил СМИ, что она не хранит никаких данных о конечных пользователях, а служит «передатчиком».
- У Agora может быть доступ к голосовым чатам, но она не сможет идентифицировать пользователей по номерам телефонов, которые раскрывают их реальные личности, потому что такие данные управляются самим Clubhouse, сказали изданию два разработчика, знакомых с этим вопросом.
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4 комментария
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Интересно, сколько времени пройдет, прежде чем правительство США захочет запретить эту тему. Все-таки вся движуха через китайцев проходит
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Вангую в ближайшее время увидим американский клон агоры который в первый день запуска оценят в 400 триллионов.
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