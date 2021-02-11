Компания Agora основана в 2013 году инженером-программистом Тони Чжао, сейчас она одна из крупнейших поставщиков коммуникационных технологий в Китае. Компания провела IPO на Nasdaq в июне 2020 года с оценкой в $2,2 млрд. На долю компаний за пределами Китая пришлось более 20% продаж, пишет Bloomberg.