Сервисы
Рая Хачатрян

Bloomberg: китайская Agora увеличила капитализацию на $6 млрд за месяц — она поддерживает работу аудиочатов в Clubhouse Статьи редакции

Сам Clubhouse оценивается в несколько раз меньше — в $1 млрд.

  • Акции Agora выросли более чем на 150% с середины января с $37 до $98,49, а капитализация достигла максимума — почти $10 млрд, следует из данных Nasdaq. Компания поддерживает работу соцсети Clubhouse, которая набрала популярность в начале 2021 года, пишет Bloomberg.
  • Agora предоставляет разработчикам шаблоны и необходимые инструменты для создания голосовых и видеочатов в приложениях. Название Agora можно обнаружить при декомпиляции Clubhouse, рассказали изданию два разработчика, знакомые с вопросом.
  • Соучредители Clubhouse Пол Дэвисон и Рохан Сет заявили в беседах в приложении, что они используют Agora, говорят два собеседника Bloomberg, которые слышали эти обсуждения. Но Clubhouse публично не говорит о связи с китайской компанией. В Agora также не комментирует отношение к Clubhouse.

  • Компания Agora основана в 2013 году инженером-программистом Тони Чжао, сейчас она одна из крупнейших поставщиков коммуникационных технологий в Китае. Компания провела IPO на Nasdaq в июне 2020 года с оценкой в $2,2 млрд. На долю компаний за пределами Китая пришлось более 20% продаж, пишет Bloomberg.

  • На конец января инвесторы оценили Clubhouse в $1 млрд. Приложение запустили в апреле 2020 года — за менее чем год оно набрало более 2 млн зарегистрированных пользователей, сказали источники The Information.
  • Пользователи Clubhouse опасаются слежки из-за китайского происхождения Agora, пишет Bloomberg. Учредитель компании Тони Чжао заявил СМИ, что она не хранит никаких данных о конечных пользователях, а служит «передатчиком».
  • У Agora может быть доступ к голосовым чатам, но она не сможет идентифицировать пользователей по номерам телефонов, которые раскрывают их реальные личности, потому что такие данные управляются самим Clubhouse, сказали изданию два разработчика, знакомых с этим вопросом.

#новость #clubhouse

791 просмотров
4 4 комментария
2
{ "author_name": "Рая Хачатрян", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","clubhouse"], "comments": 4, "likes": 2, "favorites": 4, "is_advertisement": false, "subsite_label": "services", "id": 207405, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Thu, 11 Feb 2021 11:32:31 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
4 комментария
Популярные
По порядку

Dmitrii Guliaev

4

Интересно, сколько времени пройдет, прежде чем правительство США захочет запретить эту тему. Все-таки вся движуха через китайцев проходит

Ответить

No

1

Вангую в ближайшее время увидим американский клон агоры который в первый день запуска оценят в 400 триллионов.

Ответить

Vadim Semenov ‏⚡☟

0

Clubhouse днище полное, единственное нормальное — это караоке 

Ответить

Nik Kristov

–3

У кого-то есть инвайт? Не за деньги, просто)
Напишите плз в телегу @desfra

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия

Блоги компаний

Skillbox
Подписан
Отписаться
Философия алгоритма: как рекомендательные системы изменили человечество
О том, как повлияли на нашу жизнь рекомендательные системы и почему способ взаимодействия пользователя с информацией из…
0
NTA
Подписан
Отписаться
Как машинное обучение помогает банкам при выдаче кредитов?
Вы когда-нибудь получали отказ по заявке на кредит? Мог ли сотрудник банка несправедливо отклонить вашу заявку? А может…
0
БКС Мир инвестиций
Подписан
Отписаться
От рассвета до заката. Премаркет, постмаркет — что это и почему важно. Версия 1.0
Утром на бирже звенит звонок, возвещая о начале торгов. Вечером тот же звон сигнализирует о закрытии. Так выглядит «рас…
1

Показать еще

Лучшие комментарии
Airat Kafman
за день
Пользователи карпулинга бронированных КАМАЗов   :I
Дептранс Москвы анонсировал сервис карпулинга на автобусах в партнёрстве с «КамАЗ»
Vladislav Tsyplukhin
за неделю
Я: Олег, давай как-то аккуратно, обсудим план и политику. Олег:
Моя первая статья на vc.ru

Комментарии

Eugene Danilov

«Яндекс» рассказал о 1500…

Get Money

Audi представила серийный…

Vitold Sedyshev

Минцифры усложнит требования…

Alex Ondre

ЦБ установит минимальный лимит…

Alexey Remizov

ЦБ установит минимальный лимит…

Riddick

«Яндекс» рассказал о 1500…

Петя Иванов

ЦБ установит минимальный лимит…

Stanislav Falco

Разговор vs переписка…

Павел Евграфович

«Яндекс» рассказал о 1500…

Евгений Кузовкин

ФАС завела дело на Tele2 из-за…

Sergey Ontime

ЦБ установит минимальный лимит…

Анна Зуева

Гибридные офисы: станет ли…

Kelerius

Яндекс такси может блокировать…

Andrey Greenberg

Разговоры у кулера на удалёнке…

Aleksey Murashko

Яндекс такси может блокировать…

Artemiy Shlesberg

«Яндекс» рассказал о 1500…

Shlomo Goldenberg

«Без везения не обошлось. Но…

Sergey Ontime

Пользователи Instagram в России…

Eugene Danilov

«Яндекс» рассказал о 1500…

Марианна Любарова

«Рост доли программы лояльности…
null