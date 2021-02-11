В «Еде» можно получить кэшбек до 7% у части партнёров, в «Лавке» — до 20% на некоторых категориях.

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Баллы начисляются при заказе из некоторых ресторанов и магазинов в «Яндекс.Еде» и за покупку товаров из раздела «Продукты с кэшбеком» в «Яндекс.Лавке», рассказали vc.ru в компании.

В «Еде» кэшбек доступен в приложениях «Яндекс.Еда» и «Яндекс Go». На этапе запуска функция действует только для заведений в Московском регионе, решение о запуске в других регионах примут после пилота.

Пользователи получают кэшбек в виде баллов в размере 7% от суммы чека в ресторанах и 5% в ритейле. Начисление баллов софинансируется совместно с «Яндекс.Едой» в разных пропорциях, которые компания не уточняет. Потратить баллы можно в тех же ресторанах.

Почти всю стоимость заказа можно возместить баллами — доплатить нужно только за доставку и по одному рублю за каждую позицию в корзине. К программе кэшбека уже подключено более 500 ресторанов Москвы. На первом этапе в каждой категории партнёрами могут стать не более трети всех заведений, уточнили в компании.

Пользователи «Лавки» и «Еды» получат баллы, даже если у них нет «Плюса» — но он нужен, чтобы их потратить. Сумма кэшбека баллами в «Лавке» составит до 20% от стоимости заказа, а список товаров, за покупку которых полагается кэшбек, будет регулярно меняться. С 15 февраля кэшбек станет доступен всем пользователям.

В «Лавке» кэшбек доступен в приложениях «Лавки» и «ЯндексGo», позже в 2021 году он также запустится на заказы через приложение «Еды».

Кэшбек в «Лавке»