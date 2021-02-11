«Яндекс» разрешил получать и тратить баллы «Плюса» в приложениях «Еды» и «Лавки» Статьи редакции
В «Еде» можно получить кэшбек до 7% у части партнёров, в «Лавке» — до 20% на некоторых категориях.
Баллы начисляются при заказе из некоторых ресторанов и магазинов в «Яндекс.Еде» и за покупку товаров из раздела «Продукты с кэшбеком» в «Яндекс.Лавке», рассказали vc.ru в компании.
В «Еде» кэшбек доступен в приложениях «Яндекс.Еда» и «Яндекс Go». На этапе запуска функция действует только для заведений в Московском регионе, решение о запуске в других регионах примут после пилота.
Пользователи получают кэшбек в виде баллов в размере 7% от суммы чека в ресторанах и 5% в ритейле. Начисление баллов софинансируется совместно с «Яндекс.Едой» в разных пропорциях, которые компания не уточняет. Потратить баллы можно в тех же ресторанах.
Почти всю стоимость заказа можно возместить баллами — доплатить нужно только за доставку и по одному рублю за каждую позицию в корзине. К программе кэшбека уже подключено более 500 ресторанов Москвы. На первом этапе в каждой категории партнёрами могут стать не более трети всех заведений, уточнили в компании.
Пользователи «Лавки» и «Еды» получат баллы, даже если у них нет «Плюса» — но он нужен, чтобы их потратить. Сумма кэшбека баллами в «Лавке» составит до 20% от стоимости заказа, а список товаров, за покупку которых полагается кэшбек, будет регулярно меняться. С 15 февраля кэшбек станет доступен всем пользователям.
В «Лавке» кэшбек доступен в приложениях «Лавки» и «ЯндексGo», позже в 2021 году он также запустится на заказы через приложение «Еды».
- Подписка «Плюс» доступна в двух тарифах: для одного человека за 199 рублей в месяц и «Мульти» для четырёх человек за 299 рублей в месяц. В неё входят доступ в «Кинопоиск HD», «Музыку» и кэшбек в баллах за пользование сервисами «Яндекса».
- В сентябре «Яндекс» включил в подписку «Яндекс.Плюс» свои сервисы доставки «Еда» и «Лавка» в приложении «Яндекс Go». Но тратить баллы можно было только в других сервисах компании.
- По собственным данным, аудитория «Яндекс.Плюса» превышает 6 млн человек, они уже накопили 1 млрд баллов. В октябре 2020 года «Яндекс» впервые раскрыл количество российских подписчиков на подписку «Яндекс.Плюс»: с начала 2020 года оно выросло вдвое и достигло 5 млн человек.
Спишут и с ресторана и с пользователя!
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Интересно, здесь будет так же как с такси +10% к цене, которые потом вернутся бонусами.
С точки зрения идеи замкнуть все бонусы на любой сервис Яндекса, кажется, отличной затеей.
Но вот реализация... Даже глупый человек видит абсурд. При сравнении цен на том же Маркете, окажется, что в другом месте дешевле купить. Часто математика выходит, что Яндекс действительно везде предлагает переплатить, чтобы часть оставить на внутреннем депозите, назвав это "Баллами", кэшбеком и чем угодно ещё. Поэтому это выглядит очень смешно. С задатками финтеха у них и правда беда полная. Кажется, там даже основы не понимают.
По факту, условно честные скидки у Delivery Club кажутся простыми и понятными. Сразу понимаешь, сколько у меня останется в кармане в фиатных рублях и никто не трахает мозг.
На этом фоне, чем больше Яндекс развивает идею с баллами, тем масштабнее кажется обман. Как обычно, начинали за здравие, а кончают за упокой. Так у Яндекса, к сожалению, часто. Абсолютно не той дорогой идут.
Ну вот я Yeelight 1S купил суммарно через маркет 10шт по 1100₽ с учетом бонусов плюса.
Но в целом соглашусь
Ох уж этот Яндекс... Возвращают мне деньги уже 1,5 месяца за недоставленные товары, разобраться сами в своей системе уже не могут 🙈
Проще через банк вернуть.
Мне 3 недели возвращали, из-за повторных списаний за один и тот же заказ
Начисление баллов софинансируется совместно с «Яндекс.Едой» в разных пропорциях, которые компания не уточняет.
Дайте угадаю - пропорция будет как в такси? Водитель платит 100% скидки, Яндекс - 0? :))))))))
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