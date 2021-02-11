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Евгения Евсеева

«Яндекс» разрешил получать и тратить баллы «Плюса» в приложениях «Еды» и «Лавки» Статьи редакции

В «Еде» можно получить кэшбек до 7% у части партнёров, в «Лавке» — до 20% на некоторых категориях.

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Баллы начисляются при заказе из некоторых ресторанов и магазинов в «Яндекс.Еде» и за покупку товаров из раздела «Продукты с кэшбеком» в «Яндекс.Лавке», рассказали vc.ru в компании.

В «Еде» кэшбек доступен в приложениях «Яндекс.Еда» и «Яндекс Go». На этапе запуска функция действует только для заведений в Московском регионе, решение о запуске в других регионах примут после пилота.

Пользователи получают кэшбек в виде баллов в размере 7% от суммы чека в ресторанах и 5% в ритейле. Начисление баллов софинансируется совместно с «Яндекс.Едой» в разных пропорциях, которые компания не уточняет. Потратить баллы можно в тех же ресторанах.

Почти всю стоимость заказа можно возместить баллами — доплатить нужно только за доставку и по одному рублю за каждую позицию в корзине. К программе кэшбека уже подключено более 500 ресторанов Москвы. На первом этапе в каждой категории партнёрами могут стать не более трети всех заведений, уточнили в компании.

Пользователи «Лавки» и «Еды» получат баллы, даже если у них нет «Плюса» — но он нужен, чтобы их потратить. Сумма кэшбека баллами в «Лавке» составит до 20% от стоимости заказа, а список товаров, за покупку которых полагается кэшбек, будет регулярно меняться. С 15 февраля кэшбек станет доступен всем пользователям.

В «Лавке» кэшбек доступен в приложениях «Лавки» и «ЯндексGo», позже в 2021 году он также запустится на заказы через приложение «Еды».

Кэшбек в «Лавке»
  • Подписка «Плюс» доступна в двух тарифах: для одного человека за 199 рублей в месяц и «Мульти» для четырёх человек за 299 рублей в месяц. В неё входят доступ в «Кинопоиск HD», «Музыку» и кэшбек в баллах за пользование сервисами «Яндекса».
  • В сентябре «Яндекс» включил в подписку «Яндекс.Плюс» свои сервисы доставки «Еда» и «Лавка» в приложении «Яндекс Go». Но тратить баллы можно было только в других сервисах компании.
  • По собственным данным, аудитория «Яндекс.Плюса» превышает 6 млн человек, они уже накопили 1 млрд баллов. В октябре 2020 года «Яндекс» впервые раскрыл количество российских подписчиков на подписку «Яндекс.Плюс»: с начала 2020 года оно выросло вдвое и достигло 5 млн человек.

#новость #яндекс #яндекседа #яндекславка #плюс

11 11 комментариев
6
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Доступный самолет

7

За чей счёт? 😁

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Roman Moskovskiy

Доступный
7

Спишут и с ресторана и с пользователя!

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Комментарий удален

Aleksandr A

7

Интересно, здесь будет так же как с такси +10% к цене, которые потом вернутся бонусами. 

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Константин Суворов

Aleksandr
5

С точки зрения идеи замкнуть все бонусы на любой сервис Яндекса, кажется, отличной затеей.

Но вот реализация... Даже глупый человек видит абсурд. При сравнении цен на том же Маркете, окажется, что в другом месте дешевле купить. Часто математика выходит, что Яндекс действительно везде предлагает переплатить, чтобы часть оставить на внутреннем депозите, назвав это "Баллами", кэшбеком и чем угодно ещё. Поэтому это выглядит очень смешно. С задатками финтеха у них и правда беда полная. Кажется, там даже основы не понимают.

По факту, условно честные скидки у Delivery Club кажутся простыми и понятными. Сразу понимаешь, сколько у меня останется в кармане в фиатных рублях и никто не трахает мозг.

На этом фоне, чем больше Яндекс развивает идею с баллами, тем масштабнее кажется обман. Как обычно, начинали за здравие, а кончают за упокой. Так у Яндекса, к сожалению, часто. Абсолютно не той дорогой идут.

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Mike Kosulin

Константин
0

Ну вот я Yeelight 1S купил суммарно через маркет 10шт по 1100₽ с учетом бонусов плюса.
Но в целом соглашусь

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Andrei Smirnovsky

2

"Разрешил" ну спасибо барин!
Тьфу на вас с этими наебалами

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Анна K

2

Ох уж этот Яндекс... Возвращают мне деньги уже 1,5 месяца за недоставленные товары, разобраться сами в своей системе уже не могут 🙈

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Mike Kosulin

Анна
0

Проще через банк вернуть.
Мне 3 недели возвращали, из-за повторных списаний за один и тот же заказ

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BearStrikesBack

1

Начисление баллов софинансируется совместно с «Яндекс.Едой» в разных пропорциях, которые компания не уточняет.

Дайте угадаю - пропорция будет как в такси? Водитель платит 100% скидки, Яндекс - 0? :))))))))

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Евгений Дроздов

0

Наконец-то.

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danil nik

0

заживем теперь

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