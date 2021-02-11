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Евгения Евсеева

«Яндекс» завёл официальную комнату в Clubhouse Статьи редакции

Обещают проводить мероприятия каждый вечер.

  • Первую комнату, которая появилась сегодня вечером, модерируют блоггеры Ксюша Дукалис и Анатолий Капустин.
  • Первым выступит глава «Яндекс.Go» Даниил Шулейко, затем комната будет выходить каждый день на регулярной основе. В компании обещают, что выступать будут и другие сотрудники «Яндекса».
  • Clubhouse — это голосовая социальная сеть, где пользователи беседуют в виртуальных комнатах-чатах. Регистрация доступна только по приглашению, которые уже начали продавать на eBay и других площадках.
  • На конец января инвесторы оценили Clubhouse в $1 млрд. Приложение запустили в апреле 2020 года, а на начало февраля у сервиса было свыше 2 млн пользователей.
  • В начале февраля в рунете начался рост популярности Clubhouse. Впечатлениями о сети аудиочатов начали делиться предприниматели, маркетологи, люди из ИТ- и медиаиндустрии, а инвайты в Clubhouse стали расходиться за несколько минут.
Что обсуждают в российской части Clubhouse, с…
«Пожалуйста, подкиньте инвайт!»
vc.ru

#новость #яндекс #clubhouse

181 просмотров
1 1 комментарий
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